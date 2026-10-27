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27.10.2026 19:42

Μηνύματα Σαμαρά με αφορμή την 28η Οκτωβρίου: «Η ελευθερία ενός λαού κρίνεται από όσα αρνείται να παραδώσει»

27.10.2026 19:42
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Με μια ιστορική φωτογραφία όπου απεικονίζεται πλήθος κόσμου στους δρόμους με ελληνικές σημαίες και ένα μήνυμα με ιδιαίτερους συμβολισμούς, ο Αντώνης Σαμαράς τίμησε την επέτειο της 28ης Οκτωβρίου.

Ο πρώην πρωθυπουργός, με ανάρτησή του στο Facebook, επέλεξε τη φράση «Η ελευθερία ενός λαού κρίνεται από όσα αρνείται να παραδώσει», συνοδεύοντάς την με την ευχή «Χρόνια πολλά, Ελλάδα».

Μια ανάρτηση με σαφείς ιστορικές αναφορές, μέσα από την οποία ο πρώην πρωθυπουργός επέλεξε να στείλει το δικό του μήνυμα για τη φετινή εθνική επέτειο.

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