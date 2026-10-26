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26.10.2026 13:10

Ανδρουλάκης: Δεν θα γίνει ανεκτή καμία αναγνώριση δικαιωμάτων στην Τουρκία

26.10.2026 13:10
androulakis

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Την ανάγκη «να ολοκληρωθεί το έργο της ηλεκτρικής διασύνδεσης Κύπρου-Ελλάδας, βάσει των κανόνων και μόνο που διέπουν το διεθνές δίκαιο» τόνισε ο Νίκος Ανδρουλάκης.

Στη Θεσσαλονίκη ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ

Ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ Νίκος Ανδρουλάκης, σημείωσε πως «δεν θα γίνει ανεκτή καμία, έστω έμμεση, αναγνώριση δικαιωμάτων στην Τουρκία, τα οποία, ούτως ή άλλως, δεν έχει», στη δήλωση που έκανε εξερχόμενος από το ναό του Αγίου Δημητρίου.

«Σε κάθε επέτειο οφείλουμε να οραματιζόμαστε τον βηματισμό της πατρίδας στο σύγχρονο γεωπολιτικό περιβάλλον, με ενίσχυση των συντελεστών ισχύος, του δημογραφικού, της περιφερειακής ανάπτυξης, της αποτρεπτικής δύναμης, της ποιοτικής δημοκρατίας.

Έχουμε χρέος να προστατεύουμε την εθνική μας κυριαρχία και τα κυριαρχικά μας δικαιώματα. Σύμφωνα, λοιπόν, με τις τελευταίες εξελίξεις αυτό σημαίνει να ολοκληρωθεί το έργο ηλεκτρικής διασύνδεσης Κύπρου-Ελλάδας βάσει των κανόνων και μόνο που διέπουν το διεθνές δίκαιο.

Δεν θα γίνει ανεκτή καμία, έστω έμμεση, αναγνώριση δικαιωμάτων στην Τουρκία, τα οποία, ούτως ή άλλως, δεν έχει. Καμία νομική αξία στο παράνομο τουρκολιβυκό μνημόνιο», δήλωσε ο κ. Ανδρουλάκης.

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