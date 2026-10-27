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27.10.2026 09:49

Τσιμουδιά από Αυγενάκη για τον εκλεκτό του τον Λιόλιο

27.10.2026 09:49
liolios avgenakis

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Μία εβδομάδα τώρα, που έχει σκάσει το σκάνδαλο στο μπάσκετ με τον Βαγγέλη Λιόλιο να είναι στο επίκεντρο – και στη φυλακή – ο άνθρωπός που τον επέβαλλε ουσιαστικά στην ΕΟΚ, ο Λευτέρης Αυγενάκης είναι… εξαφανισμένος. Λαλίστατος αυτός ο… περήφανος κρητικός, του οποίου το όνομα έχει εμπλακεί σε ουκ ολίγες αμφιλεγόμενες (πολιτικά) υποθέσεις, στο συγκεκριμένο θέμα έχει πιεί το αμίλητο νερό.

Προσοχή. Είναι ο άνθρωπος που ως υφυπουργός Αθλητισμού έκανε την αντισυνταγματική, όπως αποδείχθηκε στη συνέχεια, ρύθμιση για το ηλικιακό όριο στις ηγεσίες των ομοσπονδιών. Ώστε να αποκλειστεί ο Γιώργος Βασιλακόπουλος και να ανοίξει ο δρόμος για τον εκλεκτό του, τον Βαγγέλη τον Λιόλιο, που πράγματι πήγε το ελληνικό μπάσκετ σε άλλα επίπεδα – στα τάρταρα για την ακρίβεια.

Άραγε θα βγει δημόσια, είτε να υπερασπίσει την επιλογή του είτε να κάνει την αυτοκριτική του; Ή θα συνεχίσει να κρύβεται;

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