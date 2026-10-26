Αντίο Δημήτρη Τσατσούλη…

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Μια μεγάλη απώλεια για τον κόσμο του θεάτρου ήταν ο θάνατος του Πανεπιστημιακού, Θεατρολόγου, συγγραφέα και κριτικού Δημήτρη Τσατσούλη, ενός αγαπημένου φίλου, που πάντα ήταν κοντά μου στις συγγραφικές μου προσπάθειες.

Προλόγισε το βιβλίο με το έργο μου “Tatooland”, αναφέρθηκε στα βιβλία μου στην ανθολογία του και με τα καλά του λόγια και το χαμόγελο του ήταν μια σημαντική παρουσία στα πρώτα μου βήματα ως θεατρικού συγγραφέα.

Ανακοίνωση της οικογένειας του Δημήτρη Τσατσούλη

«Ευχαριστώ θερμά για τις εγκάρδιες δηλώσεις θλίψης για τον χαμό του πατέρα μου, Δημήτρη Τσατσούλη, που έφυγε από τη ζωή το Σάββατο 24 Οκτωβρίου.

Δύο ημέρες πριν από την ονομαστική του εορτή και τη καθιερωμένη συνάντηση των “μυημένων” στην οικία του, αποφάσισε να αποχωρήσει χωρίς πόνο και με προσμονή για την επερχόμενη ανάπαυση του, μετά την πολύμηνη περιπέτειά του.

Όσοι τον γνώρισαν, δούλεψαν μαζί του ή μαθήτευσαν, έχουν σχηματίσει ισχυρή γνώμη για το έργο του το οποίο αφήνει ως παρακαταθήκη. Το επιστημονικό του έργο είναι γνωστό και καταγεγραμμένο, αλλά η πραγματική του κληρονομιά είναι οι άνθρωποι που συνέβαλε στο να διαμορφωθούν, οι ιδέες του και η φλόγα που άναψε σε εκατοντάδες μαθητές του.

Η τιμητική προσφώνηση «δάσκαλε» ξεπερνάει κατά πολύ την ακαδημαϊκή του ιδιότητα και τις όποιες προσφωνήσεις αστικής ευγένειας. Και αυτό αρκεί.

Η πολιτική τελετή αποχωρισμού θα γίνει την Πέμπτη 29 Οκτωβρίου, στις 16:45 στο αποτεφρωτήριο της Ριτσώνας.

Παρακαλούμε αντί στεφάνων, παρακολουθήστε μια θεατρική παράσταση ή διαβάστε ένα θεατρικό έργο, όπως θα ζητούσε και ίδιος.

Για την οικογένεια και τους οικείους του

Έκτωρ».

Ποιος ήταν ο Δημήτρης Τσατσούλης

Ήταν Ομότιμος Καθηγητής Σημειωτικής του Θεάτρου και Θεωρίας της Επιτέλεσης στο Τμήμα Θεατρικών Σπουδών Πανεπιστημίου Πατρών. Στο διδακτικό και ερευνητικό του έργο περιλαμβάνονται η σημειωτική της παράστασης, η κοινωνιολογία του θεάτρου, η θεωρία της περφόρμανς και της φωτογραφίας, η πρόσληψη του αρχαίου δράματος και το διαπολιτισμικό θέατρο.

Ήταν πτυχιούχος του Παντείου Πανεπιστημίου και της Φιλοσοφικής Σχολής του Πανεπιστημίου Αθηνών, από όπου απέκτησε και το διδακτορικό του δίπλωμα πάνω στην Κοινωνιο-σημειωτική της Εικόνας. Πραγματοποίησε μεταπτυχιακές σπουδές στη Γαλλία, αποκτώντας διπλώματα ανώτερων σπουδών (D.E.A.) από το Πανεπιστήμιο Paris II (Université de Droit, d’Économie et de Sciences Sociales de Paris), την École des Hautes Études en Sciences Sociales (EHESS) και το Πανεπιστήμιο Paris X – Nanterre. Απέκτησε επίσης διπλώματα από το Πανεπιστήμιο Paris II και το Institut Universitaire International de Luxembourg.

Ο Δημήτρης Τσατσούλης είχε δημοσιεύσεις σε πάνω από 150 επιστημονικά περιοδικά και σε συλλογικούς τόμους της Ελλάδας και του εξωτερικού και είχε συμμετάσχει σε πάνω από 70 ελληνικά και διεθνή επιστημονικά συνέδρια.

Στο Τμήμα Θεατρικών Σπουδών της Πάτρας δίδασκε από το 1997, ενώ είχε επίσης διδάξει δίδαξε στο Πρόγραμμα Επιμόρφωσης Ενηλίκων του Ελληνοαμερικανικού Εκπαιδευτικού Ιδρύματος και στις Ανώτερες Δραματικές Σχολές «Θεμέλιο» και «Τζένη Καρέζη» (1996-2003), στο Κέντρο Ψυχοθεραπείας μέσω θεάτρου (Drama Therapy) «Αιών», στη 2η Θερινή Ακαδημία Θεάτρου του Εθνικού Θεάτρου (2001) και στο Εργαστήρι Ηθοποιών της Πειραματικής του Εθνικού Θεάτρου (1999 & 2000).

Ήταν ιδρυτικό μέλος της Ελληνικής Ένωσης Κριτικών Θεάτρου και Παραστατικών Τεχνών και υπήρξε τακτικός κριτικός θεάτρου και χορού σε εφημερίδες (Ελευθεροτυπία, Ημερησία) και λογοτεχνικά ή θεατρολογικά περιοδικά (Νέα Εστία 1999-2012, Teater der Zeit, Κουΐντα, στον ετήσιο τόμο Επίλογος, ΘΕΑΤΡΟγραφίες, Αντί, Βήτα, Αλεβεβάν, Μανδραγόρας, Χορός), στην Athens Voice και εσχάτως στην ηλεκτρονική εφημερίδα Ημεροδρόμος.

Επί σειρά ετών υπήρξε κριτικός βιβλίου (Το Βήμα, Αυγή, Αντί, Διαβάζω, κ.ά.). Είχε επιμεληθεί πολυάριθμα θεατρικά βιβλία ενώ υπήρξε υπεύθυνος της σειράς «Η Τέχνη του Θεάματος» των εκδόσεων Ελληνικά Γράμματα, εκδίδοντας 32 τόμους θεωρητικών και πρακτικών κειμένων.

Διατέλεσε Πρόεδρος (2011-2013) και μέλος (2006-2007) της Γνωμοδοτικής Επιτροπής Θεάτρου του ΥΠΠΟ, για σειρά ετών μέλος της Επιτροπής Βραβείων ΚΟΥΝ, της Επιτροπής Κρατικών Βραβείων Λογοτεχνίας και της Επιτροπής Σύστημα Αθήνα.

Ήταν μέλος του Δ.Σ. του Ελληνικού Κέντρου του Διεθνούς Ινστιτούτου Θεάτρου της ΟΥΝΕΣΚΟ και Υπεύθυνος της Συνάντησης Νέων Δημιουργών για το Αρχαίο Δράμα του Ευρωπαϊκού Πολιτιστικού Κέντρου Δελφών (2007 έως και 2009), όπως και μέλος επιτροπών διαγωνισμών συγγραφής θεατρικού έργου ή “Devised Theater”, κλπ.

Συνεργάστηκε σε λογοτεχνικές παραγωγές της Κρατικής Τηλεόρασης ως σεναριογράφος, ενώ υπήρξε συντελεστής (στην παραγωβή, δραματουργία, μετάφραση, σκηνοθεσία) θεατρικών παραστάσεων.

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