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26.10.2026 10:42

Box Office ΗΠΑ: Στην κορυφή το «Clayface», με το ντοκιμαντέρ «You Can See Everything» να συνεχίζει να εκπλήσσει (photos/videos)

26.10.2026 10:42
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credit: DC Studios

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Ένα τρίωρο ντοκιμαντέρ κατάφερε, κατά το δεύτερο Σαββατοκύριακο προβολής του, να πλησιάσει σε εισπράξεις τη νέα μεταφορά κόμικ από μεγάλο στούντιο στο αμερικανικό box office.

Αν και το «Clayface» των Warner Bros. και DC κατέλαβε την πρώτη θέση στο ντεμπούτο του με 24 εκατομμύρια δολάρια από 3.458 αίθουσες της Βόρειας Αμερικής, το πολυσυζητημένο ντοκιμαντέρ της A24 για την Ελίζαμπεθ Χολμς (Elizabeth Holmes), με τίτλο «You Can See Everything», βρέθηκε πολύ κοντά, ανατρέποντας ξανά τα προγνωστικά των ταμείων. Η ταινία συγκέντρωσε 19,5 εκατομμύρια δολάρια, διευρύνοντας την προβολή της σε 2.655 αίθουσες από 855 το προηγούμενο τριήμερο.

Έχοντας συγκεντρώσει 45,1 εκατομμύρια δολάρια σε μόλις δύο εβδομάδες, έναντι ενός προϋπολογισμού μόλις 7 εκατομμυρίων δολαρίων, το φιλμ των Νέιθαν Φίλντερ (Nathan Fielder) και Λανς Όπενχαϊμ (Lance Oppenheim) κατατάσσεται πλέον ανάμεσα στα εμπορικότερα ντοκιμαντέρ όλων των εποχών, σύμφωνα με το AP. Παράλληλα, ενισχύονται οι προσδοκίες για δυναμική παρουσία στην κούρσα των βραβείων, ενώ αν αποσπάσει υποψηφιότητα για το Όσκαρ Καλύτερης Ταινίας, θα γράψει ιστορία ως το πρώτο ντοκιμαντέρ που διεκδικεί το κορυφαίο βραβείο του Χόλιγουντ.

Από την άλλη πλευρά, το «Clayface» αποτελεί την τρίτη κυκλοφορία του νέου κινηματογραφικού σύμπαντος της DC, με επικεφαλής τους Τζέιμς Γκαν (James Gunn) και Πίτερ Σαφράν (Peter Safran). Με προϋπολογισμό 44 εκατομμύρια δολάρια, η ταινία απέφερε επιπλέον 19 εκατομμύρια δολάρια διεθνώς. Πρωταγωνιστεί ο Τομ Ρις Χάρις (Tom Rhys Harries) στο ρόλο του Matt Hagen, ενός ανερχόμενου σταρ του σινεμά, ο οποίος μετά από μια βίαιη επίθεση καταφεύγει σε μια πειραματική θεραπεία για να αποκαταστήσει το παραμορφωμένο πρόσωπό του. Η ιστορία αξιοποιεί τη σωματική παραμόρφωση ως αφετηρία για μια σκοτεινή, ατμοσφαιρική αφήγηση, διαφοροποιώντας το φιλμ από τις συμβατικές υπερηρωικές περιπέτειες.

Την ίδια στιγμή, η μεταφορά του βιντεοπαιχνιδιού «Street Fighter», που βρισκόταν στην κορυφή το προηγούμενο Σαββατοκύριακο, υπέστη θεαματική πτώση της τάξεως του 72%, συγκεντρώνοντας μόλις 8,6 εκατομμύρια δολάρια στο δεύτερο τριήμερό της. Η παραγωγή της Paramount Pictures που κόστισε περίπου 80 εκατομμύρια δολάρια έχει φτάσει τα 46,9 εκατομμύρια δολάρια στο αμερικανικό box office μέσα σε δύο εβδομάδες.

Το Top 10 του αμερικανικού box office (23-25 Οκτωβρίου)

Οι εκτιμώμενες πωλήσεις εισιτηρίων στις αίθουσες των ΗΠΑ και του Καναδά, σύμφωνα με τη Rentrak:

1. «Clayface», 24 εκατομμύρια δολάρια
2. «You Can See Everything», 19,5 εκατομμύρια δολάρια
3. «Wildwood», 11,8 εκατομμύρια δολάρια
4. «Street Fighter», 8,6 εκατομμύρια δολάρια
5. «Wicker», 5,8 εκατομμύρια δολάρια
6. «Other Mommy», 3,9 εκατομμύρια δολάρια
7. «Sense and Sensibility», 3,4 εκατομμύρια δολάρια
8. «Whalefall», 3,2 εκατομμύρια δολάρια
9. «Verity», 3,1 εκατομμύρια δολάρια
10. «Resident Evil», 3 εκατομμύρια δολάρια

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