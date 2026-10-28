Καρυστιανού: «Αρνήθηκαν το αίτημά μου να καταθέσω στεφάνι για την 28η Οκτωβρίου» (Video)

Προσθέστε το topontiki.gr ως προτιμώμενη πηγή στη Google Add topontiki.gr on Google

Την έντονη αντίδρασή της για την απόρριψη του αιτήματός της να καταθέσει στεφάνι στη Θεσσαλονίκη, στο πλαίσιο των εκδηλώσεων για την 28η Οκτωβρίου, εξέφρασε η Μαρία Καρυστιανού, με βίντεο που δημοσίευσε στο Instagram.

Η επικεφαλής του κινήματος «Ελπίδα για τη Δημοκρατία» δήλωσε ότι είχε υποβάλει σχετικό αίτημα από τις 13 Οκτωβρίου, υποστηρίζοντας ότι η απόρριψή του έγινε με παράκαμψη της νομοθεσίας.

«Μου είχαν πει ότι η πολιτική είναι βρώμικη, το βιώνω καθημερινά. Δεν περίμενα όμως να μου αρνηθούν ακόμη και αυτό το ιερό αίτημα για απόδοση τιμής σε όσους αγωνίστηκαν για την ελευθερία μας», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Διαβάστε επίσης:

Δένδιας: 86 χρόνια μετά, το «Όχι» παραμένει σύμβολο της αποφασιστικότητας του ελληνικού λαού

Πιερρακάκης από Αλεξανδρούπολη: Ισχυρή Ελλάδα σημαίνει ισχυρή ΠεριφέρειαPlay Video

Τσίπρας για την 28η Οκτωβρίου: «Όχι στον φασισμό, την κοινωνική αδικία και τη διαφθορά»