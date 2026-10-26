Eric Bauza: Πέθανε στα 46 του ο άνθρωπος πίσω από τις φωνές των Bugs Bunny και Daffy Duck

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Την τελευταία του πνοή σε ηλικία μόλις 46 ετών άφησε ο Έρικ Μπάουζα (Eric Bauza), ο οποίος έφυγε απροσδόκητα από τη ζωή, σκορπίζοντας θλίψη σε οικείους και θαυμαστές του.

Ο πολυβραβευμένος ηθοποιός που είχε γίνει γνωστός ως η σύγχρονη φωνή του Μπαγκς Μπάνι και του Ντάφι Ντακ, δύο από τους πιο εμβληματικούς χαρακτήρες των Looney Tunes, πέθανε στο σπίτι του, με τον ιατροδικαστή της κομητείας του Λος Άντζελες να ανακοινώνει ότι ο θάνατός του οφείλεται σε υπερτασική καρδιαγγειακή νόσο. Τη δυσάρεστη είδηση γνωστοποίησε η οικογένειά του, με ανάρτηση στον προσωπικό του λογαριασμό στο Instagram.

«Ο Έρικ Μπάουζα, βραβευμένος με Emmy ηθοποιός φωνής και η σύγχρονη φωνή εμβληματικών χαρακτήρων των Looney Tunes, όπως ο Μπαγκς Μπάνι και ο Ντάφι Ντακ, καθώς και δεκάδων άλλων αγαπημένων ηρώων κινουμένων σχεδίων, έφυγε ξαφνικά από τη ζωή. Περισσότερες λεπτομέρειες θα ανακοινωθούν σύντομα» ανέφερε η ανακοίνωση.

Eric Bauza, the Emmy Award-winning voice actor behind Looney Tunes characters like Bugs Bunny and Daffy Duck, died Sunday at his home as a result of hypertensive cardiovascular disease, according to Los Angeles County Medical Examiner records. He was 46. https://t.co/Cm54o0h4kk https://t.co/1OVBAiKEpU — Variety (@Variety) October 26, 2026

Ο Μπάουζα συνεργάστηκε επί 15 χρόνια με τη Warner Bros. Animation, ενώ κατά τη διάρκεια της καριέρας του συμμετείχε σε περισσότερες από 400 παραγωγές, χαρίζοντας τη φωνή του σε ορισμένους από τους πιο αναγνωρίσιμους χαρακτήρες στην ιστορία των κινουμένων σχεδίων.

Εκτός από τον Μπαγκς Μπάνι και τον Ντάφι Ντακ, είχε ερμηνεύσει τον Πόρκι Πιγκ, τον Ρόουντ Ράνερ και τον Τουίτι, συνεχίζοντας την παράδοση των Looney Tunes για μια νέα γενιά θεατών.

«Ο Έρικ Μπάουζα ήταν ένα μοναδικό ταλέντο, που χάρισε χαρά και γέλιο σε εκατομμύρια ανθρώπους σε όλο τον κόσμο», ανέφερε αποχαιρετώντας τον, ο πρόεδρος της Warner Bros. Television Group και των αμερικανικών τηλεοπτικών δικτύων της εταιρείας, Τσάνινγκ Ντάντζι, επισημαίνοντας ότι ο ηθοποιός ακολούθησε τα βήματα θρυλικών δημιουργών, όπως ο Μελ Μπλανκ, ο άνθρωπος που είχε συνδέσει τη φωνή του με τους διασημότερους χαρακτήρες των Looney Tunes.

Eric Bauza, the voice actor behind Bugs Bunny and Daffy Duck, has died at 46, according to his family. His family announced his sudden death in a statement shared on Instagram. The Emmy-winning actor voiced many beloved cartoon characters during his career, including roles in ‘Space Jam: A New Legacy’ and ‘Looney Tunes Cartoons.’ A cause of death has not been shared. [📸: GETTY ] October 26, 2026

«Ο Έρικ είχε πει ότι το να συνεχίζει τη θρυλική κληρονομιά των Looney Tunes ήταν μία από τις μεγαλύτερες τιμές της ζωής του. Πέρα από το απίστευτο ταλέντο του, ήταν ένα πολύτιμο μέλος της οικογένειας των κινουμένων σχεδίων της εταιρείας μας. Η σκέψη μας βρίσκεται στους αγαπημένους του ανθρώπους», πρόσθεσε.

Γεννημένος το 1979 στο Σκάρμπορο του Τορόντο, στον Καναδά, ο Έρικ Μπάουζα κατάφερε να καθιερωθεί ως μία από τις πλέον αναγνωρίσιμες φωνές στον χώρο των κινουμένων σχεδίων, ενώ στη διάρκεια της καριέρας του απέσπασε τρία βραβεία Emmy για τη δουλειά του στις σειρές Teen Titans Go!, Bugs Bunny Builders και Looney Tunes Cartoons.

Μέσα στο 2026 είχε συμμετάσχει σε αρκετές παραγωγές, μεταξύ των οποίων οι Rick and Morty, Superkitties, Minions & Monsters και Avatar: Seven Havens. Την περίοδο του θανάτου του βρισκόταν στη φάση προπαραγωγής δύο ακόμη έργων, του Bye Bye Bunny: A Looney Tunes Musical και του The Dragon Masters.

We just lost another legend today 😔 Emmy-winning voice actor Eric Bauza has passed away suddenly at just 46, his family announced. No further details about his passing have been released at this time. For millions of animation fans, Bauza became one of the defining modern voices of Looney Tunes, taking on the enormous task of bringing characters created generations before him into the present. At different points, he voiced Bugs Bunny, Daffy Duck, Porky Pig, Tweety, Marvin the Martian and several other members of the legendary cast. His Looney Tunes performances helped earn him three Emmy Awards. Some of his most memorable roles included: • Puss in Boots — The Adventures of Puss in Boots • Bugs Bunny — Looney Tunes Cartoons • Daffy Duck — The Day the Earth Blew Up: A Looney Tunes Movie • Porky Pig — The Day the Earth Blew Up: A Looney Tunes Movie • Woody Woodpecker — Woody Woodpecker • Master Splinter — Rise of the Teenage Mutant Ninja Turtles • Fozzie Bear — Muppet Babies • Marvin the Martian — Looney Tunes Cartoons • Stimpy — Ren & Stimpy: Adult Party Cartoon • Tweety Bird — Looney Tunes Cartoons • Amadeus Cho / Iron Spider — Ultimate Spider-Man • Foop / Irep — The Fairly OddParents • Tiger Claw — Teenage Mutant Ninja Turtles • Master Frown — Unikitty! • Rodolfo Rivera / White Pantera — El Tigre: The Adventures of Manny Rivera Bauza originally entered the animation industry as a character designer before becoming one of its most recognizable voice performers. What made his career remarkable was not simply the number of characters he played, but the trust placed in him to inherit voices as iconic as Bugs, Daffy and Porky while still creating memorable characters entirely his own. Rest in peace, Eric Bauza. He spent his career giving cartoons a voice, and generations of characters will continue speaking with a little piece of him. 🕊️ October 26, 2026

Τον περασμένο Αύγουστο είχε δώσει το «παρών» στην πρεμιέρα της ταινίας Coyote vs. Acme στο Λος Άντζελες, μιας παραγωγής που συνδύαζε ζωντανή δράση με κινούμενα σχέδια. Ο παραγωγός, σεναριογράφος και πρώην ηθοποιός φωνής Κρίστοφερ ΝτεΦάρια, ο οποίος συνεργάστηκε μαζί του στην ταινία, μίλησε στο Variety για τη σημαντική παρακαταθήκη που αφήνει στον χώρο του animation.

«Ήταν ένας ηθοποιός που έδινε φωνή σε χαρακτήρες κινουμένων σχεδίων με τεράστια ιστορία και προκαθορισμένους ρόλους και, παρ’ όλα αυτά, κατάφερε να δημιουργήσει τη δική του ξεχωριστή θέση σε αυτόν τον χώρο», ανέφερε.

«Τον τελευταίο χρόνο είχε απίστευτη επίδραση, φυσικά στη δική μας ταινία, αλλά και γενικότερα στην ανάδειξη αυτής της εκπληκτικής μορφής τέχνης», πρόσθεσε, αποχαιρετώντας έναν καλλιτέχνη που συνέδεσε το όνομά του με μερικούς από τους πιο αγαπημένους ήρωες των κινουμένων σχεδίων.

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