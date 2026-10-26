Γεωργιάδης: Η ΝΔ δεν θα κάνει συγκυβέρνηση με άλλο κόμμα εκτός από το ΠΑΣΟΚ – Δεν ήταν «κοινή» η παρουσία Σαμαρά και Καραμανλή – Τι είπε για «Χωριάτικο»

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Ο υπουργός Υγείας, Άδωνις Γεωργιάδης, μίλησε για την κοινή παρουσία Αντώνη Σαμαρά και Κώστα Καραμανλή, για τα ποσοστά της ΝΔ και του Τσίπρα, αλλά και για την πολιτική της ΝΔ.



«Η Νέα Δημοκρατία δεν θα κάνει συγκυβέρνηση με άλλο κόμμα εκτός από το ΠΑΣΟΚ», ανέφερε μεταξύ άλλων ο υπουργός Υγείας, στα Παραπολιτικά 90,1 και πρόσθεσε: «Δεν αξιολογώ ως κοινή την παρουσία Καραμανλή – Σαμαρά. Δεν ήταν στην ίδια γραμμή, ο Καραμανλής είπε αυτά που λέει πάντα».

Για φορολογικές απάτες

Αναλυτικότερα, ο Άδωνις Γεωργιάδης, αναφερόμενος αρχικά στις διάφορες υποθέσεις φορολογικών απατών που εξαρθρώθηκαν και την κριτική που δέχεται η κυβέρνηση, με αναφορές περί συγκυριών, είπε: «Από τη μια μας κατηγορούν ως την κυβέρνηση της διαφθοράς και από την άλλη οι ελεγκτικοί μηχανισμοί επί της κυβερνήσεως διαφθοράς εξαρθρώνουν το ένα μετά το άλλο όλα τα κυκλώματα που κλέβανε το κράτος. Επί κυβερνήσεως Μητσοτάκη οι ελεγκτικοί μηχανισμοί κατάφεραν και μπήκαν και καθάρισαν τον χώρο του μπάσκετ. Γιατί κατηγορείται ο Μητσοτάκης;».

Σε ό,τι αφορά την υπόθεση με το κύκλωμα των φούρνων «Το Χωριάτικο», ο υπουργός σχολίασε πως ο επικεφαλής του είχε καταδικαστεί για trafficking επί Σαμαρά, ενώ αφέθηκε ελεύθερος, καθώς μειώθηκαν οι ποινές με τον νόμο Παρασκευόπουλου επί Τσίπρα. Αναρωτήθηκε για ποιο λόγο γίνεται αυτό και δέχεται κριτική ο πρωθυπουργός. «Θα μας κάνει υποδείξεις ο Τσίπρας;», είπε.

Για παρουσία Σαμαρά και Καραμανλή

Συνέχισε αναφερόμενος, στην παρουσία του Αντώνη Σαμαρά στην ομιλία του Κώστα Καραμανλή στο Πολεμικό Μουσείο, είπε πως δεν την αξιολογεί ως «κοινή» παρουσία και πως ο Κώστας Καραμανλής είπε αυτά που λέει πάντα και εξέφρασε τις ανησυχίες του. Όπως είπε: «Δεν ήταν στην ίδια γραμμή, αν δείτε την ομιλία του Καραμανλή, είπε αυτά που λέει πάντα. Τις ανησυχίες που εκφράζει πάντα».

«Δεν θα ζητήσουμε άδεια από την Τουρκία για το καλώδιο»

Ο Άδωνις Γεωργιάδης σχετικά με τη εξωτερική πολιτική της κυβέρνησης, αναφέρθηκε αρχικά στο καλώδιο, λέγοντας πως θέση έχει αλλάξει η Τουρκία και πως τώρα λέει ότι πρέπει να ενημερώσουμε. Όπως τόνισε: «Δεν θα ζητήσουμε άδεια. Ουδείς θα ζητήσει άδεια από την Τουρκία για το καλώδιο».

Αναλυτικά σχολίασε: «Δεν μπορεί να ζητήσει κανείς άδεια από την Τουρκία για το καλώδιο, δεν έχει τεθεί τέτοιο ζήτημα. Η Τουρκία στην αρχή είπε ότι “πρέπει να ζητήσετε την άδειά μας” και τώρα έχει καταλήξει ότι “πρέπει να μας ενημερώσετε”. Θέση για το καλώδιο έχει αλλάξει η Τουρκία, δεν έχει αλλάξει η Ελλάδα. Είναι τελείως προφανές ότι δεν χρειάζεται να ζητήσουμε καμία άδεια από την Τουρκία και δεν θα ζητήσουμε καμία άδεια».

Για τουρκολιβυκό μνημόνιο

Σε ό,τι αφορά την επικύρωση του τουρκολιβυκού μνημονίου και την κριτική από τους βουλευτές της ΝΔ, έκανε λόγο για δυσάρεστη εξέλιξη, καλό θα ήταν να μην είχε συμβεί, ενώ είπε πως δεν είναι βέβαιος αν η Ελλάδα θα το είχε προλάβει.

Όπως είπε: «Θέλουμε να αναλωνόμαστε σε εθνική μιζέρια». Και πρόσθεσε: «Δεν μπορεί να κάνει λάθος ένας δικός μας άνθρωπος; Όσοι έχουν βγει σε καθεστώς μιζέριας για το τουρκολιβυκό κάνουν λάθος. Ο κ. Καιρίδης είπε ότι είναι μια δυσάρεστη εξέλιξη, σωστό είναι αυτό, είναι μια αλήθεια. Είναι μια δυσάρεστη εξέλιξη, καλύτερο θα ήταν να μην είχε συμβεί. Ήττα δεν είναι, δεν αλλάζει τίποτα στην ουσία, το ότι η Λιβύη και η βουλή της επικύρωσαν το παράνομο μνημόνιο δεν το καθιστά αυτό δεσμευτικό για την Ελλάδα, απλώς από εκεί που είχαμε ένα επιπλέον επιχείρημα ότι ούτε η Βουλή της Λιβύης δεν το έχει επικυρώσει, χάσαμε αυτό το κομμάτι του επιχειρήματος. Στην ουσία δεν αλλάζει τίποτα, παράνομο ήταν, παράνομο παραμένει. Δεν είμαι βέβαιος ότι θα μπορούσαμε να το έχουμε προλάβει γιατί εμείς δεν μπορούμε να παίξουμε εκεί όπως παίζει η Τουρκία».

Συμπλήρωσε: «Όλα αυτά που ακούγονται από το πρωί μέχρι το βράδυ για την ήττα μας στην εξωτερική πολιτική δεν έχουν ιδέα όσοι μιλάνε. Η εξωτερική πολιτική της Ελλάδας πηγαίνει πάρα πολύ καλά. Η Ελλάδα έχει οικοδομήσει διεθνείς συμμαχίες πρωτοφανείς, πολλές από αυτές είχαν ξεκινήσει επί Σαμαρά, δεν μπορεί να μην τα βλέπουμε αυτά».

«Η ΝΔ δεν θα κάνει συγκυβέρνηση με άλλο κόμμα εκτός από το ΠΑΣΟΚ»

Για τις επερχόμενες εκλογές και τις πρόσφατες μετρήσεις, στις οποίες η ΝΔ φαίνεται να πιάνει το 30% σε εκτίμηση ψήφου, αλλά και στα όσα λέγονται περί συγκυβέρνησης, ο Άδωνις Γεωργιάδης ξεκαθάρισε: «Δεν υπάρχει καμία περίπτωση η ΝΔ να κάνει συγκυβέρνηση με κανένα άλλο κόμμα πλην του ΠΑΣΟΚ. Από την ώρα που το ΠΑΣΟΚ έχει πει ότι δεν κάνει συγκυβέρνηση με τη ΝΔ, δεν υπάρχει καμία περίπτωση συγκυβέρνησης. Βγάλτε την από το λεξιλόγιό σας, δεν υφίσταται ούτε ως πιθανότητα. Θα κάνουμε συγκυβέρνηση με τον Βελόπουλο; Μα έχετε παλαβώσει, είναι δυνατόν! Γίνεται να κάνουμε συγκυβέρνηση με τη Λατινοπούλου, πρώτα απ’ όλα θα είναι η Λατινοπούλου στη Βουλή;».

Και πρόσθεσε: «Εγώ πιστεύω στην αυτοδυναμία, αν υποτεθεί ότι το “μεγάλο αφεντικό” δεν θέλει αυτοδυναμία, πρέπει να ξέρει ότι η ΝΔ δεν μπορεί να κάνει συγκυβέρνηση με άλλο κόμμα πλην του ΠΑΣΟΚ…».

«Ο Τσίπρας μόνο με τον Ανδρουλάκη πλακώνεται»

Όσον αφορά στον πρόεδρο της Ελληνικής Αριστερής Συμπαράτακης, Αλέξη Τσίπρα, ο υπουργός Υγείας είπε πως «πάει πολύ καλά, σκίζει» και σχολίασε: «Μόνο με τον Ανδρουλάκη πλακώνεται». Όπως είπε, κατά τη γνώμη του τα ερωτήματα στα οποία θα απαντήσουν οι εκλογές είναι δύο:

1ον: Αν ο Μητσοτάκης θα πάρει αυτοδυναμία, εγώ πιστεύω ότι τελικά θα την πάρουμε.

2ον: Αν 2η θέση θα είναι ο Τσίπρας ή ο Ανδρουλάκης, γιατί όποιος είναι τρίτος χαιρετάει. Η μεγάλη απειλή για τον Τσίπρα δεν είναι ο Μητσοτάκης γιατί είναι προεξοφλημένο ότι θα χάσει από τον Μητσοτάκη.

Για επιδότηση Κουλκουδίνα

Τέλος, σε ερώτηση της δημοσιογράφου για την κοινή επιδότηση, στα πλαίσια ευρωπαϊκών κονδυλίων, τα οποία προορίζονταν για τη στήριξη της αλιείας, επιδότηση την οποία έλαβε ο βουλευτής Πιερίας της ΝΔ Σπύρος Κουλκουδίνας, ο Άδωνις Γεωργιάδης τόνισε: «Δεν ήταν βουλευτής όταν την πήρε. Πού είναι το ζήτημα;».

Όπως εξήγησε: «Είναι παράνομη η επιδότησή του; Δεν ήταν βουλευτής όταν την πήρε. Το πρόγραμμα αυτό δεν έβαζε ως όρο να είσαι αλιέας, το πρόγραμμα έδινε χρήματα σε όποιον έκανε φάκελο και έκανε αίτηση και είχε μια συγκεκριμένη επιχείρηση. Την είχε φτιάξει ο κ. Κουλκουδίνας, δεν ήταν βουλευτής καν όταν το πήρε, κρίθηκε από τις υπηρεσίες και πήρε την επιδότηση, πού είναι το ζήτημα;».

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