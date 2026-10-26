Αιμίλιος Χειλάκης: «Δεν με ενδιαφέρει να παραμείνω νέος, θέλω να μεγαλώνω χωρίς τοξικούς ανθρώπους δίπλα μου»

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Για τη σχέση του με την τελειότητα και το αίσθημα του ανικανοποίητου μίλησε ο Αιμίλιος Χειλάκης, επισημαίνοντας ότι ο ίδιος προτιμά να απολαμβάνει τη διαδρομή, χωρίς να επικεντρώνεται αποκλειστικά στην επίτευξη ενός στόχου.

Σε συνέντευξή του στο νέο τεύχος του Harper’s Bazaar, με αφορμή τη θεατρική συνεργασία του με τον Αντώνη Μυριαγκό και την Αθηνά Μαξίμου, ο ηθοποιός εξήγησε ότι αυτός είναι και ο λόγος που δεν επιδιώκει, πλέον, το τέλειο σε κάθε πτυχή της ζωής του.

«Δεν θέλω πια να γίνουν τέλεια τα πράγματα. Δεν με ενδιαφέρει. Με ενδιαφέρει το ταξίδι και να φτάσω στον προορισμό» τόνισε, υπογραμμίζοντας ότι η διαρκής προσπάθεια βελτίωσης μπορεί να στερήσει, τελικά, τη χαρά της επίτευξης ενός στόχου, καθώς οι τελειομανείς συχνά εγκλωβίζονται σε ένα διαρκές αίσθημα ανικανοποίητου.

«Ο τελειομανής και ο τελειοθήρας είναι άνθρωποι οι οποίοι ζουν σε ένα σύμπαν ανικανοποίητου. Δεν μου αρέσει. Θέλω να επιβραβεύσω τον εαυτό μου. Θέλω να περάσω καλά» ανέφερε.

«Ακόμα και τα πράγματα που θεώρησα ότι είχαν γίνει πάρα πολύ καλά, κάποιοι τα μείωσαν. Ακόμα και πράγματα που δεν ήταν πάρα πολύ καλά, κάποιοι τα επιβράβευσαν», πρόσθεσε, καταλήγοντας ότι η αντίληψη της τελειότητας εξαρτάται σε μεγάλο βαθμό από την οπτική του καθενός. «Το τέλειο είναι στα μάτια των άλλων. Δεν με ενδιαφέρει το τέλειο» τόνισε.

Αναφερόμενος στο πέρασμα του χρόνου, ο ηθοποιός ξεκαθάρισε πως δεν τον ενδιαφέρει να παραμείνει νέος, αλλά να μεγαλώνει με τρόπο που θα του επιτρέπει να συνεχίσει να εργάζεται, να σκηνοθετεί, να κάνει τις βόλτες του και να απολαμβάνει την καθημερινότητά του.

Πρωταρχικός του στόχος είναι το «ευ ζην», υπογράμμισε, το οποίο -όπως εξήγησε- δεν επιτυγχάνεται μέσα από ιατρικές μεθόδους αντιγήρανσης (όπως η πλασμαφαίρεση), αλλά ουσιαστικά μέσα από την αφαίρεση της τοξικότητας από την καθημερινότητά του.

«Στόχος είναι το ευ ζην. Και το ευ ζην δεν έχει να κάνει με πλασμαφαίρεση. Έχει να κάνει ουσιαστικά με αφαίρεση τοξικότητας. Δεν θέλω τους τοξικούς ανθρώπους δίπλα μου» σημείωσε χαρακτηριστικά.

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