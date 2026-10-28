Ο άνθρωπος του Σαμαρά που θέλει να διαδεχθεί τον Λιόλιο στην ΕΟΚ

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Μπορεί ο Άγγελος Παπανικολάου να ανέλαβε την προεδρία της ΕΟΚ ως διάδοχος του Βαγγέλη Λιόλιου, αλλά το πολιτικό του παρελθόν έχει ιδιαίτερο ενδιαφέρον.

Στο Μεσολόγγι είναι κοινό μυστικό ότι υπήρξε άνθρωπος του Αντώνη Σαμαρά, και μάλιστα από τους θερμότερους υποστηρικτές του στην εσωκομματική μάχη του 2009. Δεν πρόκειται απλώς για φήμες, καθώς είχε στηρίξει δημόσια την υποψηφιότητα του Μεσσήνιου πολιτικού. Αργότερα βρέθηκε κοντά στον Γιώργο Βασιλακόπουλο, ο οποίος τον στήριξε για την ΕΟΚ, πριν αναπτύξει διαύλους επικοινωνίας και με τον Λιόλιο.

Από τον Σαμαρά στον Βασιλακόπουλο και από εκεί στη διαδοχή Λιόλιου. Ενδιαφέρουσα διαδρομή, αναμφίβολα. Το ερώτημα είναι αν η αλλαγή προσώπου σηματοδοτεί και πραγματική αλλαγή σελίδας στο ελληνικό μπάσκετ.

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