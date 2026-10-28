Τσίπρας για την 28η Οκτωβρίου: «Όχι στον φασισμό, την κοινωνική αδικία και τη διαφθορά»

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Το δικό του μήνυμα για την 86η επέτειο της 28ης Οκτωβρίου έστειλε ο Αλέξης Τσίπρας, υπογραμμίζοντας τη διαχρονική σημασία του ιστορικού «ΟΧΙ» και συνδέοντας τους αγώνες του ελληνικού λαού απέναντι στον φασισμό με τις σύγχρονες προκλήσεις για τη δημοκρατία, την ελευθερία και την κοινωνική δικαιοσύνη.

Ο πρώην πρωθυπουργός, με ανάρτησή του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, αναφέρεται στον ηρωισμό των Ελλήνων στρατιωτών στα βουνά της Αλβανίας, αλλά και στην Εθνική Αντίσταση, με πρωτεργάτες το ΕΑΜ και τον ΕΛΑΣ, που έδωσε παλλαϊκό χαρακτήρα στον αγώνα κατά του ναζισμού και του φασισμού.

«Και συνεχίζουμε, γιατί ο αγώνας για ελευθερία και δικαιοσύνη είναι πάντα αναγκαίος. Και το ΟΧΙ αποκτά σήμερα νέα επικαιρότητα», σημειώνει χαρακτηριστικά.

Παράλληλα, ο Αλέξης Τσίπρας στέλνει σαφές πολιτικό μήνυμα, τονίζοντας την ανάγκη αντίστασης στην άνοδο της ακροδεξιάς, στις κοινωνικές ανισότητες, στη διαφθορά και στην υπονόμευση του κράτους δικαίου.

Ιδιαίτερη αναφορά κάνει στην κοινωνική αδικία, καταγγέλλοντας μια πραγματικότητα στην οποία η πλειοψηφία αγωνιά για την επιβίωσή της, την ώρα που μια μικρή μειοψηφία κερδοσκοπεί.

Ασκεί επίσης κριτική στη λογική της «επίπλαστης σταθερότητας», την οποία συνδέει με κινδύνους για τη χώρα και την κοινωνία.

Κλείνοντας το μήνυμά του, ο πρώην πρωθυπουργός καλεί σε διεκδίκηση μιας Ελλάδας ελευθερίας, δημοκρατίας και κοινωνικής δικαιοσύνης, με οδηγό τους ιστορικούς αγώνες του ελληνικού λαού.

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