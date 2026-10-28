INTRACOM DEFENSE: Ελληνικά αμυντικά συστήματα δοκιμάζονται από τον αμερικανικό στρατό με στόχο νέες διεθνείς συνεργασίες

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Την παρουσία της στην αμερικανική αμυντική αγορά επιδιώκει να ενισχύσει η INTRACOM DEFENSE (IDE), αξιοποιώντας τη συμμετοχή ελληνικής σχεδίασης και κατασκευής συστημάτων σε επιχειρησιακές δοκιμές του Στρατού των ΗΠΑ. Η εταιρεία, με εξαγωγές που αντιπροσωπεύουν περισσότερο από το 90% του ετήσιου κύκλου εργασιών της, επικεντρώνεται στην ανάπτυξη τεχνολογιών που ανταποκρίνονται στις νέες ανάγκες των σύγχρονων στρατιωτικών επιχειρήσεων.

Στο πλαίσιο αυτό, η IDE συμμετείχε στη διεθνή έκθεση αμυντικής τεχνολογίας AUSA 2026, η οποία πραγματοποιήθηκε στην Ουάσιγκτον από τις 12 έως τις 14 Οκτωβρίου, παρουσιάζοντας συστήματα ασφαλών τακτικών επικοινωνιών και πληροφοριών, καθώς και υβριδικές λύσεις ηλεκτρικής ενέργειας για στρατιωτική χρήση.

Ιδιαίτερη σημασία για την εταιρεία έχει η επιχειρησιακή αξιολόγηση των συστημάτων της από τον αμερικανικό στρατό, καθώς δημιουργεί προϋποθέσεις για περαιτέρω συνεργασίες και πιθανή συμμετοχή σε νέα αμυντικά προγράμματα. Σύμφωνα με την εταιρεία, τα συστήματα Hybrid Electric Power Systems (HEPS) συμμετείχαν σε ασκήσεις και δοκιμές στο πλαίσιο του αμερικανικού προγράμματος Transformation In Contact, το οποίο επικεντρώνεται στην αξιολόγηση νέων τεχνολογικών δυνατοτήτων υπό επιχειρησιακές συνθήκες.

Ειδικότερα, κατά τη διάρκεια του Project Convergence Capstone 6, σε συνεργασία με την 4η Μεραρχία Πεζικού των ΗΠΑ, χρησιμοποιήθηκαν η τακτική υβριδική ηλεκτρογεννήτρια της IDE και το σύστημα τροφοδοσίας οχημάτων GENAIRCON SAPS. Τα συγκεκριμένα συστήματα υποστήριξαν κινητούς κόμβους διοίκησης και ελέγχου νέας γενιάς, παρέχοντας ηλεκτρική ενέργεια σε συνθήκες αυξημένων επιχειρησιακών απαιτήσεων. Όπως αναφέρει η IDE, οι δοκιμές ανέδειξαν δυνατότητες αθόρυβης λειτουργίας, μεγαλύτερης ενεργειακής αυτονομίας και περιορισμού των αναγκών εφοδιαστικής υποστήριξης, χαρακτηριστικά που αποκτούν αυξανόμενη σημασία στο σύγχρονο πεδίο μάχης.

Στο επίκεντρο η αμερικανική αγορά

Η ενίσχυση της παρουσίας στις ΗΠΑ αποτελεί βασική προτεραιότητα της στρατηγικής διεθνούς ανάπτυξης της εταιρείας, με παράλληλο ενδιαφέρον για τις υπόλοιπες αγορές των χωρών-μελών του ΝΑΤΟ.

Ο Chief Commercial Officer της IDE, Ευστάθιος Καραγιάννης, ανέφερε ότι η εταιρεία επιδιώκει την εμβάθυνση των συνεργασιών με μεγάλους αμερικανικούς ομίλους αεροδιαστημικής και άμυνας, αξιοποιώντας την εμπειρία από τις επιχειρησιακές δοκιμές των τεχνολογιών της.

Κατά τη διάρκεια της έκθεσης, τα στελέχη της IDE είχαν επαφές με εκπροσώπους του διεθνούς αμυντικού κλάδου, ενώ το περίπτερό της επισκέφθηκαν ο Έλληνας πρέσβης στις ΗΠΑ Αντώνιος Αλεξανδρίδης, ο υπαρχηγός ΓΕΣ Ανδρέας Κορωνάκης και ο γενικός διευθυντής της ΓΔΑΕΕ Ιωάννης Μπούρας.

Για την ελληνική εταιρεία, η πρόκληση της επόμενης περιόδου είναι η μετατροπή της τεχνολογικής παρουσίας και των επιχειρησιακών αξιολογήσεων σε νέες εμπορικές συμφωνίες, ενισχύοντας το εξαγωγικό της αποτύπωμα.

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