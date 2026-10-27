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27.10.2026 07:51

Τέσσερις νέους αναπληρωτές εκπροσώπους ανακοινώνει η Νέα Δημοκρατία

27.10.2026 07:51
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Οι τέσσερις νέοι αναπληρωτές εκπρόσωποι της Ν.Δ. είναι οι εξής: η δικηγόρος Πορφυλένια Κανελλοπούλου με καταγωγή από τη Μεσσηνία, η επίσης δικηγόρος Πώλα Δαμιανού που έχει πολιτευτεί στην Α’ Αθηνών, ο δικηγόρος, δημοτικός σύμβουλος και πρώην αντιδήμαρχος Νέας Σμύρνης Οδυσσέας Νασιμπιάν και ο πολιτικός επιστήμονας Χρήστος Λαγκαδιανός.

Η εκπρόσωπος Τύπου της ΝΔ Αλεξάνδρα Σδούκου αποκτά επιπρόσθετες αρμοδιότητες ως προς τον συντονισμό της επικοινωνίας του κυβερνώντος κόμματος.

 Ο γραμματέας της ΝΔ Κωνσταντίνος Κυρανάκης δρομολογεί και άλλες αλλαγές στις γραμματείες του κόμματος, ενώ την ερχόμενη Δευτέρα ο Κυριάκος Μητσοτάκης θα βρεθεί στα κομματικά γραφεία, προκειμένου να προεδρεύσει της συνεδρίασης της Εκτελεστικής Γραμματείας της ΝΔ.

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ΤΡΙΤΗ 27.10.2026 09:24
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ΥΓΕΙΑ

Ποιο είναι το καλό λίπος που μας αδυνατίζει και πώς να το ενεργοποιήσουμε

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