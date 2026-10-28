search
ΤΕΤΑΡΤΗ 28.10.2026 11:48
search
MENU CLOSE
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Tο Ποντίκι Web TΟ ΠΟΝΤΙΚΙ WEB

28.10.2026 11:11

Κουτσούμπας: Το δικό μας ΟΧΙ σήμερα είναι στον ιμπεριαλιστικό πόλεμο και στην εμπλοκή της Ελλάδας

28.10.2026 11:11
koutsoumpas_new

Προσθέστε το topontiki.gr ως προτιμώμενη πηγή στη Google

Add topontiki.gr on Google

«Η ιστορία έχει αποδείξει ότι οι λαοί μπορούν να νικήσουν ακόμα και τον πιο ισχυρό αντίπαλο. Αυτό μας διδάσκει το έπος του 1940, η ηρωική ΕΑΜική Αντίσταση, η συντριβή του φασισμού-ναζισμού», τόνισε σε δήλωσή του για την 28η Οκτώβρη, ο ΓΓ της ΚΕ του ΚΚΕ Δημήτρης Κουτσούμπας.

«Το δικό μας ΟΧΙ σήμερα είναι ΟΧΙ στον ιμπεριαλιστικό πόλεμο, στην εμπλοκή της Ελλάδας, στις συνεχείς θυσίες για τα κέρδη των εκμεταλλευτών μας», πρόσθεσε.

Διαβάστε επίσης:

Καρυστιανού: «Αρνήθηκαν το αίτημά μου να καταθέσω στεφάνι για την 28η Οκτωβρίου» (Video)

Δένδιας: 86 χρόνια μετά, το «Όχι» παραμένει σύμβολο της αποφασιστικότητας του ελληνικού λαού

Πιερρακάκης από Αλεξανδρούπολη: Ισχυρή Ελλάδα σημαίνει ισχυρή Περιφέρεια

google_news_icon

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
serbia antitromokratiki (1)
ΚΟΣΜΟΣ

Σερβία: Σεσημασμένος τρομοκράτης ο δράστης της επίθεσης στην πρεσβεία του Ισραήλ

pyrosvestiki_1307_1920-1080_new
ΕΛΛΑΔΑ

Μεταξουργείο: Φωτιά σε κατάστημα με ηλεκτρονικά είδη – Διακοπή της κυκλοφορίας

treno ispania
ΚΟΣΜΟΣ

Τραγωδία στην Ισπανία: Σύγκρουση τρένων κοντά στο Τολέδο με τουλάχιστον 39 νεκρούς (Video)

7141217 (1)
ΕΛΛΑΔΑ

28η Οκτωβρίου: Με τη μαθητική παρέλαση τιμά η Αθήνα την Εθνική Επέτειο

tasoulas_thessaloniki_2810_1920-1080_new
ΕΛΛΑΔΑ

LIVE: Η στρατιωτική παρέλαση της 28ης Οκτωβρίου στη Θεσσαλονίκη (video)

Δείτε όλες τις ειδήσεις
giorgos mazonakis
ΕΛΛΑΔΑ

Γιώργος Μαζωνάκης: Ξεκίνησαν οι εργασίες στον τάφο του τραγουδιστή - Θα μεταφερθεί εκεί και το σκυλάκι του

israel_elections_new
ΚΟΣΜΟΣ

Εκλογές στο Ισραήλ: Οριακό προβάδισμα Νετανιάχου αλλά χωρίς αυτοδυναμία, ρυθμιστές τα αραβικά κόμματα - Τα 4 σενάρια της επόμενης ημέρας

giannis hit
ΑΘΛΗΤΙΚΑ

«Μαϊάμι, έχουμε πρόβλημα»: 0-4 οι Χιτ του Γιάννη Αντετοκούνμπο - Μήπως έφτιαξαν μια “superteam” που δεν ταιριάζει;»

netanyahu-Eisenkot
ΚΟΣΜΟΣ

Εκλογές στο Ισραήλ: Πρώτο το κόμμα του Νετανιάχου, περισσότερες έδρες για το μπλοκ της αντιπολίτευσης – Στο 77,7% η συμμετοχή

kalx-we
ΚΑΛΧΑΣ

Η προσδοκία και ο κίνδυνος με τη «μάχη νομιμότητας», ο άφωνος Αυγενάκης, οι Μαγιάτικες εκλογές του Άδωνι, οι νέοι εχθροί του Τσίπρα, ο Ζαμπάρας και ο Βαρεμένος

Δείτε όλες τις ειδήσεις

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

ΤΕΤΑΡΤΗ 28.10.2026 11:48
serbia antitromokratiki (1)
ΚΟΣΜΟΣ

Σερβία: Σεσημασμένος τρομοκράτης ο δράστης της επίθεσης στην πρεσβεία του Ισραήλ

pyrosvestiki_1307_1920-1080_new
ΕΛΛΑΔΑ

Μεταξουργείο: Φωτιά σε κατάστημα με ηλεκτρονικά είδη – Διακοπή της κυκλοφορίας

treno ispania
ΚΟΣΜΟΣ

Τραγωδία στην Ισπανία: Σύγκρουση τρένων κοντά στο Τολέδο με τουλάχιστον 39 νεκρούς (Video)

1 / 3