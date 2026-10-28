Βούτσης, Φίλης και Σκουρλέτης: Οι τρεις της Νέας Αριστεράς που κοιτάζουν προς τον ΣΥΡΙΖΑ

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Μπορεί η ηγεσία της Νέας Αριστεράς να κρατά αποστάσεις από τον ΣΥΡΙΖΑ, ωστόσο στο εσωτερικό της υπάρχουν στελέχη που βλέπουν πολύ πιο ζεστά την επαναπροσέγγιση.

Ο Νίκος Φίλης και ο Νίκος Βούτσης εμφανίζονται ως οι πιο ένθερμοι υποστηρικτές μιας συνεργασίας, ενώ θετικός, αλλά περισσότερο επιφυλακτικός ως προς τους όρους, εμφανίζεται και ο Πάνος Σκουρλέτης.

Στον αντίποδα, ο Γαβριήλ Σακελλαρίδης και ο Ευκλείδης Τσακαλώτος προσανατολίζονται σε διαφορετικές συμμαχίες, με το ΜέΡΑ25 να βρίσκεται στο κάδρο.

Το παράδοξο είναι ότι στελέχη που αποχώρησαν από τον ΣΥΡΙΖΑ αναζητούν τώρα δρόμους επιστροφής σε κοινό πολιτικό εγχείρημα. Και όσο πλησιάζουν οι εκλογές, τόσο δυσκολότερο θα γίνεται να συνυπάρχουν κάτω από την ίδια κομματική στέγη δύο τόσο διαφορετικές στρατηγικές.

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