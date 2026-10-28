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ΠΟΛΙΤΙΚΗ

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28.10.2026 10:30

Καρυστιανού: «Αρνήθηκαν το αίτημά μου να καταθέσω στεφάνι για την 28η Οκτωβρίου» (Video)

28.10.2026 10:30
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Την έντονη αντίδρασή της για την απόρριψη του αιτήματός της να καταθέσει στεφάνι στη Θεσσαλονίκη, στο πλαίσιο των εκδηλώσεων για την 28η Οκτωβρίου, εξέφρασε η Μαρία Καρυστιανού, με βίντεο που δημοσίευσε στο Instagram.

Η επικεφαλής του κινήματος «Ελπίδα για τη Δημοκρατία» δήλωσε ότι είχε υποβάλει σχετικό αίτημα από τις 13 Οκτωβρίου, υποστηρίζοντας ότι η απόρριψή του έγινε με παράκαμψη της νομοθεσίας.

«Μου είχαν πει ότι η πολιτική είναι βρώμικη, το βιώνω καθημερινά. Δεν περίμενα όμως να μου αρνηθούν ακόμη και αυτό το ιερό αίτημα για απόδοση τιμής σε όσους αγωνίστηκαν για την ελευθερία μας», ανέφερε χαρακτηριστικά.

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