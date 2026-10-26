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26.10.2026 11:43

Eric Bauza: Πέθανε στα 46 του ο άνθρωπος πίσω από τις φωνές των Bugs Bunny και Daffy Duck

26.10.2026 11:43
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Την τελευταία του πνοή σε ηλικία μόλις 46 ετών άφησε ο Έρικ Μπάουζα (Eric Bauza), ο οποίος έφυγε απροσδόκητα από τη ζωή, σκορπίζοντας θλίψη σε οικείους και θαυμαστές του.

Ο πολυβραβευμένος ηθοποιός που είχε γίνει γνωστός ως η σύγχρονη φωνή του Μπαγκς Μπάνι και του Ντάφι Ντακ, δύο από τους πιο εμβληματικούς χαρακτήρες των Looney Tunes, πέθανε στο σπίτι του, με τον ιατροδικαστή της κομητείας του Λος Άντζελες να ανακοινώνει ότι ο θάνατός του οφείλεται σε υπερτασική καρδιαγγειακή νόσο. Τη δυσάρεστη είδηση γνωστοποίησε η οικογένειά του, με ανάρτηση στον προσωπικό του λογαριασμό στο Instagram.

«Ο Έρικ Μπάουζα, βραβευμένος με Emmy ηθοποιός φωνής και η σύγχρονη φωνή εμβληματικών χαρακτήρων των Looney Tunes, όπως ο Μπαγκς Μπάνι και ο Ντάφι Ντακ, καθώς και δεκάδων άλλων αγαπημένων ηρώων κινουμένων σχεδίων, έφυγε ξαφνικά από τη ζωή. Περισσότερες λεπτομέρειες θα ανακοινωθούν σύντομα» ανέφερε η ανακοίνωση.

Ο Μπάουζα συνεργάστηκε επί 15 χρόνια με τη Warner Bros. Animation, ενώ κατά τη διάρκεια της καριέρας του συμμετείχε σε περισσότερες από 400 παραγωγές, χαρίζοντας τη φωνή του σε ορισμένους από τους πιο αναγνωρίσιμους χαρακτήρες στην ιστορία των κινουμένων σχεδίων.

Εκτός από τον Μπαγκς Μπάνι και τον Ντάφι Ντακ, είχε ερμηνεύσει τον Πόρκι Πιγκ, τον Ρόουντ Ράνερ και τον Τουίτι, συνεχίζοντας την παράδοση των Looney Tunes για μια νέα γενιά θεατών. 

«Ο Έρικ Μπάουζα ήταν ένα μοναδικό ταλέντο, που χάρισε χαρά και γέλιο σε εκατομμύρια ανθρώπους σε όλο τον κόσμο», ανέφερε αποχαιρετώντας τον, ο πρόεδρος της Warner Bros. Television Group και των αμερικανικών τηλεοπτικών δικτύων της εταιρείας, Τσάνινγκ Ντάντζι, επισημαίνοντας ότι ο ηθοποιός ακολούθησε τα βήματα θρυλικών δημιουργών, όπως ο Μελ Μπλανκ, ο άνθρωπος που είχε συνδέσει τη φωνή του με τους διασημότερους χαρακτήρες των Looney Tunes.

«Ο Έρικ είχε πει ότι το να συνεχίζει τη θρυλική κληρονομιά των Looney Tunes ήταν μία από τις μεγαλύτερες τιμές της ζωής του. Πέρα από το απίστευτο ταλέντο του, ήταν ένα πολύτιμο μέλος της οικογένειας των κινουμένων σχεδίων της εταιρείας μας. Η σκέψη μας βρίσκεται στους αγαπημένους του ανθρώπους», πρόσθεσε.

Γεννημένος το 1979 στο Σκάρμπορο του Τορόντο, στον Καναδά, ο Έρικ Μπάουζα κατάφερε να καθιερωθεί ως μία από τις πλέον αναγνωρίσιμες φωνές στον χώρο των κινουμένων σχεδίων, ενώ στη διάρκεια της καριέρας του απέσπασε τρία βραβεία Emmy για τη δουλειά του στις σειρές Teen Titans Go!, Bugs Bunny Builders και Looney Tunes Cartoons.

Μέσα στο 2026 είχε συμμετάσχει σε αρκετές παραγωγές, μεταξύ των οποίων οι Rick and Morty, Superkitties, Minions & Monsters και Avatar: Seven Havens. Την περίοδο του θανάτου του βρισκόταν στη φάση προπαραγωγής δύο ακόμη έργων, του Bye Bye Bunny: A Looney Tunes Musical και του The Dragon Masters.

Τον περασμένο Αύγουστο είχε δώσει το «παρών» στην πρεμιέρα της ταινίας Coyote vs. Acme στο Λος Άντζελες, μιας παραγωγής που συνδύαζε ζωντανή δράση με κινούμενα σχέδια. Ο παραγωγός, σεναριογράφος και πρώην ηθοποιός φωνής Κρίστοφερ ΝτεΦάρια, ο οποίος συνεργάστηκε μαζί του στην ταινία, μίλησε στο Variety για τη σημαντική παρακαταθήκη που αφήνει στον χώρο του animation.

«Ήταν ένας ηθοποιός που έδινε φωνή σε χαρακτήρες κινουμένων σχεδίων με τεράστια ιστορία και προκαθορισμένους ρόλους και, παρ’ όλα αυτά, κατάφερε να δημιουργήσει τη δική του ξεχωριστή θέση σε αυτόν τον χώρο», ανέφερε.

«Τον τελευταίο χρόνο είχε απίστευτη επίδραση, φυσικά στη δική μας ταινία, αλλά και γενικότερα στην ανάδειξη αυτής της εκπληκτικής μορφής τέχνης», πρόσθεσε, αποχαιρετώντας έναν καλλιτέχνη που συνέδεσε το όνομά του με μερικούς από τους πιο αγαπημένους ήρωες των κινουμένων σχεδίων.

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