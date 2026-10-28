ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ: Με ρευστότητα 2,2 δισ. ευρώ και ισχυρή ζήτηση από διεθνείς επενδυτές σχεδιάζει νέες κινήσεις

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Ισχυρή χρηματοδοτική βάση για τη συνέχιση του επενδυτικού της προγράμματος και τη διεκδίκηση νέων έργων υποδομών έχει διαμορφώσει η ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ, προσελκύοντας επενδυτική ζήτηση συνολικού ύψους 5,3 δισ. ευρώ μέσα από δύο μεγάλες συναλλαγές στις κεφαλαιαγορές. Ο όμιλος, υπό τη διοίκηση του Γιώργου Περιστέρη, διαθέτει πλέον σημαντικά περιθώρια χρηματοοικονομικών κινήσεων, σε μια περίοδο κατά την οποία το κόστος κεφαλαίου και η πρόσβαση σε χρηματοδότηση αποτελούν καθοριστικούς παράγοντες για την υλοποίηση μεγάλων επενδύσεων.

Η ζήτηση των 5,3 δισ. ευρώ προήλθε από δύο διαφορετικές κατηγορίες επενδυτών, καθώς ο όμιλος προσέφυγε τόσο στην αγορά μετοχών όσο και στην αγορά ομολόγων.

Ειδικότερα, η αύξηση μετοχικού κεφαλαίου ύψους 659 εκατ. ευρώ, που πραγματοποιήθηκε τον Ιούλιο, συγκέντρωσε προσφορές περίπου 3 δισ. ευρώ. Αξιοσημείωτο είναι ότι περισσότερο από το 95% της ζήτησης προήλθε από διεθνείς επενδυτές.

Ακολούθησε η έκδοση ομολόγου ύψους 500 εκατ. ευρώ, για την οποία υποβλήθηκαν προσφορές 2,3 δισ. ευρώ, με την υπερκάλυψη να φθάνει τις 4,6 φορές.

Τα 5,3 δισ. ευρώ αποτυπώνουν τη συνολική επενδυτική ζήτηση και όχι τα κεφάλαια που αντλήθηκαν, τα οποία από τις δύο συναλλαγές ανέρχονται συνολικά σε 1,159 δισ. ευρώ.

Μετά την αύξηση μετοχικού κεφαλαίου, η διαθέσιμη ρευστότητα της ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ διαμορφώνεται περίπου στα 2,2 δισ. ευρώ, ενώ η νέα ομολογιακή έκδοση ενισχύει περαιτέρω τις χρηματοδοτικές δυνατότητές της.

Παράλληλα, ο όμιλος δεν αντιμετωπίζει σημαντικές άμεσες λήξεις δανεισμού σε επίπεδο μητρικής εταιρείας. Η επόμενη μεγάλη υποχρέωση, ύψους 300 εκατ. ευρώ, τοποθετείται τον Δεκέμβριο του 2028.

Το συγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα περιορίζει τις βραχυπρόθεσμες ανάγκες αναχρηματοδότησης και παρέχει μεγαλύτερη ευελιξία στη διαχείριση των διαθέσιμων κεφαλαίων.

Στη χρηματοοικονομική εικόνα του ομίλου συμβάλλει και η απόκτηση επενδυτικής βαθμίδας από τους οίκους S&P και Moody’s, εξέλιξη που διευκολύνει την πρόσβαση σε ευρύτερη βάση θεσμικών επενδυτών.

Η κεφαλαιακή ενίσχυση αποκτά ιδιαίτερη σημασία λόγω του μεγάλου χαρτοφυλακίου παραχωρήσεων και υποδομών που διαχειρίζεται η ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ.

Τα μακροχρόνια έργα παραχώρησης προσφέρουν τη δυνατότητα δημιουργίας επαναλαμβανόμενων εσόδων, απαιτούν όμως και σημαντικά κεφάλαια για την ανάπτυξη και τη λειτουργία τους.

Με τη νέα χρηματοδοτική διάρθρωση, ο όμιλος επιδιώκει να εξασφαλίσει τους αναγκαίους πόρους για την υλοποίηση των υφιστάμενων επενδύσεων, διατηρώντας παράλληλα τη δυνατότητα συμμετοχής σε νέους διαγωνισμούς και επιχειρηματικές ευκαιρίες.

Το ενδιαφέρον της αγοράς στρέφεται πλέον στην αξιοποίηση της ενισχυμένης ρευστότητας και στις επόμενες επιλογές της διοίκησης, καθώς η ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ εισέρχεται σε νέο επενδυτικό κύκλο με μεγαλύτερη πρόσβαση στις διεθνείς αγορές κεφαλαίου.

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