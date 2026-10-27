Basketgate: O Βαγγέλης Λιόλιος παραδέχεται ότι κατέγραφε συνομιλίες στο γραφείο του – Τι αναφέρει στην απολογία του

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Σε μια κυνική παραδοχή, η οποία όμως «μαρτυράει» και πανικό, προχώρησε ο Βαγγέλης Λιόλιος μέσα από το απολογητικό του υπόμνημα.

Ο πρώην πρόεδρος της ΕΟΚ αποκάλυψε ότι οι συναντήσεις στο γραφείο του στην Ομοσπονδία μπορούσαν να καταγράφονται όχι μόνο σε βίντεο, αλλά και με ήχο, εγείροντας σημαντικά ερωτήματα για τη νομιμότητα της πρακτικής.

Από την πλευρά του υποστηρίζει ότι η καταγραφή γινόταν νόμιμα, επικαλούμενος την ύπαρξη καμερών ασφαλείας και προειδοποιητικής σήμανσης στον χώρο, παρά το γεγονός ότι η ηχογράφηση ιδιωτικών συνομιλιών υπόκειται σε αυστηρούς νομικούς περιορισμούς.

Συγκεκριμένα, ο Ευάγγελος Λιόλιος επικαλείται καταγεγραμμένη συνομιλία του με τον μεγαλομέτοχο της ΚΑΕ Αμαρουσίου, Δήμο Στασινόπουλο, κατά τη συνάντησή τους στις 14 Απριλίου 2026.

Όπως αναφέρει ο ίδιος, ολόκληρη η 15λεπτη συνάντηση καταγράφηκε με ήχο και εικόνα από τις κάμερες ασφαλείας του γραφείου του, υποστηρίζοντας μάλιστα ότι η καταγραφή έγινε νόμιμα, καθώς υπήρχε εμφανής κάμερα και σχετική προειδοποιητική σήμανση.

Σύμφωνα με την Οδηγία 1/2011 της Αρχής Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα, η καταγραφή ήχου από συστήματα βιντεοεπιτήρησης για λόγους ασφαλείας απαγορεύεται κατά κανόνα, με ελάχιστες και αυστηρά οριοθετημένες εξαιρέσεις.

Ακολουθεί το χαρακτηριστικό απόσπασμα από το απολογητικό υπόμνημα του Ευάγγελου Λιόλιου:

«Μεταξύ 29 Μαρτίου και 6 Απριλίου 2026 (Μεγάλη Δευτέρα), με κάποια έκπληξη διαπίστωσα ότι ο ΣΤΑΣΙΝΟΠΟΥΛΟΣ με γραπτό μήνυμα του επιδίωξε “να τα πούμε από κοντά”. Του απάντησα επί λέξει ότι “Στο λέω επισήμως ότι είμαι στη διάθεση όλων των παραγόντων που θέλουν να με συναντήσουν θεσμικά” και πράγματι κλείσαμε ραντεβού στο γραφείο μου στην Ε.Ο.Κ. την Τρίτη του Πάσχα 14 Απριλίου 2026 στις 12:00, ημέρα και ώρα που θα βρισκόμουν ήδη εκεί.

Πράγματι προσήλθε την Τρίτη του Πάσχα 14 Απριλίου 2026 στα γραφεία της Ε.Ο.Κ. (Λεωφόρος Κηφισίας 37, ΟΑΚΑ) περί ώρα 12:30 συνοδευόμενος από έναν προσωπικό του συνοδό, ο οποίος έμεινε έξω από την είσοδο της ΕΟΚ, στον προαύλιο χώρο. Για την προσέλευσή του ενημερώθηκα για το γεγονός από την υπάλληλο της Ε.Ο.Κ. και τον δέχθηκα στο γραφείο μου. Σημειωτέον, ότι εκτός της εισόδου του γραφείου μου καθώς και εντός του γραφείου μου υπάρχει σε ευδιάκριτο σημείο προς πάντα τρίτο σήμανση στον τοίχο, η οποία αναφέρει ρητώς ότι ο χώρος για λόγους ασφαλείας βιντεοσκοπείται. Η κάμερα επίσης είναι εμφανής ακριβώς πάνω από το γραφείο μου.

Όλα όσα ακολούθησαν έχουν νομίμως καταγραφεί με ήχο και εικόνα και αποδεικνύονται από το περιεχόμενο των καμερών ασφαλείας που έχουν τοποθετηθεί στα γραφεία της Ομοσπονδίας για λόγους ασφαλείας, καθώς εντός του γραφείου φυλάσσονται έγγραφα και δεδομένα υψηλής σημασίας.

Κατά τη διάρκεια της συνομιλίας μας η οποία διήρκεσε περίπου δεκαπέντε (15) λεπτά o ΣΤΑΣΙΝΟΠΟΥΛΟΣ άρχισε να μου παραπονείται ότι η ομάδα του αδικείται από την διαιτησία. Ισχυρίστηκε ότι δήθεν “εγώ τους έχω βάλει στο στόχαστρο, ότι όλη η πιάτσα ήξερε από την αρχή ότι θα τους ρίξω“.

Στην αρχή της συνάντησής μας, μου λέει “τώρα εμείς τι κάνουμε;” και εγώ τον σταματώ και του εξιστορώ πως δεν μπορώ να καταλάβω πως μου στέλνεις διάφορα περίεργα μηνύματα στο κινητό μου στα οποία φυσικά εγώ δεν απαντώ. Και μου απαντά ότι “Ήρθα εδώ για να προφυλάξω τα συμφέροντα μου και τα συμφέροντα του Αμαρουσίου. Έχω βάλει ένα εκατομμύριο. Εγώ γιατί να το χάσω;”.

Στο υπόμνημα ο πρώην Πρόεδρος της Ομοσπονδίας αναφέρει ότι «ο Δ. Στασινόπουλος επιχείρησε να τον εκβιάσει, ρωτώντας τον αν θυμάται τα προσωπικά μηνύματα που είχε ανταλλάξει στο WhatsApp με τον πρώην προπονητή του Προμηθέα, Ηλία Παπαθεοδώρου, την περίοδο 2023-2025».

Στον διάλογο που περιλαμβάνεται στο υπόμνημα, ο Βαγγέλης Λιόλιος ερωτά τον παράγοντα ποιος του έδωσε πρόσβαση σε αυτή την ιδιωτική αλληλογραφία, με τον Δ. Στασινόπουλο να κατονομάζει τον Ηλία Παπαθεοδώρου και να ομολογεί προκλητικά ότι έχει ήδη προωθήσει τα μηνύματα αυτά σε τρίτους: «Ναι, για την ακρίβεια τα έστειλα σε δύο άτομα. Στον Παύλο Μαρινάκη (Υφυπουργό παρά τω Πρωθυπουργώ και κυβερνητικό εκπρόσωπο) και στον Πρόεδρο της Ελληνικής Ολυμπιακής Επιτροπής».

Όταν ο Βαγγέλης Λιόλιος τον ρώτησε ευθέως αν αντιλαμβάνεται ότι ομολογεί παράνομες πράξεις, ο μεγαλομέτοχος του Αμαρουσίου απάντησε πως «δεν τον ενδιαφέρει», συμπληρώνοντας: «Ήρθα να σε προειδοποιήσω ότι θα εξασφαλίσω τα δικαιώματα του Αμαρουσίου».

Στο υπόμνημα ο πρώην Πρόεδρος της Ομοσπονδίας αναφέρει ότι ο Δ. Στασινόπουλος λειτούργησε ως κοινός εκβιαστής, επιχειρώντας να αποσπάσει πρώτος παράνομα ωφελήματα (την ευνοϊκή μεταχείριση και τη σωτηρία της ομάδας του από τον υποβιβασμό) ασκώντας παράνομη πίεση και απειλές και πως αφού συνειδητοποίησε ότι ο Βαγγέλης Λιόλιος δεν υποχωρεί, αποχώρησε από το γραφείο.

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