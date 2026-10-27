Όταν η Ακρίτα θυμήθηκε τον Φλαμπουράρη

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Έναν ενδιαφέροντα παραλληλισμό έκανε η Έλενα Ακρίτα με την περίοδο διακυβέρνησης της χώρας από τον ΣΥΡΙΖΑ και τους ΑΝΕΛ, με αφορμή την κρίση για τους εργαζόμενους στην Pizza Fan.

Η βουλευτής Επικρατείας του ΣΥΡΙΖΑ υπενθύμισε με ανάρτησής της στα social media ότι «το 2016 με ΣΥΡΙΖΑ στο τιμόνι, περίπου 13.000 εργαζόμενοι κινδύνευαν να χάσουν τη δουλειά τους μετά την κατάρρευση του Μαρινόπουλου. Η κυβέρνηση Τσίπρα έβαλε πλάτη, ο Φλαμπουράρης μπήκε μπροστά, έκλεισε η συμφωνία με τον Σκλαβενίτη και χιλιάδες θέσεις εργασίας σώθηκαν. Μες τα μνημόνια αυτό τώρα».

Και συνέχισε λέγοντας ότι «σήμερα, χιλιάδες εργαζόμενοι αγωνιούν ξανά για το μεροκάματο. Η σημερινή κυβέρνηση οφείλει να απαντήσει χτες. Ποιες παρεμβάσεις έχει κάνει; Με ποιες επιχειρήσεις διαπραγματεύεται και ποιες θέσεις εργασίας έχει εξασφαλίσει; Αν υπάρχει κυβερνητικό σχέδιο, να παρουσιαστεί τώρα. Αν δεν υπάρχει, να εξηγήσουν στις χιλιάδες οικογένειες ότι θα κόψουν το λαιμο τους να αντιμετωπίσουν μόνες τους τον κίνδυνο της ανεργίας».

Όντως, τότε ο αείμνηστος Αλέκος Φλαμπουράρης είχε πάρει πάνω του μια εξαιρετικά δύσκολη διαπραγμάτευση και διέσωσε όλες τις θέσεις εργασίας. Αν μη τι άλλο, έχει ενδιαφέρον η σύγκριση…

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