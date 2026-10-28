28η Οκτωβρίου: Ποιοι δρόμοι κλείνουν σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη, πώς θα κινηθούν τα Μέσα Μεταφοράς – Πού ακυρώθηκαν οι παρελάσεις

Takeaways by to pontiki AI Η Ελλάδα γιορτάζει σήμερα την εθνική επέτειο της 28ης Οκτωβρίου με εκδηλώσεις, παρελάσεις και εκτεταμένες κυκλοφοριακές ρυθμίσεις σε όλη την επικράτεια.

Στην Αθήνα και τη Θεσσαλονίκη έχουν ανακοινωθεί σημαντικές αλλαγές στα δρομολόγια των Μέσων Μαζικής Μεταφοράς, συμπεριλαμβανομένου του κλεισίματος σταθμών του Μετρό για λόγους ασφαλείας.

Λόγω της κακοκαιρίας και των έντονων καιρικών φαινομένων, οι αρμόδιες αρχές προχώρησαν σε ακύρωση των μαθητικών παρελάσεων σε αρκετές περιοχές της χώρας.

Οι οδηγοί καλούνται να αποφεύγουν τις μετακινήσεις στα κέντρα των πόλεων και να ακολουθούν τις οδηγίες της Τροχαίας για την αποφυγή συνωστισμού και κυκλοφοριακών προβλημάτων.

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Η Ελλάδα γιορτάζει σήμερα τη εθνική επέτειο της 28ης Οκτωβρίου και σε όλη τη χώρα θα υπάρξουν κυκλοφοριακές ρυθμίσεις, ενώ σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη έχουν ανακοινωθεί αλλαγές στα δρομολόγια των Μέσων Μαζικής Μεταφοράς. Παράλληλα, λόγω της κακοκαιρίας, σε αρκετές περιοχές έχουν ακυρωθεί οι παρελάσεις.

Στην Αθήνα, οι κυκλοφοριακές ρυθμίσεις επικεντρώνονται στο Σύνταγμα και τους γύρω οδικούς άξονες, ενώ από τις 08:00 κλείνει ο ομώνυμος σταθμός του Μετρό.

Στη Θεσσαλονίκη, όπου στις 11:00 έχει προγραμματιστεί η στρατιωτική παρέλαση, η Τροχαία εφαρμόζει εκτεταμένους περιορισμούς στην κυκλοφορία και τη στάθμευση, ενώ έξι σταθμοί του Μετρό θα παραμείνουν προσωρινά κλειστοί.

Την ίδια ώρα, οι προβλέψεις για ισχυρές βροχές και καταιγίδες έχουν οδηγήσει στη ματαίωση παρελάσεων σε Μαγνησία, Βόρειες Σποράδες, Κυκλάδες, Δωδεκάνησα, περιοχές της Εύβοιας και στον Άγιο Δημήτριο Αττικής.

Η μαθητική παρέλαση στο κέντρο της Αθήνας έχει προγραμματιστεί να ξεκινήσει στις 11:00, μπροστά από το Μνημείο του Αγνώστου Στρατιώτη, παρουσία της υπουργού Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού.

Το πρόγραμμα των επίσημων εκδηλώσεων για την εθνική επέτειο περιλαμβάνει:

06:47: Χαιρετιστήριες βολές από το πυροβολείο του Λυκαβηττού και Εωθινός από τις μουσικές των Ενόπλων Δυνάμεων και των Σωμάτων Ασφαλείας.

08:00: Επίσημη έπαρση της ελληνικής σημαίας στον Ιερό Βράχο της Ακρόπολης.

10:00: Δοξολογία στον Καθεδρικό Ιερό Ναό Αθηνών, χοροστατούντος του Αρχιεπισκόπου Αθηνών και Πάσης Ελλάδος Ιερωνύμου.

10:40: Κατάθεση στεφάνων στο Μνημείο του Αγνώστου Στρατιώτη από εκπροσώπους των Αρχών.

11:00: Έναρξη της μαθητικής παρέλασης, με τη συμμετοχή αντιπροσωπευτικών τμημάτων μαθητών και μαθητριών, προσκόπων, οδηγών και Ατόμων με Αναπηρία.

Ποιοι δρόμοι θα είναι κλειστοί στην Αθήνα

Στο κέντρο της Αθήνας, τα μέτρα της Τροχαίας τίθενται σε εφαρμογή σταδιακά από νωρίς το πρωί, λόγω της επίσημης Δοξολογίας στη Μητρόπολη και της μαθητικής παρέλασης στο Σύνταγμα.

Οι κυκλοφοριακές ρυθμίσεις περιλαμβάνουν προσωρινή διακοπή της κυκλοφορίας, καθώς και περιορισμούς στη στάση και τη στάθμευση οχημάτων:

Από τις 06:00 έως την ολοκλήρωση της Δοξολογίας θα διακοπεί η κυκλοφορία στην οδό Μητροπόλεως, σε όλο το μήκος της, καθώς και στις κάθετες οδούς της έως την πρώτη παράλληλη.

Από τις 09:00 και μέχρι το τέλος της μαθητικής παρέλασης θα ισχύσουν διακοπές κυκλοφορίας στους ακόλουθους δρόμους:

Λεωφόρος Βασιλίσσης Αμαλίας: Σε όλο το μήκος της, καθώς και στις κάθετες οδούς έως την πρώτη παράλληλη.

Πανεπιστημίου (Ελευθερίου Βενιζέλου): Σε όλο το μήκος της και στις κάθετες οδούς έως την πρώτη παράλληλη.

Λεωφόρος Βασιλίσσης Σοφίας: Από τη λεωφόρο Βασιλέως Κωνσταντίνου έως την Πανεπιστημίου, και στα δύο ρεύματα κυκλοφορίας, μαζί με τις κάθετες οδούς έως την πρώτη παράλληλη.

Λεωφόρος Συγγρού: Στο τμήμα από την οδό Αθανασίου Διάκου έως τη Διονυσίου Αρεοπαγίτου.

Οδός Αθανασίου Διάκου: Σε όλο το μήκος της, καθώς και στις κάθετες οδούς έως την πρώτη παράλληλη.

Οι οδηγοί καλούνται να αποφεύγουν τις μετακινήσεις μέσω του Συντάγματος, της Πανεπιστημίου και των γύρω κεντρικών οδών κατά τις ώρες διεξαγωγής των εκδηλώσεων.

Η κυκλοφορία θα αποκαθίσταται σταδιακά μετά την ολοκλήρωση της παρέλασης και σύμφωνα με τις οδηγίες της Τροχαίας.

Κλειστός ο σταθμός «Σύνταγμα» από τις 08:00 – Πώς θα λειτουργήσει το Τραμ

Σημαντικές αλλαγές θα ισχύσουν σήμερα και στα μέσα σταθερής τροχιάς, με βασικότερη το προσωρινό κλείσιμο του σταθμού «Σύνταγμα» από τις 08:00 το πρωί.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση της ΣΤΑΣΥ, η απόφαση λαμβάνεται κατόπιν εντολής της Ελληνικής Αστυνομίας, στο πλαίσιο των μέτρων για τις επετειακές εκδηλώσεις.

Οι συρμοί του Μετρό θα διέρχονται κανονικά από τον σταθμό, χωρίς όμως να πραγματοποιούν στάση για επιβίβαση ή αποβίβαση επιβατών.

Η επαναλειτουργία του σταθμού αναμένεται μετά την ολοκλήρωση των εκδηλώσεων και την άρση των περιορισμών από τις αστυνομικές αρχές.

Επομένως, όσοι σχεδιάζουν να μετακινηθούν προς το κέντρο της Αθήνας θα πρέπει να επιλέξουν άλλους σταθμούς για την άφιξη και την αναχώρησή τους.

Αλλαγές εφαρμόζονται και στη λειτουργία του τραμ, καθώς δύο γραμμές θα τερματίζουν προσωρινά τη διαδρομή τους νωρίτερα από το κανονικό.

Ειδικότερα:

Γραμμή 6 «Πικροδάφνη – Σύνταγμα»: Από τις 08:00 προσωρινός τερματικός σταθμός θα είναι η στάση «Φιξ». Τα δρομολόγια θα πραγματοποιούνται στο τμήμα Πικροδάφνη – Φιξ – Πικροδάφνη.

Γραμμή 7 «Ασκληπιείο Βούλας – Ακτή Ποσειδώνος»: Από τις 09:00 προσωρινός τερματικός σταθμός θα είναι η στάση «ΣΕΦ». Τα δρομολόγια θα εκτελούνται στο τμήμα Ασκληπιείο Βούλας – ΣΕΦ – Ασκληπιείο Βούλας.

Οι αλλαγές θα παραμείνουν σε ισχύ μέχρι την ολοκλήρωση των εορταστικών εκδηλώσεων και την αποκατάσταση της κυκλοφορίας.

Με πρόγραμμα Κυριακής και αλλαγές διαδρομών λεωφορεία και τρόλεϊ

Σήμερα, λόγω της επίσημης αργίας της 28ης Οκτωβρίου, σε όλες τις λεωφορειακές γραμμές και τις γραμμές τρόλεϊ του ΟΑΣΑ θα ισχύσει πρόγραμμα Κυριακής.

Παράλληλα, κατά τη διάρκεια των μαθητικών παρελάσεων σε δήμους της Αττικής, θα εφαρμόζονται προσωρινές τροποποιήσεις στις διαδρομές των λεωφορείων και των τρόλεϊ.

Οι αλλαγές θα γίνονται ανάλογα με τα μέτρα που θα λαμβάνει η Τροχαία και τις κυκλοφοριακές συνθήκες που θα επικρατούν σε κάθε περιοχή.

Αυτό σημαίνει ότι ορισμένες γραμμές ενδέχεται να παρακάμπτουν δρόμους στους οποίους πραγματοποιούνται παρελάσεις ή να χρησιμοποιούν προσωρινές στάσεις.

Οι επιβάτες μπορούν να επικοινωνούν με το πληροφοριακό κέντρο του ΟΑΣΑ στο 11185 για πληροφορίες σχετικά με τις μετακινήσεις τους.

Θεσσαλονίκη: Ποιοι δρόμοι κλείνουν στη Θεσσαλονίκη

Εκτεταμένες κυκλοφοριακές ρυθμίσεις εφαρμόζονται και στη Θεσσαλονίκη για τη στρατιωτική παρέλαση, η οποία έχει προγραμματιστεί να ξεκινήσει στις 11:00 στη λεωφόρο Μεγάλου Αλεξάνδρου.

Οι περιορισμοί αφορούν τόσο την κυκλοφορία των οχημάτων όσο και τη στάση και στάθμευση σε κεντρικούς δρόμους.

Από τις 03:00 έως την ολοκλήρωση της παρέλασης απαγορεύεται η στάση και στάθμευση στους παρακάτω δρόμους:

Λεωφόρος Μεγάλου Αλεξάνδρου.

Γρηγορίου Παπανδρέου, από τη Μεγάλου Αλεξάνδρου έως τη Μητροπολίτου Κυδωνιών.

30ής Οκτωβρίου, σε όλο το μήκος της.

Παύλου Μελά, από την πλατεία Λευκού Πύργου έως την Τσιμισκή.

Γ΄ Σεπτεμβρίου, από τη Μεγάλου Αλεξάνδρου έως τη λεωφόρο Στρατού.

Στρατηγού Ναπολέοντος Ζέρβα, σε όλο το μήκος της.

Εθνικής Αμύνης, από την Τσιμισκή έως τη λεωφόρο Νίκης.

Γκύζη, σε όλο το μήκος της.

Επιπλέον, στην οδό Αγίας Τριάδος, στο τμήμα από τη λεωφόρο Μεγάλου Αλεξάνδρου έως τη Βασιλέως Γεωργίου, εξακολουθεί να ισχύει απαγόρευση στάσης και στάθμευσης έως τις 15:00 σήμερα.

Από τις 05:00 και μέχρι το τέλος της παρέλασης, λόγω της παράταξης των μηχανοκίνητων τμημάτων, θα διακοπεί η κυκλοφορία όλων των οχημάτων στους εξής δρόμους:

Λεωφόρος Μεγάλου Αλεξάνδρου.

Γρηγορίου Παπανδρέου, από τη Μεγάλου Αλεξάνδρου έως τη Μητροπολίτου Κυδωνιών.

30ής Οκτωβρίου, σε όλο το μήκος της.

Από τις 07:00 θα αρχίσουν σταδιακά επιπλέον διακοπές κυκλοφορίας στις ακόλουθες οδούς:

Μάρκου Μπότσαρη, Καραϊσκάκη, Καλλιδοπούλου, 25ης Μαρτίου, Πέτρου Συνδίκα, Παρασκευοπούλου, Χατζή και 28ης Οκτωβρίου, στα τμήματα από τη λεωφόρο Βασιλίσσης Όλγας έως τη λεωφόρο Μεγάλου Αλεξάνδρου.

Στρατηγού Κακαβού.

Παύλου Μελά, από την πλατεία Λευκού Πύργου έως την Τσιμισκή.

Σουλιώτη, από την Καλλιδοπούλου έως τη Στρατηγού Κακαβού.

Εθνικής Αμύνης, από την Τσιμισκή έως τη λεωφόρο Νίκης.

Η Τροχαία έχει προβλέψει επίσης πρόσθετες ρυθμίσεις σε τμήματα των οδών Καλλιδοπούλου, Καραϊσκάκη, Μιχαήλ Ψελλού και Ιφιγενείας.

Ανάλογα με τις συνθήκες, δεν αποκλείεται να πραγματοποιηθούν πρόσθετες διακοπές κυκλοφορίας και σε γειτονικούς δρόμους.

Οι οδηγοί καλούνται να απομακρύνουν εγκαίρως τα σταθμευμένα οχήματά τους και να ακολουθούν τις οδηγίες των τροχονόμων.

Πέρα από τις κυκλοφοριακές ρυθμίσεις, η Ελληνική Αστυνομία ανακοίνωσε και απαγόρευση όλων των δημόσιων υπαίθριων συναθροίσεων στο κέντρο της Θεσσαλονίκης από τις 09:00 έως τις 21:00.

Η απόφαση αφορά την περιοχή που περικλείεται από τις οδούς:

Λεωφόρος Νίκης – Εθνικής Αμύνης – Αγίου Δημητρίου – Στέλιου Δραγουμάνου – Γρηγορίου Κολωνιάρη – Αγίων Πάντων – Γιαννιτσών – Ιωάννη Κωλέττη – 26ης Οκτωβρίου – Καρατάσου – Ναυάρχου Κουντουριώτου – Λεωφόρος Νίκης.

Σύμφωνα με την αστυνομική απόφαση, το μέτρο λαμβάνεται εξαιτίας κινδύνων για τη δημόσια ασφάλεια, καθώς και για την αποτροπή σοβαρής διατάραξης της κοινωνικοοικονομικής ζωής, της κυκλοφορίας και της λειτουργίας των υποδομών της πόλης.

Μετρό Θεσσαλονίκης: Ποιοι έξι σταθμοί κλείνουν στις 11:00

Περιορισμοί θα ισχύσουν σήμερα και στη λειτουργία του Μετρό Θεσσαλονίκης, καθώς έξι σταθμοί θα τεθούν προσωρινά εκτός λειτουργίας από τις 11:00 το πρωί, κατόπιν εντολής της Ελληνικής Αστυνομίας.

Πρόκειται για τους σταθμούς:

Νέος Σιδηροδρομικός Σταθμός

Δημοκρατίας

Βενιζέλου

Αγίας Σοφίας

Σιντριβάνι

Πανεπιστήμιο

Η προσωρινή αναστολή λειτουργίας αποφασίστηκε στο πλαίσιο των μέτρων ασφαλείας για τη στρατιωτική παρέλαση.

Η διαχειρίστρια εταιρεία του Μετρό, THEMA, έχει διευκρινίσει ότι η πλήρης λειτουργία του δικτύου θα αποκατασταθεί μόλις αρθεί η σχετική απαγόρευση από τις αστυνομικές αρχές.

Παράλληλα, λόγω των κυκλοφοριακών περιορισμών στην παραλιακή λεωφόρο και στους γύρω δρόμους, αναμένονται αλλαγές στις διαδρομές λεωφορειακών γραμμών που εξυπηρετούν τις συγκεκριμένες περιοχές.

Πού ακυρώνονται οι παρελάσεις λόγω κακοκαιρίας

Η κακοκαιρία έχει υποχρεώσει τις αρμόδιες περιφερειακές και δημοτικές αρχές να προχωρούν σε προληπτικές ακυρώσεις μαθητικών παρελάσεων.

Οι αποφάσεις έχουν ληφθεί με γνώμονα την ασφάλεια των μαθητών, των εκπαιδευτικών, των συνοδών και των πολιτών, καθώς προβλέπονται έντονες βροχοπτώσεις, καταιγίδες και πιθανές χαλαζοπτώσεις.

Μέχρι στιγμής, οι ακυρώσεις αφορούν τις εξής περιοχές:

Μαγνησία και Βόρειες Σποράδες: Ματαιώνονται όλες οι μαθητικές παρελάσεις με απόφαση του περιφερειάρχη Θεσσαλίας, Δημήτρη Κουρέτα.

Κυκλάδες: Δεν πραγματοποιούνται μαθητικές παρελάσεις σε όλες τις Περιφερειακές Ενότητες, ενώ η απόφαση καλύπτει και τη συμμετοχή συλλόγων, οργανώσεων και σωματείων.

Δωδεκάνησα: Ακυρώνονται οι μαθητικές παρελάσεις λόγω αυξημένου κινδύνου εκδήλωσης πλημμυρικών φαινομένων.

Εύβοια: Ακυρώσεις έχουν ανακοινωθεί στη Χαλκίδα και στους Δήμους Κύμης – Αλιβερίου, Μαντουδίου – Λίμνης – Αγίας Άννας, Διρφύων – Μεσσαπίων, Ερέτριας και Σκύρου.

Άγιος Δημήτριος Αττικής: Ματαιώνεται η προγραμματισμένη παρέλαση για την εθνική επέτειο.

Ζαγορά – Μούρεσι: Οι προβλέψεις για επικίνδυνα καιρικά φαινόμενα έχουν οδηγήσει επίσης στη ματαίωση της μαθητικής παρέλασης.

Στη Χαλκίδα, σύμφωνα με τις σχετικές ανακοινώσεις, προβλέπεται να παρελάσει μόνο ο Λόχος Παρελάσεως της Σχολής Πεζικού.

Mαταιώνονται επίσης οι μαθητικές παρελάσεις στις δώδεκα κοινότητες του Δήμου Δίου–Ολύμπου, εξαιτίας των καιρικών συνθηκών.

Όπως αναφέρεται στη σχετική ανακοίνωση του Δήμου, το υπόλοιπο πρόγραμμα των εορταστικών εκδηλώσεων θα πραγματοποιηθεί κανονικά ενώ σημειώνεται ότι οι Σημαίες των σχολείων θα παρίστανται τόσο στη Δοξολογία όσο και στην κατάθεση στεφάνων.

Για τη στρατιωτική παρέλαση στον Βόλο, η απόφαση δεν είχε οριστικοποιηθεί στις τελευταίες διαθέσιμες ανακοινώσεις και επρόκειτο να ληφθεί ανάλογα με την εξέλιξη του καιρού.

Επισημαίνεται ότι στη Μαγνησία η απόφαση της Περιφέρειας αφορά αποκλειστικά τις μαθητικές παρελάσεις. Για τη διεξαγωγή των υπόλοιπων επετειακών εκδηλώσεων αποφασίζουν οι κατά περίπτωση αρμόδιες αρχές.

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