28η Οκτωβρίου: Ποιοι δρόμοι κλείνουν σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη, πώς θα κινηθούν τα Μέσα Μεταφοράς – Πού ακυρώθηκαν οι παρελάσεις

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Η Ελλάδα γιορτάζει σήμερα τη εθνική επέτειο της 28ης Οκτωβρίου και σε όλη τη χώρα θα υπάρξουν κυκλοφοριακές ρυθμίσεις, ενώ σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη έχουν ανακοινωθεί αλλαγές στα δρομολόγια των Μέσων Μαζικής Μεταφοράς. Παράλληλα, λόγω της κακοκαιρίας, σε αρκετές περιοχές έχουν ακυρωθεί οι παρελάσεις.
Στην Αθήνα, οι κυκλοφοριακές ρυθμίσεις επικεντρώνονται στο Σύνταγμα και τους γύρω οδικούς άξονες, ενώ από τις 08:00 κλείνει ο ομώνυμος σταθμός του Μετρό.
Στη Θεσσαλονίκη, όπου στις 11:00 έχει προγραμματιστεί η στρατιωτική παρέλαση, η Τροχαία εφαρμόζει εκτεταμένους περιορισμούς στην κυκλοφορία και τη στάθμευση, ενώ έξι σταθμοί του Μετρό θα παραμείνουν προσωρινά κλειστοί.
Την ίδια ώρα, οι προβλέψεις για ισχυρές βροχές και καταιγίδες έχουν οδηγήσει στη ματαίωση παρελάσεων σε Μαγνησία, Βόρειες Σποράδες, Κυκλάδες, Δωδεκάνησα, περιοχές της Εύβοιας και στον Άγιο Δημήτριο Αττικής.
Η μαθητική παρέλαση στο κέντρο της Αθήνας έχει προγραμματιστεί να ξεκινήσει στις 11:00, μπροστά από το Μνημείο του Αγνώστου Στρατιώτη, παρουσία της υπουργού Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού.
Το πρόγραμμα των επίσημων εκδηλώσεων για την εθνική επέτειο περιλαμβάνει:
Στο κέντρο της Αθήνας, τα μέτρα της Τροχαίας τίθενται σε εφαρμογή σταδιακά από νωρίς το πρωί, λόγω της επίσημης Δοξολογίας στη Μητρόπολη και της μαθητικής παρέλασης στο Σύνταγμα.
Οι κυκλοφοριακές ρυθμίσεις περιλαμβάνουν προσωρινή διακοπή της κυκλοφορίας, καθώς και περιορισμούς στη στάση και τη στάθμευση οχημάτων:
Οι οδηγοί καλούνται να αποφεύγουν τις μετακινήσεις μέσω του Συντάγματος, της Πανεπιστημίου και των γύρω κεντρικών οδών κατά τις ώρες διεξαγωγής των εκδηλώσεων.
Η κυκλοφορία θα αποκαθίσταται σταδιακά μετά την ολοκλήρωση της παρέλασης και σύμφωνα με τις οδηγίες της Τροχαίας.
Σημαντικές αλλαγές θα ισχύσουν σήμερα και στα μέσα σταθερής τροχιάς, με βασικότερη το προσωρινό κλείσιμο του σταθμού «Σύνταγμα» από τις 08:00 το πρωί.
Σύμφωνα με την ανακοίνωση της ΣΤΑΣΥ, η απόφαση λαμβάνεται κατόπιν εντολής της Ελληνικής Αστυνομίας, στο πλαίσιο των μέτρων για τις επετειακές εκδηλώσεις.
Οι συρμοί του Μετρό θα διέρχονται κανονικά από τον σταθμό, χωρίς όμως να πραγματοποιούν στάση για επιβίβαση ή αποβίβαση επιβατών.
Η επαναλειτουργία του σταθμού αναμένεται μετά την ολοκλήρωση των εκδηλώσεων και την άρση των περιορισμών από τις αστυνομικές αρχές.
Επομένως, όσοι σχεδιάζουν να μετακινηθούν προς το κέντρο της Αθήνας θα πρέπει να επιλέξουν άλλους σταθμούς για την άφιξη και την αναχώρησή τους.
Αλλαγές εφαρμόζονται και στη λειτουργία του τραμ, καθώς δύο γραμμές θα τερματίζουν προσωρινά τη διαδρομή τους νωρίτερα από το κανονικό.
Ειδικότερα:
Οι αλλαγές θα παραμείνουν σε ισχύ μέχρι την ολοκλήρωση των εορταστικών εκδηλώσεων και την αποκατάσταση της κυκλοφορίας.
Σήμερα, λόγω της επίσημης αργίας της 28ης Οκτωβρίου, σε όλες τις λεωφορειακές γραμμές και τις γραμμές τρόλεϊ του ΟΑΣΑ θα ισχύσει πρόγραμμα Κυριακής.
Παράλληλα, κατά τη διάρκεια των μαθητικών παρελάσεων σε δήμους της Αττικής, θα εφαρμόζονται προσωρινές τροποποιήσεις στις διαδρομές των λεωφορείων και των τρόλεϊ.
Οι αλλαγές θα γίνονται ανάλογα με τα μέτρα που θα λαμβάνει η Τροχαία και τις κυκλοφοριακές συνθήκες που θα επικρατούν σε κάθε περιοχή.
Αυτό σημαίνει ότι ορισμένες γραμμές ενδέχεται να παρακάμπτουν δρόμους στους οποίους πραγματοποιούνται παρελάσεις ή να χρησιμοποιούν προσωρινές στάσεις.
Οι επιβάτες μπορούν να επικοινωνούν με το πληροφοριακό κέντρο του ΟΑΣΑ στο 11185 για πληροφορίες σχετικά με τις μετακινήσεις τους.
Εκτεταμένες κυκλοφοριακές ρυθμίσεις εφαρμόζονται και στη Θεσσαλονίκη για τη στρατιωτική παρέλαση, η οποία έχει προγραμματιστεί να ξεκινήσει στις 11:00 στη λεωφόρο Μεγάλου Αλεξάνδρου.
Οι περιορισμοί αφορούν τόσο την κυκλοφορία των οχημάτων όσο και τη στάση και στάθμευση σε κεντρικούς δρόμους.
Από τις 03:00 έως την ολοκλήρωση της παρέλασης απαγορεύεται η στάση και στάθμευση στους παρακάτω δρόμους:
Επιπλέον, στην οδό Αγίας Τριάδος, στο τμήμα από τη λεωφόρο Μεγάλου Αλεξάνδρου έως τη Βασιλέως Γεωργίου, εξακολουθεί να ισχύει απαγόρευση στάσης και στάθμευσης έως τις 15:00 σήμερα.
Από τις 05:00 και μέχρι το τέλος της παρέλασης, λόγω της παράταξης των μηχανοκίνητων τμημάτων, θα διακοπεί η κυκλοφορία όλων των οχημάτων στους εξής δρόμους:
Από τις 07:00 θα αρχίσουν σταδιακά επιπλέον διακοπές κυκλοφορίας στις ακόλουθες οδούς:
Η Τροχαία έχει προβλέψει επίσης πρόσθετες ρυθμίσεις σε τμήματα των οδών Καλλιδοπούλου, Καραϊσκάκη, Μιχαήλ Ψελλού και Ιφιγενείας.
Ανάλογα με τις συνθήκες, δεν αποκλείεται να πραγματοποιηθούν πρόσθετες διακοπές κυκλοφορίας και σε γειτονικούς δρόμους.
Οι οδηγοί καλούνται να απομακρύνουν εγκαίρως τα σταθμευμένα οχήματά τους και να ακολουθούν τις οδηγίες των τροχονόμων.
Πέρα από τις κυκλοφοριακές ρυθμίσεις, η Ελληνική Αστυνομία ανακοίνωσε και απαγόρευση όλων των δημόσιων υπαίθριων συναθροίσεων στο κέντρο της Θεσσαλονίκης από τις 09:00 έως τις 21:00.
Η απόφαση αφορά την περιοχή που περικλείεται από τις οδούς:
Σύμφωνα με την αστυνομική απόφαση, το μέτρο λαμβάνεται εξαιτίας κινδύνων για τη δημόσια ασφάλεια, καθώς και για την αποτροπή σοβαρής διατάραξης της κοινωνικοοικονομικής ζωής, της κυκλοφορίας και της λειτουργίας των υποδομών της πόλης.
Περιορισμοί θα ισχύσουν σήμερα και στη λειτουργία του Μετρό Θεσσαλονίκης, καθώς έξι σταθμοί θα τεθούν προσωρινά εκτός λειτουργίας από τις 11:00 το πρωί, κατόπιν εντολής της Ελληνικής Αστυνομίας.
Πρόκειται για τους σταθμούς:
Η προσωρινή αναστολή λειτουργίας αποφασίστηκε στο πλαίσιο των μέτρων ασφαλείας για τη στρατιωτική παρέλαση.
Η διαχειρίστρια εταιρεία του Μετρό, THEMA, έχει διευκρινίσει ότι η πλήρης λειτουργία του δικτύου θα αποκατασταθεί μόλις αρθεί η σχετική απαγόρευση από τις αστυνομικές αρχές.
Παράλληλα, λόγω των κυκλοφοριακών περιορισμών στην παραλιακή λεωφόρο και στους γύρω δρόμους, αναμένονται αλλαγές στις διαδρομές λεωφορειακών γραμμών που εξυπηρετούν τις συγκεκριμένες περιοχές.
Η κακοκαιρία έχει υποχρεώσει τις αρμόδιες περιφερειακές και δημοτικές αρχές να προχωρούν σε προληπτικές ακυρώσεις μαθητικών παρελάσεων.
Οι αποφάσεις έχουν ληφθεί με γνώμονα την ασφάλεια των μαθητών, των εκπαιδευτικών, των συνοδών και των πολιτών, καθώς προβλέπονται έντονες βροχοπτώσεις, καταιγίδες και πιθανές χαλαζοπτώσεις.
Μέχρι στιγμής, οι ακυρώσεις αφορούν τις εξής περιοχές:
Mαταιώνονται επίσης οι μαθητικές παρελάσεις στις δώδεκα κοινότητες του Δήμου Δίου–Ολύμπου, εξαιτίας των καιρικών συνθηκών.
Όπως αναφέρεται στη σχετική ανακοίνωση του Δήμου, το υπόλοιπο πρόγραμμα των εορταστικών εκδηλώσεων θα πραγματοποιηθεί κανονικά ενώ σημειώνεται ότι οι Σημαίες των σχολείων θα παρίστανται τόσο στη Δοξολογία όσο και στην κατάθεση στεφάνων.
Για τη στρατιωτική παρέλαση στον Βόλο, η απόφαση δεν είχε οριστικοποιηθεί στις τελευταίες διαθέσιμες ανακοινώσεις και επρόκειτο να ληφθεί ανάλογα με την εξέλιξη του καιρού.
Επισημαίνεται ότι στη Μαγνησία η απόφαση της Περιφέρειας αφορά αποκλειστικά τις μαθητικές παρελάσεις. Για τη διεξαγωγή των υπόλοιπων επετειακών εκδηλώσεων αποφασίζουν οι κατά περίπτωση αρμόδιες αρχές.
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