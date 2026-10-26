Αλεξία Έβερτ κατά Σαμαρά: «Κακοποιεί κατ’ επανάληψη τη Νέα Δημοκρατία»

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Σαφείς αιχμές κατά του Αντώνη Σαμαρά διατυπώνει η Αλεξία Έβερτ, κόρη του Μιλτιάδη και της Λίζας Έβερτ, σε συνέντευξή της στην εφημερίδα «Παραπολιτικά», εκφράζοντας την αντίθεσή της στο ενδεχόμενο δημιουργίας νέου κόμματος από τον πρώην πρωθυπουργό. Η ίδια εκτιμά ότι μια τέτοια κίνηση θα μπορούσε να προκαλέσει πολιτικές αναταράξεις, σε μια περίοδο που, όπως υπογραμμίζει, δεν προσφέρεται για νέες περιπέτειες.

Η κριτική της είναι ιδιαίτερα έντονη, καθώς η κυρία Έβερτ θεωρεί ότι ο πρώην πρωθυπουργός πλήττει ήδη τη Νέα Δημοκρατία, ακόμη και χωρίς να έχει προχωρήσει επισήμως στην ανακοίνωση νέου πολιτικού φορέα.

Όπως χαρακτηριστικά αναφέρει, ο Αντώνης Σαμαράς «βεβαίως θα κάνει ζηµιά, ακόµα και 1% να πάρει. Ήδη κακοποιεί κατ’ επανάληψη τη Ν.∆., χωρίς καν να έχει ανακοινώσει τη δηµιουργία κόµµατος».

Η Αλεξία Έβερτ αποκαλύπτει, μάλιστα, ότι εξακολουθεί να διατηρεί την ελπίδα πως ο πρώην πρωθυπουργός δεν θα προχωρήσει τελικά στην ίδρυση νέου κόμματος, υπενθυμίζοντας τις προηγούμενες πολιτικές επιλογές του και τις συνέπειές τους για την παράταξη.

«Είµαι από τους τελευταίους των Μοϊκανών που εξακολουθούµε να έχουµε µια κρυφή ελπίδα ότι δεν θα προχωρήσει σε ίδρυση νέου κόµµατος. ∆εν «του πρέπει». Πρέπει να σταθεί στο ύψος του και στο ύψος των περιστάσεων. Οπως έχω πει σε προηγούµενη συνέντευξη, το τρις εξαµαρτείν ουκ ανδρός σοφού. Έστειλε τη Ν.∆. δύο φορές στην αντιπολίτευση, τη δεύτερη δε το κόµµα του, Πολιτική Ανοιξη, δεν µπήκε καν στη Βουλή. Είναι η πιο ακατάλληλη στιγµή να σπρώξει τη διακυβέρνηση της χώρας σε καινούργιες, αχρείαστες, επικίνδυνες περιπέτειες», σημειώνει χαρακτηριστικά.

Το μήνυμα για την Τουρκία και την εξωτερική πολιτική και το ενδεχόμενο υποψηφιότητας με τη ΝΔ

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει και η αναφορά της στην εθνική εξωτερική πολιτική, με αιχμή τη διαχείριση των σχέσεων με την Τουρκία. Χωρίς να κατονομάζει τον Αντώνη Σαμαρά, η Αλεξία Έβερτ τονίζει την ανάγκη τα κρίσιμα εθνικά ζητήματα να αντιμετωπίζονται με διακριτικότητα, ιδίως όταν οι εμπλεκόμενοι πολιτικοί προέρχονται από τον ίδιο ιδεολογικό χώρο.

Ειδικότερα, επισημαίνει ότι «η επίλυση τόσο σοβαρών ζητηµάτων, όπως της εθνικής εξωτερικής µας πολιτικής, ιδιαίτερα απέναντι στην Τουρκία, ειδικά δε µεταξύ ηγετών που κινούνται στον ίδιο πολιτικό χώρο, θα πρέπει να πραγµατοποιείται πάντα «κεκλεισµένων των θυρών». Σε αντίθετη περίπτωση, αυτονόητα και δικαιολογηµένα δίνεται τροφή για κάθε είδους παρερµηνεία από κάθε Ελληνα πολίτη. Και δίνουµε, επιπλέον, το δικαίωµα στους Τούρκους να πανηγυρίζουν».

Σε ό,τι αφορά το ενδεχόμενο να είναι υποψήφια με τη Νέα Δημοκρατία, η Αλεξία Έβερτ δεν δίνει οριστική απάντηση, αφήνοντας ανοιχτά όλα τα ενδεχόμενα. Όπως εξηγεί, η απόφαση εξαρτάται από μια σειρά παραμέτρων, οι οποίες δεν έχουν ακόμη ξεκαθαρίσει.

«Πραγµατικά, και πιστέψτε µε, είναι µια ερώτηση στην οποία αδυνατώ να απαντήσω. Οι παράµετροι που µπαίνουν προς το παρόν στη ζυγαριά έχουν όλες τον γνωστό από τα Μαθηµατικά άγνωστο Χ ως παρονοµαστή. Ως «γνήσιο τέκνο» του πατέρα µου, αλλά και της µητέρας µου -που λίγοι γνωρίζουν το σπουδαίο έργο της, µιας και επέλεξε να πορευτεί αθόρυβα, µακριά από τα φώτα της δηµοσιότητας-, θα απαντήσω ότι το µόνο σίγουρο είναι πως στο DNA µου είναι βαθιά ριζωµένη η θέληση και η επιθυµία να συµβάλλω εποικοδοµητικά στο κοινωνικοπολιτικό γίγνεσθαι, εκεί όπου κρίνω όµως ότι υπάρχουν τα περιθώρια να παραγάγω έργο και να αντεπεξέλθω στις προσδοκίες των συνανθρώπων µου», καταλήγει.

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