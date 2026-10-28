Καιρός: Σημαντική επιδείνωση με έντονες βροχές και ισχυρές καταιγίδες – Ποιες περιοχές βρίσκονται σε red code (videos)

Takeaways by to pontiki AI Σημαντική επιδείνωση παρουσιάζει ο καιρός με έντονες βροχοπτώσεις, καταιγίδες και πιθανές χαλαζοπτώσεις σε αρκετές περιοχές της χώρας.

Κόκκινη προειδοποίηση για έντονα καιρικά φαινόμενα ισχύει για τη Θεσσαλία, τις Σποράδες, την Εύβοια και τα Δωδεκάνησα.

Πολίτες και αρχές αναμένουν ισχυρές βροχές στην ανατολική Στερεά, την Αττική και τις Κυκλάδες έως τις πρωινές ώρες της Τετάρτης.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει αισθητή πτώση, με τους μέγιστους βαθμούς Κελσίου να μην ξεπερνούν τους 12 σε Θεσσαλία και Στερεά Ελλάδα.

Ενισχυμένοι άνεμοι εντάσεως έως 9 μποφόρ αναμένεται να επικρατήσουν, προκαλώντας ενδεχομένως προβλήματα στις μετακινήσεις των πολιτών.

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Σημαντική επιδείνωση παρουσιάζει ο καιρός από το βράδυ της Τρίτης (27/10), με έντονες βροχές, καταιγίδες και αυξημένο κίνδυνο πλημμυρικών φαινομένων σε αρκετές περιοχές της χώρας, ανήμερα της εθνικής επετείου της 28ης Οκτωβρίου.

Σύμφωνα με την επικαιροποίηση του έκτακτου δελτίου επικίνδυνων καιρικών φαινομένων της ΕΜΥ, βροχές και καταιγίδες αναμένονται σε αρκετές περιοχές της ανατολικής χώρας, όπου πιθανόν να συνοδεύονται και από τοπικές χαλαζοπτώσεις.

Τα πιο έντονα φαινόμενα (κόκκινη προειδοποίηση) προβλέπονται στη Θεσσαλία, τις Σποράδες, την Εύβοια και τα Δωδεκάνησα.

Πιο συγκεκριμένα:

Κατά τόπους ισχυρές βροχές και καταιγίδες προβλέπονται σήμερα Τετάρτη (28/10):

α) Στη Θεσσαλία (ν. Μαγνησίας, ν. Λάρισας), τις Σποράδες και την Εύβοια έως αργά τη νύχτα (κόκκινη προειδοποίηση).

β) Στα Δωδεκάνησα (κόκκινη προειδοποίηση).

γ) Στα νησιά του ανατολικού Αιγαίου έως αργά το βράδυ (πορτοκαλί προειδοποίηση).

δ) Στην ανατολική Στερεά (κυρίως ν. Φωκίδας, ν. Φθιώτιδας, ν. Βοιωτίας), κατά διαστήματα έως αργά τη νύχτα (πορτοκαλί προειδοποίηση).

ε) Στην Αττική έως τις πρωινές ώρες (πορτοκαλί προειδοποίηση).

στ) Στις δυτικές και βόρειες Κυκλάδες έως τις πρωινές ώρες (πορτοκαλί προειδοποίηση).

Στη Θεσσαλονίκη, πάντως, δεν προβλέπονται προβλήματα για τη μεγάλη παρέλαση. Στην Αθήνα, οι βροχοπτώσεις αναμένεται να είναι ισχυρές από το βράδυ της Τρίτης έως και τις πρωινές ώρες της Τετάρτης, ωστόσο ο καιρός εκτιμάται ότι θα παρουσιάσει σταδιακή βελτίωση όσο πλησιάζει η ώρα της παρέλασης. Καλύτερες αναμένονται οι καιρικές συνθήκες και στη Δυτική και τη Βόρεια Ελλάδα.

Την ίδια στιγμή, αισθητή θα είναι η πτώση της θερμοκρασίας, καθώς σε μεγάλες πόλεις της Θεσσαλίας και της Στερεάς Ελλάδας οι μέγιστες τιμές δεν αναμένεται να ξεπεράσουν τους 12 βαθμούς Κελσίου. Παράλληλα, οι άνεμοι θα ενισχυθούν, φτάνοντας τα 8 με 9 μποφόρ, γεγονός που ενδέχεται να προκαλέσει προβλήματα στις μετακινήσεις.

Μπαράζ 112 για περιορισμό των μετακινήσεων

Συνεδρίασε εκ νέου χθες (27/10) η Επιτροπή Εκτίμησης Κινδύνου, παρουσία του υπουργού Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, Ευάγγελου Τουρνά λόγω των έντονων καιρικών φαινομένων που αναμένονται σε περιοχές της χώρας.

Μετά τη συνεδρίαση της Επιτροπής και με βάση το επικαιροποιημένο Έκτακτο Δελτίο Επικίνδυνων Καιρικών Φαινομένων της Εθνικής Μετεωρολογικής Υπηρεσίας (ΕΜΥ), τίθενται σε κατάσταση κινητοποίησης (Red Code) για σήμερα (28/10) και οι Περιφερειακές Ενότητες Κυκλάδων της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου, λόγω του υψηλού κινδύνου εκδήλωσης πλημμυρικών φαινομένων.

Χθες (27/10), μήνυμα έκτακτης προειδοποίησης από το 112 ήχησε στην Π.Ε. Μαγνησίας, την Π.Ε. Σποράδων και την Π.Ε. Εύβοιας λόγω επικίνδυνων καιρικών φαινομένων. Οι πολίτες καλούνται να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί, να περιορίσουν τις άσκοπες μετακινήσεις και να ακολουθούν τις οδηγίες της Πολιτικής Προστασίας και των αρμόδιων αρχών.

Υπενθυμίζεται ότι, ήδη από τη Δευτέρα 26 Οκτωβρίου, έχουν τεθεί σε κατάσταση κινητοποίησης (Red Code), έως και την Πέμπτη 29 Οκτωβρίου 2026, οι ακόλουθες περιοχές:

Οι Περιφερειακές Ενότητες Εύβοιας, Φθιώτιδας και Βοιωτίας της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας.

Οι Περιφερειακές Ενότητες Σποράδων, Μαγνησίας και Λάρισας της Περιφέρειας Θεσσαλίας.

Η Περιφέρεια Αττικής.

Οι Περιφερειακές Ενότητες Δωδεκανήσων της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου.

Η Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου.

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