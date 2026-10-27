Μητσοτάκης: Δεν φωτίζουμε μόνο τον Λευκό Πύργο, φωτίζουμε ολόκληρη τη Θεσσαλονίκη, ολόκληρη τη Μακεδονία

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Ολοκληρώθηκε το απόγευμα στη Θεσσαλονίκη η τελετή απόδοσης του έργου φωτισμού ανάδειξης του Λευκού Πύργου, παρουσία του Προέδρου της Δημοκρατίας Κωνσταντίνου Τασούλα και του πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη.

Η εκδήλωση διοργανώθηκε από το υπουργείο Πολιτισμού και την Εφορεία Αρχαιοτήτων Πόλης Θεσσαλονίκης.

Ο νέος φωτισμός του Λευκού Πύργου έχει ως στόχο την ανάδειξη της αρχιτεκτονικής φυσιογνωμίας και της οχυρωματικής δομής του μνημείου, με χρήση σύγχρονων τεχνολογιών φωτισμού και βιοκλιματικών προδιαγραφών. Η υλοποίηση έγινε με χορηγία της Metlen.

Ο πρωθυπουργός στην ομιλία του ευχαρίστησε τη Metlen για την δωρεά της προκειμένου να φωτιστεί ο Λευκός Πύργος, σημειώνοντας ότι η χώρα έχει μια μακρά παράδοση ευεργετών η οποία συνεχίζεται.

«Σήμερα δεν φωτίζουμε μόνο τον Λευκό Πύργο, φωτίζουμε ολόκληρη τη Θεσσαλονίκη, ολόκληρη τη Μακεδονία» σημείωσε επίσης ο πρωθυπουργός ο οποίος αναφέρθηκε στα μεγάλα έργα που δρομολόγησε η κυβέρνηση για τη Θεσσαλονίκη όπως για παράδειγμα ο σταθμός Βενιζέλου που αναδεικνύει την πολιτιστική μας κληρονομιά.

«Θα ήταν πολύ άδικο για την ιστορία της πόλης εάν η κυβέρνηση περιόριζε τις παρεμβάσεις της στην ολοκλήρωση των μεγάλων έργων υποδομής, τα οποία πολλές δεκαετίες ανέμενε η Θεσσαλονίκη. Μαζί με την υπουργό πολιτισμού, τη Λίνα Μενδώνη, από το 2019 κάναμε μία συνειδητή επιλογή. Να αναδείξουμε την τόσο πλούσια πολιτιστική διαδρομή της Θεσσαλονίκης στον χρόνο, με πολύ σημαντικές παρεμβάσεις, οι οποίες για τη Θεσσαλονίκη ξεπερνούν τα 100 εκατομμύρια ευρώ, εθνικών και ευρωπαϊκών πόρων και τα αποτελέσματα είναι ήδη ορατά», τόνισε ο πρωθυπουργός.

«Με τον νέο φωτισμό που εγκαινιάστηκε απόψε ο Λευκός Πύργος φαίνεται πραγματικά λευκός», τόνισε, μεταξύ άλλων, η υπουργός Πολιτισμού, Λίνα Μενδώνη.

Ολόκληρη η ομιλία του πρωθυπουργού έχει ως εξής:

«Κύριε Πρόεδρε της Δημοκρατίας, κ. Επίτροπε, κ. Δήμαρχε, κα Υπουργέ, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι στην κυβέρνηση και στο ελληνικό κοινοβούλιο, θα είμαι πολύ σύντομος, διότι όλοι ανυπομονούμε να δούμε τα αποτελέσματα της γενναιόδωρης προσφοράς της Metlen σχετικά με τη φωταγώγηση του Λευκού Πύργου.

Εγώ θα πω μόνο μία κουβέντα: θα ήταν πολύ άδικο, κ. Δήμαρχε, για την ιστορία της πόλης εάν η κυβέρνησή μας περιόριζε τις παρεμβάσεις της στην ολοκλήρωση των μεγάλων έργων υποδομής τα οποία πολλές δεκαετίες ανέμενε η Θεσσαλονίκη.

Μαζί με την Υπουργό Πολιτισμού, τη Λίνα Μενδώνη, από το 2019 κάναμε μία συνειδητή πολιτική επιλογή: να αναδείξουμε αυτή την τόσο πλούσια πολιτιστική διαδρομή της Θεσσαλονίκης στον χρόνο, με πολύ σημαντικές παρεμβάσεις, οι οποίες μόνο για τη Θεσσαλονίκη ξεπερνούν τα 100 εκατομμύρια ευρώ, εθνικών και ευρωπαϊκών πόρων.

Και βέβαια, τα αποτελέσματα αυτής της πολιτικής είναι ήδη ορατά και θα έλεγα ότι το Μετρό της Θεσσαλονίκης, και ειδικά ο σταθμός Αγίας Σοφίας, ο σταθμός Ελευθερίου Βενιζέλου, είναι η καλύτερη απόδειξη ότι σύνθετα τεχνικά έργα μπορούν να γίνουν αναδεικνύοντας ταυτόχρονα και αυτή τη μοναδική και τόσο πλούσια πολιτιστική κληρονομιά.

Και σήμερα βρισκόμαστε εδώ για να πούμε ένα μεγάλο ευχαριστώ στη Metlen και στον Βαγγέλη Μυτιληναίο για ένα ακόμα σημαντικό έργο, το οποίο έχει και την ιδιαίτερη δική του αξία, διότι συμβολικά μπορούμε να πούμε ότι σήμερα δεν φωτίζουμε μόνο τον Λευκό Πύργο, αλλά φωτίζουμε και ολόκληρη τη Θεσσαλονίκη, ολόκληρη τη Μακεδονία. Γιατί η προσοχή αυτής της κυβέρνησης είναι στραμμένη στη Θεσσαλονίκη, είναι στραμμένη στη Μακεδονία.

Και βέβαια, η συνεργασία του Υπουργείου Πολιτισμού με τον όμιλο Metlen αλλά και με άλλους ιδιώτες δωρητές είναι τα τελευταία χρόνια εξαιρετικά συστηματική. Θυμάμαι το βράδυ που φωταγωγήσαμε τον ναό του Ποσειδώνα στο Σούνιο, τότε συζητήσαμε για πρώτη φορά με τον Βαγγέλη Μυτιληναίο την ιδέα να φωταγωγήσουμε και τον Λευκό Πύργο. Θα τον ξαναδείτε σε λίγο πραγματικά λευκό, για να δικαιολογήσει και το όνομά του.

Και βέβαια, αυτό αποτελεί μόνο την πρώτη φάση αυτής της παρέμβασης, διότι ακολουθεί και η φωταγώγηση των Βυζαντινών Τειχών.

Η ιδιωτική πρωτοβουλία, κ. Πρόεδρε, το έχετε πει κι εσείς πολλές φορές, πρέπει να στέκεται δίπλα στην Πολιτεία, ειδικά σε κρίσιμους καιρούς. Η χώρα έχει μία μεγάλη παράδοση ευεργετών, ειδικά πολλών Ηπειρωτών ευεργετών, οι οποίοι έχουν συνδέσει τις δικές τους πολύ σημαντικές δωρεές με τη σύγχρονη ιστορία αυτού του τόπου.

Και όπως είπε και ο κ. Μυτιληναίος, το έργο αυτό, ο Λευκός Πύργος θα στέκεται πολύ αφότου αποχωρήσουμε εμείς από τα αξιώματά μας, αλλά θα στέκεται υπερήφανος όχι μόνο την ημέρα, αλλά υπερήφανος πια και τη νύχτα, φωταγωγημένος όπως του αξίζει, να στέλνει το φως της αισιοδοξίας και της αυτοπεποίθησης σε όλες τις κατευθύνσεις.

Καλορίζικο, λοιπόν, το νέο έργο».

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