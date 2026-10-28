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28.10.2026 11:16

LIVE: Η στρατιωτική παρέλαση της 28ης Οκτωβρίου στη Θεσσαλονίκη (video)

28.10.2026 11:16
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Ξεκίνησε η μεγάλη στρατιωτική παρέλαση στην παραλιακή λεωφόρο Μεγάλου Αλεξάνδρου, ενώπιον του Προέδρου της Δημοκρατίας, Κωνσταντίνου Τασούλα, για την εθνική επέτειο της 28ης Οκτωβρίου.

Από την εξέδρα των επισήμων την παρέλαση παρακολουθούν ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, ο αρχηγός της αξιωματικής αντιπολίτευσης, πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ-ΚΙΝΑΛ Νίκος Ανδρουλάκης, ο πρόεδρος της Νίκης Δημήτρης Νατσιός, οι υπουργοί Αμυνας της Ελλάδας και της Κύπρου Νίκος Δένδιας και Βασίλης Πάλμας, ο Επίτροπος Βιώσιμων Μεταφορών και Τουρισμού Απόστολος Τζιτζικώστας, οι υφυπουργοί Κώστας Γκιουλέκας, Ελενα Ράπτη, Αννα Ευθυμίου, οι βουλευτές Δημήτρης Κούβελας (εκπρόσωπος του προέδρου της Βουλής), Στράτος Σιμόπουλος, Διαμαντής Γκολιδάκης, Ράνια Θρασκιά, Χρήστος Γιαννούλης (εκπρόσωπος του ΣΥΡΙΖΑ-Π.Σ), ο εκπρόσωπος της Ελληνικής Λύσης, ευρωβουλευτής Εμμανουήλ Φράγκος, ο Γραμματέας της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας-Θράκης Δημήτρης Γαλαμάτης, ο Αρχιεπίσκοπος Ιερώνυμος, ο μητροπολίτης Θεσσαλονίκης Φιλόθεος, η ηγεσία των Ενόπλων Δυνάμεων και των Σωμάτων Ασφαλείας, η περιφερειάρχης Κεντρικής Μακεδονίας Αθηνά Αηδονά, ο αντιπεριφερειάρχης Θεσσαλονίκης Κωνσταντίνος Γιουτίκας, ο δήμαρχος Στέλιος Αγγελούδης.

Στη σημερινή παρέλαση υπάρχει και μια καινοτομία. Απέναντι από την εξέδρα των επισήμων έχει στηθεί μια γιγαντοοθόνη στην οποία προβάλλονται εικόνες από δύο drones. Το ένα μεταδίδει εικόνες από περιπολία στο Ανατολικό Αιγαίο και το άλλο από την παρέλαση.

Φέτος, για πρώτη φορά, τα στρατιωτικά τμήματα προηγούνται των πολιτικών.

Η παρέλαση θα ολοκληρωθεί με τις πτήσεις ακριβείας από μαχητικό F-16 της ομάδας αεροπορικών επιδείξεων «Ζευς» με κυβερνήτη τον επισμηναγό Χρήστο – Πάρι Χαρίτο.

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