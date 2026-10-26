Μια μουσική εβδομάδα γεμάτη ποικιλία για όλα τα είδη και τα ακροατήρια

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Ιδιαίτερα ενδιαφέρουσα προοιωνίζεται μουσικά αυτή η εβδομάδα, καθώς σε διάφορες σκηνές θα ανέβουν γνωστά ονόματα της ελληνικής και ξένης μουσικής που θα καλύψουν απόλυτα το κοινό σε διαφορετικά είδη: από την ελληνική ποπ, το έντεχνο, τα λαϊκά, τη ροκ των 45 χρόνων των Magic De Spell και των 25 των Mercury Rev, την ξεχωριστή φωνή της Αλέξια και τα μπλουζ.

*Κώστας Μπίγαλης, Πωλίνα, Μαντώ, Σοφία Βόσσου – Κύτταρο- 27 Οκτωβρίου 2026

Οι παλιότεροι θυμούνται το θρυλικό 80’s & 90’s Party, το οποίο μετά από χρόνια επέστρεψε και πάλι στη σκηνή του Κυττάρου το Σάββατο 24 Οκτωβρίου (με επαναληπτική βραδιά την Τρίτη 27 Οκτωβρίου).

Τέσσερα από τα πιο αγαπημένα ονόματα της ελληνικής ποπ σκηνής, ο Κώστας Μπίγαλης, η Πωλίνα, η Μαντώ και η Σοφία Βόσσου, ένωσαν τις φωνές τους πάνω στη σκηνή, προσφέροντας ένα ξέφρενο μουσικό πρόγραμμα γεμάτο νοσταλγία και χορευτική διάθεση.

Το κοινό άκουσε διαχρονικές επιτυχίες όπως «Πάμε για τρέλες στις Σεϋχέλλες», «Μελισσούλα», «Άνοιξη», «Στοιχηματίζω», «Του Αιγαίου τα Μπλούζ» και «Το φιλαράκι». Πρόκειται για μια πραγματική γιορτή που υπόσχεται κέφι μέχρι το πρωί, ζωντανεύοντας τις ομορφότερες αναμνήσεις των παιδικών, εφηβικών και φοιτητικών χρόνων.

*Emmet Cohen – Gazarte Main Stage – 29 Οκτωβρίου 2026

Ένα από τα μεγαλύτερα νέα ονόματα στη τζαζ, ο Αμερικανός πιανίστας Emmet Cohen, νικητής των American Pianists Awards 2019, εμφανίζεται στο Gazarte Main Stage την Πέμπτη 29 Οκτωβρίου.

Στο πλαίσιο του επετειακού προγράμματος «Miles and Coltrane at 100», ο Cohen τιμά τα εκατό χρόνια από τη γέννηση των δύο γιγάντων της τζαζ, Miles Davis και John Coltrane.

Μαζί του στη σκηνή θα βρεθούν οι διακεκριμένοι μουσικοί Joe Farnsworth στα τύμπανα, Benny Benack III στην τρομπέτα και το τραγούδι, Tivon Pennicott στο τενόρο σαξόφωνο και Joey Ranieri στο μπάσο. Με ενορχηστρώσεις γεμάτες φρεσκάδα, σύγχρονη προσέγγιση και απαράμιλλη τεχνική δεξιοτεχνία,το μοναδικό κουιντέτο θα ζωντανέψει την μελωδική κληρονομιά των δύο αυτών θρύλων της ιστορίας της τζαζ, συνδυάζοντας την τεχνική με τη ζωντανή επικοινωνία.

*Mercury Rev – Gazarte Ground Stage – 29 Οκτωβρίου 2026

Το αμερικανικό εναλλακτικό ροκ συγκρότημα Mercury Rev εμφανίζεται στο Gazarte Ground Stage την Πέμπτη 29 Οκτωβρίου, γιορτάζοντας τα 25 χρόνια από την κυκλοφορία του εμβληματικού άλμπουμ τους All is Dream (2001).

Η μπάντα από τη Νέα Υόρκη, ονομαστή για τον ψυχεδελικό, ονειρικό και ορχηστρικό της ήχο, παρουσιάζει ζωντανά το άλμπουμ που σφράγισε την πορεία της στην αλλαγή του αιώνα, περιλαμβάνοντας αγαπημένα κομμάτια όπως τα «The Dark Is Rising» και «Nite and Fog». Η συναυλία είναι βέβαιο πως θα προσφέρει στο κοινό μια σπάνια ατμοσφαιρική εμπειρία, όπου η ποιητική αφήγηση, τα συμφωνικά στοιχεία και ο κιθαριστικός ηλεκτρισμός συντίθενται σε ένα ταξίδι στη συλλογική μνήμη του indie rock.

*Blues Wire – Κύτταρο- 30 Οκτωβρίου 2026

Οι Blues Wire επιστρέφουν στο Κύτταρο την Παρασκευή 30 Οκτωβρίου για ένα δυναμικό live αφιερωμένο στο αυθεντικό μπλουζ και το ροκ εν ρολ.

Το ιστορικό συγκρότημα, με ηγέτη τον Ηλία Ζάικο στην κιθάρα και τη φωνή, τον Σωτήρη Ζήση στο μπάσο και τη Νίκη Γουρζουλίδου στα τύμπανα, μετρά πάνω από 35 χρόνια πορείας. Ειδικός καλεσμένος της βραδιάς είναι ο πρώην κιθαρίστας του σχήματος Nick Dounoussis (Nick & the Backbone), ενώ τη συναυλία ανοίγουν οι MG Shuffle.

Η συνεύρεση υπόσχεται αστείρευτη ενέργεια, εξαιρετική δεξιοτεχνία και αυτοσχεδιαστική ελευθερία, επιβεβαιώνοντας τη διαχρονική θέση των Blues Wire στην κορυφή της εγχώριας σκηνής.

*Γιώτα Νέγκα & Κώστας Τριανταφυλλίδης – Σταυρός του Νότου (Κεντρική Σκηνή)- 30 Οκτωβρίου 2026

Η Γιώτα Νέγκα και ο Κώστας Τριανταφυλλίδης ενώνουν τις φωνές τους στην Κεντρική Σκηνή του Σταυρού του Νότου από την Παρασκευή 30 Οκτωβρίου (και κάθε Παρασκευή του Νοεμβρίου).

Η μουσική παράσταση «Την Παρασκευή το Βράδυ», σε επιμέλεια Κωνσταντίνας Βαρσάμη, είναι αφιερωμένη στο αυθεντικό λαϊκό τραγούδι. Με τη δωρικότητα της Νέγκα και το ζεστό λαϊκό ηχόχρωμα του Τριανταφυλλίδη, οι δύο ερμηνευτές παρουσιάζουν αθάνατα τραγούδια που αντέχουν στον χρόνο.

Τους συνοδεύουν οι Νίκος Κατσίκης (μπουζούκι), Κώστας Νικολόπουλος (κιθάρες), Κώστας Πατσιώτης (μπάσο), Γιώργος Δούσος (πνευστά) και Γιάννης Αγγελόπουλος (κρουστά), δημιουργώντας μια ατμόσφαιρα ζεστής λαϊκής παρέας.

*Χρήστος Θηβαίος – Σταυρός του Νότου Plus- 30 Οκτωβρίου 2026

Ο Χρήστος Θηβαίος επιστρέφει ύστερα από δέκα χρόνια στη σκηνή του Σταυρού του Νότου Plus την Παρασκευή 30 Οκτωβρίου (και για όλες τις Παρασκευές του Νοεμβρίου).

Ο αγαπημένος τραγουδοποιός παρουσιάζει ένα ακουστικό πρόγραμμα με τη συνοδεία του Ανδρέα Αποστόλου στα πλήκτρα και του Καλλίστρατου Δρακόπουλου στα τύμπανα, σε μουσική επιμέλεια του Γιώργου Κορρέ. Το ρεπερτόριο καλύπτει όλη την πορεία του, από την εποχή των «Συνήθων Υπόπτων» μέχρι τις συνεργασίες του με σπουδαίους συνθέτες και τις προσωπικές δισκογραφικές εργασίες του. Η λιτή προσέγγιση αναδεικνύει την ποιητικότητα των στίχων και τη συναισθηματική αμεσότητα της φωνής του.

*Ελεωνόρα Ζουγανέλη – Σταυρός του Νότου (Κεντρική Σκηνή) – 31 Οκτωβρίου 2026

Η Ελεωνόρα Ζουγανέλη επιστρέφει στην Κεντρική Σκηνή του Σταυρού του Νότου από το Σάββατο 31 Οκτωβρίου (και κάθε Σάββατο του Νοεμβρίου).

Η γνωστή ερμηνεύτρια θα παρουσιάσει ένα πολύμορφο πρόγραμμα που καλύπτει διάφορα είδη που αναδεικνύουν τις φωνητικές δυνατότητές της: από την ποπ, τη ροκ και τη λαϊκή μουσική. Θα περιλαμβάνει αγαπημένες επιτυχίες της («Επιμονή», «Έλα»), αλλά και νέα τραγούδια από τον επικείμενο δίσκο της. Μαζί της εμφανίζεται ο Σταύρος Νιφοράτος, ενώ την μπάντα αποτελούν οι Ευριπίδης Ζεμενίδης (κιθάρες), Γιώτης Κιουρτσόγλου (μπάσο), Βαχάν Γκαλστιάν (πνευστά), Τάκης Βασιλείου (κρουστά), Δημήτρης Σαββαΐδης (μπουζούκι) και Θανάσης Μάντζαρης (πλήκτρα). Μια βραδιά γεμάτη εκπλήξεις και συναισθηματική ένταση.

*Αλέξια – Melissa Music Theater – 31 Οκτωβρίου 2026

Η Αλέξια είναι μια φωνή που το εύρος κι η χροιά της ξεπερνά τα ελληνικά όρια, με τεράστιες δυνατότητες για αυτοσχεδιασμό. Η διαλεκτή τραγουδίστρια επανμφανίζεται στην Αθήνα, παρουσιάζοντας το πρωτότυπο μουσικό concept «The Singer and her Voice» στο Melissa Music Theater από το Σάββατο 31 Οκτωβρίου έως την Τρίτη 3 Νοεμβρίου.

Πρόκειται για μια αναδρομή και ταυτόχρονα μια βιωματική εξερεύνηση μιας καλλιτεχνικής πορείας τεσσάρων δεκαετιών. Η ερμηνεύτρια διατρέχει διαφορετικά μουσικά είδη –από την ποπ και την τζαζ μέχρι το trip hop, το gospel, την ηλεκτρονική μουσική και τον ελεύθερο αυτοσχεδιασμό– συνδέοντας έργα των Μίκη Θεοδωράκη και Chick Corea με προσωπικές της αναζητήσεις. Η παράσταση αποτελεί έναν διαδραστικό διάλογο ανάμεσα στη φωνή, τη μνήμη και το κοινό.

*Magic De Spell – Κύτταρο – 31 Οκτωβρίου 2026

Οι Magic De Spell είναι μία από τις μακροβιότερες ροκ μπάντες και γιορτάζουν 45 χρόνια πορείας στην ελληνική σκηνή με μια επετειακή συναυλία στο Κύτταρο το Σάββατο 31 Οκτωβρίου.

Το συγκρότημα (Θοδωρής Βλαχάκης, Γιώργος Αρχοντάκης, Δημήτρης Μποτής, Μιχάλης Σκαράκης, Μαρίνος Σοφίου) θα παρουσιάσει ένα πρόγραμμα με όλες τους τις μεγάλες επιτυχίες, από το «Εμένα οι φίλοι μου είναι», το αντιπολεμικό «Sarajevo», καθώς και το νέο τους single «Σπουργίτι».

Η έκπληξη για το κοινό θα είναι πως στη σκηνή μαζί με τα μέλη του συγκροτήματος θα βρεθούν σημαντικοί καλεσμένοι: Κοινοί Θνητοί, Social Waste, Τζώρτζια Κεφαλά, Δημήτρης Μητσοτάκης, Δημήτρης Καλαντζής, Δανάη Παπουτσή και Οδυσσέας Γαλανάκης κι ο μεγάλος Νίκος Δαπέρης, των θρυλικών «Πελόμα Μποκιού» σε μία συνεργασία που θα προκαλέσει αίσθηση.

Η μπάντα υπόσχεται στους θαυμαστές της μια βραδιά γεμάτη ηλεκτρικό ήχο, εκρηκτικότητα, αμφισβήτηση, αλλά και λυρισμό και ποίηση.

Photo: Magic de Spell

Πηγή: ΑΠΕ – ΜΠΕ

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