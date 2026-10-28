Εκλογές στο Ισραήλ: Προβάδισμα Νετανιάχου αλλά χωρίς αυτοδυναμία – «Πρέπει να σχηματίσουμε ισχυρή δεξιά κυβέρνηση» – Τα 4 σενάρια της επόμενης ημέρας

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Σε εκλογικό θρίλερ εξελίσσεται η μάχη για την εξουσία στο Ισραήλ, καθώς τα πρώτα επίσημα αποτελέσματα της καταμέτρησης δίνουν προβάδισμα στο στρατόπεδο του Μπενιαμίν Νετανιάχου, ανατρέποντας την εικόνα των αρχικών exit polls που εμφάνιζαν την αντιπολίτευση του Γκάντι Άιζενκοτ να προηγείται οριακά. Ωστόσο, με την καταμέτρηση να βρίσκεται ακόμη σε εξέλιξη, κανένα από τα δύο στρατόπεδα δεν έχει εξασφαλίσει την απαιτούμενη πλειοψηφία των 61 εδρών στην Κνέσετ, την ισραηλινή Βουλή των 120 εδρών.

Σύμφωνα με τα νεότερα στοιχεία της Κεντρικής Εκλογικής Επιτροπής, τα οποία δημοσίευσε το Times of Israel στις 05:58 το πρωί της Τετάρτης (28/10), με καταμετρημένο το 41,9% των εκλογικών τμημάτων, το μπλοκ των κομμάτων που στηρίζουν τον Νετανιάχου συγκεντρώνει 57 έδρες, έναντι 47 εδρών του συνασπισμού της αντιπολίτευσης. Οι δύο αραβικές παρατάξεις καταλαμβάνουν συνολικά 16 έδρες.

Παρά το προβάδισμα των δέκα εδρών έναντι της αντιπολίτευσης, ο Νετανιάχου απέχει τέσσερις έδρες από το όριο των 61, που απαιτείται για την εξασφάλιση πλειοψηφίας στην Κνέσετ, την ισραηλινή Βουλή των 120 εδρών.

Πρόκειται, ωστόσο, για προσωρινά αποτελέσματα, καθώς η καταμέτρηση συνεχίζεται και οι συσχετισμοί ενδέχεται να μεταβληθούν. Ιδιαίτερη σημασία έχουν οι ψήφοι που έχουν κατατεθεί σε ειδικούς διπλούς φακέλους, μεταξύ των οποίων περιλαμβάνονται και εκείνες των στρατιωτών, καθώς προσμετρώνται σε μεταγενέστερο στάδιο.

Στις 57 έδρες το στρατόπεδο Νετανιάχου – Η νέα εικόνα στην Κνέσετ

Η τελευταία διαθέσιμη προσωρινή κατανομή των 120 εδρών διαμορφώνεται ως εξής:

Μπλοκ Νετανιάχου: 57 έδρες

Μπλοκ Άιζενκοτ: 47 έδρες

Αραβικά κόμματα (Κοινή Λίστα και Ραάμ): 16 έδρες

Σε σχέση με προηγούμενη ενημέρωση, κατά την οποία το στρατόπεδο Νετανιάχου συγκέντρωνε 59 έδρες και η αντιπολίτευση 46, η διαφορά μεταξύ των δύο βασικών συνασπισμών έχει περιοριστεί.

Το Λικούντ του Μπενιαμίν Νετανιάχου διατηρεί την πρώτη θέση μεταξύ των κομμάτων, ενώ το Γιασάρ του Γκάντι Άιζενκοτ αποτελεί τη μεγαλύτερη δύναμη του αντιπολιτευτικού στρατοπέδου.

Κάτω από το εκλογικό όριο του 3,25% παραμένουν το κόμμα των Εφέδρων με 2,7%, το Λαός του Ισραήλ (People of Israel) με 1,8% και το κόμμα των Υπερορθόδοξων (Charedi Public) με 0,3%.

Η τελική κατανομή των εδρών θα εξαρτηθεί τόσο από την καταμέτρηση των υπόλοιπων ψήφων όσο και από το ποια κόμματα θα καταφέρουν να ξεπεράσουν το εκλογικό όριο.

Τι έδειξαν τα exit polls και πώς άλλαξε η εικόνα

Η πρώτη εικόνα μετά το κλείσιμο της κάλπης, το βράδυ της Τρίτης (27/10), ήταν διαφορετική, καθώς οι αρχικές δημοσκοπήσεις εξόδου έδιναν μικρό προβάδισμα στον συνασπισμό της αντιπολίτευσης.

Στη συνέχεια, ωστόσο, οι αναθεωρημένες εκτιμήσεις των ισραηλινών τηλεοπτικών δικτύων περιόρισαν ή εξαφάνισαν τη διαφορά.

Τα Κανάλια 11 (Kan) και 13 εμφάνισαν τα δύο βασικά στρατόπεδα ισόπαλα, με 51 έδρες το καθένα, ενώ στις αραβικές παρατάξεις απέδωσαν συνολικά 18 έδρες.

Αντίστοιχα, νεότερη εκτίμηση του Καναλιού 12 έδινε 52 έδρες στο στρατόπεδο Νετανιάχου, 49 στην αντιπολίτευση και 19 στα αραβικά κόμματα.

Οι διαφορές μεταξύ των exit polls και των πρώτων επίσημων αποτελεσμάτων επιβεβαιώνουν την αβεβαιότητα που επικρατεί γύρω από την τελική σύνθεση της Κνέσετ.

Νετανιάχου: «Πρέπει να σχηματίσουμε ισχυρή δεξιά κυβέρνηση»

Ο Μπενιαμίν Νετανιάχου εμφανίστηκε τις πρώτες πρωινές ώρες της Τετάρτης στα κεντρικά γραφεία του Λικούντ στην Ιερουσαλήμ, όπου έγινε δεκτός από υποστηρικτές του.

Παρά το πανηγυρικό κλίμα, απέφυγε να ανακηρύξει εκλογική νίκη, καλώντας τους πολίτες και τα στελέχη του κόμματός του να περιμένουν την ολοκλήρωση της καταμέτρησης.

«Το Λικούντ είναι το μεγαλύτερο κόμμα στο Ισραήλ», δήλωσε, υποστηρίζοντας ότι το δεξιό στρατόπεδο διαθέτει σαφή πλειοψηφία μεταξύ των Εβραίων και των σιωνιστών ψηφοφόρων.

«Πρέπει να σχηματίσουμε μια ισχυρή, δεξιά, εθνική κυβέρνηση», τόνισε, καλώντας την «εβραϊκή και σιωνιστική πλειοψηφία» να ενωθεί για μια νέα αρχή.

Παράλληλα, απέρριψε κατηγορηματικά το ενδεχόμενο σχηματισμού κυβέρνησης που θα στηρίζεται στις αραβικές παρατάξεις.

Ο Ισραηλινός πρωθυπουργός χαρακτήρισε τα συγκεκριμένα κόμματα «αντισιωνιστικά», κατηγορώντας τα ότι αντιτίθενται στην ύπαρξη του Ισραήλ και στρέφονται εναντίον των στρατιωτών του.

Με τις δηλώσεις του έφερε στο επίκεντρο της μετεκλογικής συζήτησης το ενδεχόμενο συνεργασίας της αντιπολίτευσης με τα αραβικά κόμματα, τα οποία ενδέχεται να διαδραματίσουν καθοριστικό ρόλο στον σχηματισμό της επόμενης κυβέρνησης.

Η αναφορά στον Τραμπ και την «ιρανική απειλή»

Ο Νετανιάχου επέλεξε να αναφερθεί και στις εξελίξεις στη Μέση Ανατολή, επαναφέροντας το ζήτημα του Ιράν, το οποίο βρέθηκε στο επίκεντρο της προεκλογικής του εκστρατείας.

«Το Ισραήλ έχει στα χέρια του ιστορική, μοναδική ευκαιρία με τον εταίρο μας, τον πρόεδρο Τραμπ, να εξαλείψει οριστικά την υπαρξιακή απειλή του Ιράν», δήλωσε.

Η συγκεκριμένη αναφορά εντάσσεται στη στρατηγική του Ισραηλινού πρωθυπουργού να αναδείξει τα ζητήματα εθνικής ασφάλειας, παρά τις επικρίσεις που έχει δεχθεί από την αντιπολίτευση, αλλά και από ορισμένους στρατιωτικούς, για εργαλειοποίησή τους με πολιτικά κριτήρια.

Άιζενκοτ: «Δεν θα επιτρέψουμε να χρησιμοποιηθεί η ασφάλεια του Ισραήλ για πολιτικούς σκοπούς»

Από την πλευρά του, ο επικεφαλής της αντιπολίτευσης, Γκάντι Άιζενκοτ, εμφανίστηκε αποφασισμένος να διεκδικήσει τον σχηματισμό της επόμενης κυβέρνησης, παρά την αβεβαιότητα που εξακολουθεί να χαρακτηρίζει το εκλογικό αποτέλεσμα.

Μιλώντας σε υποστηρικτές του στο Τελ Αβίβ, κατά τη διάρκεια της νύχτας της Τρίτης προς Τετάρτη, υποστήριξε ότι οι πολίτες ψήφισαν υπέρ της πολιτικής αλλαγής και ξεκαθάρισε ότι θα καταβάλει κάθε προσπάθεια για τον σχηματισμό νέου κυβερνητικού σχήματος.

Παράλληλα, τάχθηκε κατά της προσφυγής σε νέες εκλογές, εκτιμώντας ότι μια ακόμη εκλογική αναμέτρηση θα αποτελούσε λανθασμένη επιλογή.

Απευθυνόμενος στον Νετανιάχου, έστειλε αυστηρό μήνυμα: «Ούτε που να το σκεφτείς να χρησιμοποιήσεις την ασφάλεια του Ισραήλ για πολιτικούς σκοπούς».

Η παρέμβασή του συνδέεται με τις επανειλημμένες αναφορές του απερχόμενου πρωθυπουργού στην απειλή του Ιράν και με την αντιπαράθεση που έχει αναπτυχθεί γύρω από τον χειρισμό των ζητημάτων εθνικής ασφάλειας.

Τα τέσσερα σενάρια για την επόμενη ημέρα

Ακόμη και όταν ολοκληρωθεί η καταμέτρηση, το Ισραήλ ενδέχεται να βρεθεί αντιμέτωπο με μια παρατεταμένη περίοδο πολιτικών διαβουλεύσεων, καθώς η εξασφάλιση 61 εδρών αποτελεί προϋπόθεση για μια σταθερή κοινοβουλευτική πλειοψηφία.

Τέσσερα είναι τα βασικά σενάρια που διαμορφώνονται.

1. Κυβέρνηση συνεργασίας

Μετά την επίσημη ανακοίνωση των αποτελεσμάτων, ο πρόεδρος του Ισραήλ, Ισαάκ Χέρτσογκ, θα πραγματοποιήσει διαβουλεύσεις με τα κόμματα και θα αναθέσει την εντολή σχηματισμού κυβέρνησης στον υποψήφιο που εκτιμά ότι διαθέτει τις περισσότερες πιθανότητες να συγκεντρώσει την απαιτούμενη κοινοβουλευτική υποστήριξη.

Η ανάδειξη του πρώτου κόμματος δεν συνεπάγεται αυτομάτως και την ανάθεση της εντολής στον αρχηγό του.

Οι διαπραγματεύσεις για τον σχηματισμό συνασπισμού μπορεί να αποδειχθούν ιδιαίτερα δύσκολες. Είναι χαρακτηριστικό ότι μετά τις εκλογές του 2022 ο Νετανιάχου χρειάστηκε 58 ημέρες για να συγκροτήσει κυβέρνηση συνεργασίας.

Το Λικούντ ενδέχεται να αντιμετωπίσει δυσκολίες στην αναζήτηση νέων συμμάχων πέρα από τα κόμματα της ακροδεξιάς και των υπερορθόδοξων Εβραίων.

Από την άλλη πλευρά, ο Άιζενκοτ θα μπορούσε να επιδιώξει είτε τη συνεργασία με βουλευτές που θα απομακρυνθούν από το στρατόπεδο Νετανιάχου είτε τη στήριξη αραβικών παρατάξεων.

2. Κυβέρνηση μειοψηφίας με ρυθμιστές τα αραβικά κόμματα

Εάν κανένα από τα δύο στρατόπεδα δεν καταφέρει να εξασφαλίσει αυτοδύναμη κοινοβουλευτική πλειοψηφία, θα μπορούσε να εξεταστεί η δημιουργία κυβέρνησης μειοψηφίας, με εξωτερική ή κατά περίπτωση υποστήριξη από άλλες κοινοβουλευτικές δυνάμεις.

Σε ένα τέτοιο ενδεχόμενο, οι δύο αραβικές παρατάξεις ενδέχεται να αποκτήσουν καθοριστική επιρροή.

Η Ραάμ του Μανσούρ Αμπάς, στην οποία τα exit polls απέδωσαν έως και επτά έδρες, έχει εκφράσει την πρόθεσή της να συνεργαστεί με τον συνασπισμό Άιζενκοτ.

Αντίστοιχα, η Ενωμένη Λίστα έχει αφήσει ανοιχτό το ενδεχόμενο να προσφέρει κοινοβουλευτικό «δίχτυ ασφαλείας» σε μια κυβέρνηση που θα οδηγήσει τον Νετανιάχου εκτός εξουσίας.

Ωστόσο, η συνεργασία με αραβικά κόμματα αποτελεί ιδιαίτερα ευαίσθητο πολιτικό ζήτημα στο Ισραήλ, καθώς συναντά αντιδράσεις σε τμήμα του εβραϊκού εκλογικού σώματος.

Η πιθανότητα αυτή αποτέλεσε άλλωστε βασικό στόχο των προεκλογικών επιθέσεων του Νετανιάχου, ο οποίος παρουσίασε μια τέτοια συνεργασία ως απειλή για την ασφάλεια και την υπόσταση του ισραηλινού κράτους.

3. Κυβέρνηση εθνικής ενότητας

Ένα ακόμη σενάριο είναι η συγκρότηση κυβέρνησης εθνικής ενότητας, με τη συμμετοχή κομμάτων από διαφορετικά πολιτικά στρατόπεδα.

Η βαθιά πόλωση μεταξύ Νετανιάχου και Άιζενκοτ καθιστά αυτό το ενδεχόμενο ιδιαίτερα δύσκολο, χωρίς ωστόσο να μπορεί να αποκλειστεί.

Στον δημόσιο διάλογο έχει τεθεί η προοπτική συνεργασίας των λεγόμενων «σιωνιστικών» κομμάτων, χωρίς τη συμμετοχή των αραβικών παρατάξεων και των υπερορθόδοξων κομμάτων.

Δημοσκόπηση που δημοσιεύθηκε στα μέσα Οκτωβρίου έδειξε ότι το 55% των Ισραηλινών θα προτιμούσε κυβέρνηση εθνικής ενότητας αντί για νέες εκλογές, εφόσον δεν αναδεικνυόταν σαφής νικητής.

Υπάρχει, άλλωστε, σχετικό προηγούμενο. Το 2020, ο Νετανιάχου και ο κεντρώος Μπένι Γκαντς είχαν συμφωνήσει στον σχηματισμό κυβέρνησης με εναλλαγή στην πρωθυπουργία, έπειτα από τρεις εκλογικές αναμετρήσεις σε διάστημα μικρότερο του ενός έτους.

Η συμφωνία, ωστόσο, κατέρρευσε πριν συμπληρωθεί ένας χρόνος, οδηγώντας τη χώρα εκ νέου στις κάλπες.

Ισραηλινά μέσα ενημέρωσης είχαν αναφέρει τις προηγούμενες ημέρες ότι ο πρόεδρος Χέρτσογκ επιδίωκε παρασκηνιακά μια προσέγγιση μεταξύ των δύο βασικών αντιπάλων, προκειμένου να αποφευχθεί νέα πολιτική παράλυση.

Προς το παρόν, πάντως, και τα δύο στρατόπεδα απορρίπτουν το ενδεχόμενο συνεργασίας, με την αντιπολίτευση να έχει οικοδομήσει μεγάλο μέρος της προεκλογικής της εκστρατείας στην ανάγκη απομάκρυνσης του Νετανιάχου από την εξουσία.

4. Πολιτικό αδιέξοδο και νέες εκλογές

Το τέταρτο και πλέον αβέβαιο σενάριο είναι να μην καταφέρει κανένας πολιτικός αρχηγός να συγκεντρώσει την απαιτούμενη υποστήριξη, με αποτέλεσμα να προκηρυχθούν νέες εκλογές.

Το Ισραήλ έχει βιώσει επανειλημμένα ανάλογες περιόδους πολιτικής αστάθειας. Από τον Απρίλιο του 2019 έως τον Μάρτιο του 2021 διεξήχθησαν τέσσερις εκλογικές αναμετρήσεις, καθώς τα κόμματα αδυνατούσαν να συγκροτήσουν σταθερούς κυβερνητικούς συνασπισμούς.

Ο υποψήφιος που θα λάβει την πρώτη εντολή από τον πρόεδρο Χέρτσογκ θα διαθέτει 28 ημέρες για τον σχηματισμό κυβέρνησης, με δυνατότητα παράτασης έως και 14 ημερών.

Εάν η προσπάθεια αποτύχει, μπορούν να ακολουθήσουν νέες διαδικασίες ανάθεσης εντολής, πριν οδηγηθεί η χώρα ενδεχομένως σε νέα διάλυση της Κνέσετ.

Μια νέα προεκλογική περίοδος θα μπορούσε να παρατείνει την πολιτική αβεβαιότητα σε μια χώρα που εξακολουθεί να αντιμετωπίζει τις συνέπειες της επίθεσης της 7ης Οκτωβρίου 2023 και των πολεμικών συγκρούσεων που ακολούθησαν στη Μέση Ανατολή.

Μέχρι να σχηματιστεί νέα κυβέρνηση, ο Μπενιαμίν Νετανιάχου παραμένει υπηρεσιακός πρωθυπουργός.

Το βλέμμα στην καταμέτρηση και στις αραβικές παρατάξεις

Η συμμετοχή στις εκλογές έφτασε το 77,7%, το υψηλότερο ποσοστό από το 1999, σύμφωνα με τα στοιχεία που δημοσιοποιήθηκαν μετά το κλείσιμο των καλπών.

Την ίδια στιγμή, οι αραβικές παρατάξεις εμφανίζονται ενισχυμένες σε σχέση με την προηγούμενη κοινοβουλευτική τους παρουσία, με ορισμένα exit polls να τους αποδίδουν έως και 18 έδρες.

Το τελικό αποτέλεσμα θα καθορίσει όχι μόνο ποιο στρατόπεδο θα αποκτήσει το αριθμητικό προβάδισμα, αλλά κυρίως ποιος θα μπορεί να εξασφαλίσει την υποστήριξη που απαιτείται για τον σχηματισμό κυβέρνησης.

Το όριο των 61 εδρών παραμένει το καθοριστικό ζητούμενο, ενώ η καταμέτρηση των υπόλοιπων ψήφων, συμπεριλαμβανομένων εκείνων των στρατιωτών, μπορεί να αλλάξει τις ισορροπίες.

Το πολιτικό τοπίο παραμένει, επομένως, ανοιχτό, με τον Νετανιάχου να διεκδικεί μια νέα δεξιά κυβέρνηση και τον Άιζενκοτ να επιμένει στην ανάγκη πολιτικής αλλαγής.

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