Ο Ιάσονας Μανδηλάς παντρεύτηκε τον σύντροφό του, Ηρόδοτο Ιωάννου (Photos)

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Με τον σύντροφό του, Ηρόδοτο Ιωάννου, παντρεύτηκε ο Ιάσονας Μανδηλάς στις 20 Οκτωβρίου, όπως έγινε γνωστό μέσα από ανάρτηση που έκανε ο τραγουδιστής στο Instagram την Τρίτη, 27/10.

Στις φωτογραφίες που δημοσίευσε, το ζευγάρι καταγράφεται σε στιγμές από την προετοιμασία μέχρι την υπογραφή των εγγράφων, έχοντας στο πλευρό του στενούς φίλους που βρέθηκαν εκεί ως μάρτυρες.

Ο Ιάσονας Μανδηλάς φορούσε λευκό κοστούμι, ενώ ο Ηρόδοτος Ιωάννου είχε επιλέξει γκρι. Μαζί τους είχαν και τον σκύλο τους, τον οποίο κρατούσαν στην αγκαλιά τους.

«20.10.2026», έγραψε ο τραγουδιστής στη λεζάντα της ανάρτησης, επιλέγοντας να τη συνοδεύσει με το τραγούδι «Love and Marriage» και τα hashtag #JustMarried, #Husbandandhusband και #Forever.

Η πρόταση γάμου είχε γίνει τον περασμένο Απρίλιο, στη διάρκεια ταξιδιού του ζευγαριού στην Πράγα. Τότε, ο Ιάσονας Μανδηλάς είχε δημοσιεύσει βίντεο στο Instagram, αποκαλύπτοντας ότι είχε οργανώσει μια έκπληξη για τον αγαπημένο του ενώ βρίσκονταν σε σκάφος. Στο στιγμιότυπο, ο τραγουδιστής εμφανίζεται να ανοίγει ένα μικρό κουτί και να προσφέρει το δαχτυλίδι στον σύντροφό του.

«Είπε το ναι», είχε γράψει στη λεζάντα, με το βίντεο να καταγράφει τη συγκίνηση των δύο ανδρών, καθώς αγκαλιάζονταν.

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