Στις 20 Δεκεμβρίου οι εκλογές για τη νέα ηγεσία της ΕΟΚ

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Στις 20 Δεκεμβρίου θα διεξαχθούν οι εκλογές για την ανάδειξη της νέας ηγεσίας της ΕΟΚ, μετά το σκάνδαλο με τους στημένους αγώνες, που οδήγησε στην παραίτηση του Βαγγέλη Λιόλιου.

«Σε συνέχεια της συνάντησης με τον Αναπληρωτή Υπουργό Αθλητισμού, κ. Ιωάννη Βρούτση και τον Γενικό Γραμματέα Αθλητισμού, κ. Γεώργιο Μαυρωτά, το Διοικητικό Συμβούλιο της Ελληνικής Ομοσπονδίας Καλαθοσφαίρισης αποφάσισε να προχωρήσει στη διεξαγωγή εκλογών την Κυριακή 20 Δεκεμβρίου 2026, σύμφωνα με τις προβλεπόμενες καταστατικές και νόμιμες διαδικασίες.

Η απόφαση αυτή εκφράζει τη βούληση του ΔΣ να δοθεί εκ νέου ο λόγος στα σωματεία, χωρίς προσκόλληση σε θέσεις και αξιώματα, διασφαλίζοντας παράλληλα την ομαλή μετάβαση στη διοίκηση που θα αναδείξουν οι εκλογές.

Στη σημερινή συνεδρίασή του, το ΔΣ έλαβε επίσης τις ακόλουθες αποφάσεις:

Παύση καθηκόντων του ειδικού συμβούλου διαιτησίας Ηλία Κορομηλά.

Παραπομπή όλων των εμπλεκομένων στην ποινική διαδικασία, στην Επιτροπή Δεοντολογίας της ΕΟΚ στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων της.

Εκκίνηση της διαδικασίας αντικατάστασης μέλους της Κεντρικής Επιτροπής Διαιτησίας (ΚΕΔ), κατόπιν αποδοχής της παραίτησης του Αναστάσιου Πηλοϊδη.

Με αίσθημα ευθύνης απέναντι στα σωματεία και το σύνολο της Ελληνικής Καλαθοσφαίρισης, το Διοικητικό Συμβούλιο διασφαλίζει τη σταθερότητα σήμερα και τη δημοκρατική ανανέωση τον Δεκέμβριο», σημειώνεται στη σχετική ανακοίνωση.

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