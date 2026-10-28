Ο ΣΥΡΙΖΑ βρήκε αντίπαλο: Στο στόχαστρο πλέον ο Τσίπρας και οι «αποστάτες» – Η μάχη επιβίωσης οξύνει τη στρατηγική της σύγκρουσης

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Μέχρι πριν από λίγο καιρό, το μεγάλο πρόβλημα του ΣΥΡΙΖΑ ήταν ότι δυσκολευόταν ακόμη και να προσδιορίσει με ποιον ακριβώς αντιπαρατίθεται. Με τη ΝΔ; Με το ΠΑΣΟΚ για την πρωτοκαθεδρία στην αντιπολίτευση; Με την ΕΛΑΣ που δημιουργεί ο Αλέξης Τσίπρας; Οι τελευταίες εξελίξεις φαίνεται ότι δίνουν στην Κουμουνδούρου την απάντηση. Και μαζί μια στρατηγική πολιτικής επιβίωσης. Ο αντίπαλος πλέον έχει όνομα. Και λέγεται Αλέξης Τσίπρας.

Οι παραιτήσεις βουλευτών, η μετακίνηση πρώην στελεχών προς το νέο εγχείρημα, αλλά και περιπτώσεις όπως αυτή του Διονύση Τεμπονέρα, στον οποίο ο ΣΥΡΙΖΑ επιτέθηκε ευθέως, δημιουργούν τις προϋποθέσεις ώστε η Κουμουνδούρου να επιχειρήσει να αλλάξει το πεδίο της συζήτησης. Όχι τόσο με το ερώτημα ποιος εκφράζει καλύτερα την Κεντροαριστερά, όσο με ένα πολύ πιο φορτισμένο πολιτικά και συναισθηματικά δίλημμα: Ποιος επιχειρεί να διαλύσει τον ΣΥΡΙΖΑ και ποιος υπερασπίζεται την ύπαρξή του;

Από τον πολιτικό ανταγωνισμό στο ηθικό δίλημμα

Εδώ βρίσκεται ίσως η μοναδική πραγματική δυνατότητα αντεπίθεσης που έχει αυτή τη στιγμή η Κουμουνδούρου. Ο ΣΥΡΙΖΑ δύσκολα μπορεί να ανταγωνιστεί τον Τσίπρα σε δημοφιλία μεταξύ των ψηφοφόρων του ίδιου πολιτικού χώρου. Μπορεί όμως να επιχειρήσει να τον ανταγωνιστεί στο πεδίο της πολιτικής και ηθικής νομιμοποίησης.

Να απευθυνθεί δηλαδή στον αριστερό ψηφοφόρο και να τον ρωτήσει: Είναι θεμιτό ένας πρώην πρόεδρος να δημιουργεί νέο κόμμα αποδυναμώνοντας εκείνο του οποίου ηγήθηκε επί δεκαπέντε χρόνια; Είναι πολιτικά συνεπές βουλευτές που εξελέγησαν με τα ψηφοδέλτια του ΣΥΡΙΖΑ να παραιτούνται και στη συνέχεια να συστρατεύονται με ένα ανταγωνιστικό εγχείρημα; Και πόσο εύκολα μπορούν στελέχη που μέχρι χθες υπερασπίζονταν δημόσια την Κουμουνδούρου να εμφανίζονται σήμερα ως πολέμιοί της;

Η επίθεση στον Τεμπονέρα ήταν ένα πρώτο χαρακτηριστικό δείγμα. Η υπενθύμιση ότι μέχρι πριν από λίγους μήνες εμφανιζόταν στα τηλεοπτικά πάνελ ως στέλεχος του ΣΥΡΙΖΑ δεν έγινε τυχαία. Το μήνυμα δεν απευθυνόταν μόνο στον ίδιο. Απευθυνόταν πιθανότατα και στους επόμενους.

«Θέλουν να μας τελειώσουν»

Κάπως έτσι μπορεί να διαμορφωθεί το νέο αφήγημα: ο ΣΥΡΙΖΑ ως κόμμα που βρίσκεται υπό απόπειρα πολιτικής διάλυσης από τον ίδιο τον πρώην ηγέτη του και όσους εγκαταλείπουν τώρα το πλοίο. Πρόκειται για γραμμή που έχει ιδιαίτερη σημασία επειδή απευθύνεται περισσότερο στο συναίσθημα και στη συλλογική μνήμη των αριστερών ψηφοφόρων παρά στους σημερινούς δημοσκοπικούς συσχετισμούς.

Η Κουμουνδούρου μπορεί να επικαλεστεί την ιστορία του κόμματος, τους ανθρώπους που παρέμειναν στις δύσκολες στιγμές και κυρίως την έννοια της πολιτικής συνέπειας. Και από εκεί να περάσει στην επίθεση. Κάθε νέα παραίτηση βουλευτή, κάθε πρώην στέλεχος που εμφανίζεται στο πλευρό του Τσίπρα και κάθε δημόσια διαφοροποίηση μπορεί πλέον να παρουσιάζεται όχι απλώς ως φυσιολογική πολιτική μετακίνηση, αλλά ως κομμάτι μιας οργανωμένης αποδόμησης του ΣΥΡΙΖΑ.

Αυτό ασφαλώς δεν σημαίνει ότι υπάρχει κάποια οργανωμένη επιχείρηση – ούτε μπορεί να υποστηριχθεί χωρίς στοιχεία. Σημαίνει όμως ότι πολιτικά συμφέρει τον ΣΥΡΙΖΑ να περιγράψει έτσι τη σύγκρουση. Διότι ένα κόμμα που δυσκολεύεται να πείσει ότι μπορεί να κερδίσει, μπορεί ευκολότερα να συσπειρώσει ζητώντας από τους ψηφοφόρους του να μην επιτρέψουν να το εξαφανίσουν. Και κάπως έτσι η Κουμουνδούρου φαίνεται να βρίσκει επιτέλους το μέτωπο που αναζητούσε. Ο Τσίπρας μπορεί να αποτελεί τη μεγαλύτερη απειλή για την επιβίωσή της. Ταυτόχρονα, όμως, μπορεί να αποδειχθεί και ο αντίπαλος που χρειαζόταν για να ξανασυσπειρώσει ό,τι της απέμεινε.

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