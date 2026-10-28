Θεσσαλονίκη: Κλείνουν έξι σταθμοί του Μετρό με εντολή της ΕΛ.ΑΣ. – Ποιοι επηρεάζονται

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Σε προσωρινή αναστολή της λειτουργίας έξι σταθμών του Μετρό Θεσσαλονίκης προχωρά σήμερα, Τετάρτη 28 Οκτωβρίου, η εταιρεία THEMA, κατόπιν εντολής των αστυνομικών αρχών.

Η απόφαση τίθεται σε ισχύ από τις 11:00 το πρωί, ανήμερα της στρατιωτικής παρέλασης, στο πλαίσιο των αυξημένων μέτρων ασφαλείας στην πόλη.

Οι έξι σταθμοί που κλείνουν είναι:

Νέος Σιδηροδρομικός Σταθμός

Δημοκρατίας

Βενιζέλου

Αγίας Σοφίας

Σιντριβάνι

Πανεπιστήμιο

Σύμφωνα με την ανακοίνωση της διαχειρίστριας εταιρείας, ο περιορισμός επιβάλλεται με απόφαση της Αστυνομίας και δεν σχετίζεται με προβλήματα στην επιχειρησιακή λειτουργία του δικτύου.

Η THEMA ζητά συγγνώμη από το επιβατικό κοινό για την ταλαιπωρία, διευκρινίζοντας ότι η πλήρης λειτουργία του Μετρό θα αποκατασταθεί αμέσως μόλις αρθεί η σχετική απαγόρευση.

Παράλληλα, η ΕΛ.ΑΣ. έχει ανακοινώσει απαγόρευση υπαίθριων συναθροίσεων στο κέντρο της Θεσσαλονίκης από τις 09:00 έως τις 21:00, ενώ έχουν προγραμματιστεί αντιφασιστικές συγκεντρώσεις με αφορμή την παρουσία του Ηλία Κασιδιάρη στην πόλη.

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