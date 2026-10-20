Αντώνης Αντωνίου: Με τη «Μουρμούρα» ξεπλύναμε όλα τα εγκλήματα του «Κόκκινου Κύκλου» (Video)

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Για την καλλιτεχνική του διαδρομή αλλά και την προσωπική του ζωή μίλησε ο Αντώνης Αντωνίου, αναφερόμενος τόσο στις εμπειρίες που τον διαμόρφωσαν όσο και τη σημασία που έχει η σχέση του με τη Νατάσα Ασίκη και τον ρόλο που εκείνη έπαιξε στη ζωή του.

Καλεσμένος του Γρηγόρη Αρναούτογλου στην εκπομπή «The2Night Show», ο ηθοποιός τόνισε ότι αν γυρνούσε τον χρόνο πίσω θα ήθελε να είχε γνωρίσει νωρίτερα τη σύζυγό του.

«Έζησα πάρα πολύ ωραία ζωή, με πολλές περιπέτειες και στερήσεις, αλλά σε γενικές γραμμές έκανα αυτά που ήθελα. Αν γυρνούσα πίσω, νομίζω ότι στα 40 μου χρόνια θα ήταν καλά. Νέος είσαι μέσα στην ανασφάλεια και δεν ξέρεις τι σου ξημερώνει. Δεν θα άλλαζα πολλά, αλλά η μεγαλύτερη αλλαγή, αν γύριζα τον χρόνο πίσω, θα ήταν να γνώριζα νωρίτερα τη Νατάσσα και να ήμασταν πιο πολλά χρόνια μαζί. Η γυναίκα νομίζω παίζει σημαντικό ρόλο στη ζωή κάθε άντρα, σε εμένα έπαιξε καλό ρόλο. Είναι τα δύο παιδιά που έχουμε, αλλά και η σοφία της και η καλή συμβουλή, με καλό ή κακό τρόπο, πιεστικό εννοώ. Πάντα έπεφτε μέσα. Θα ήθελα να τη γνωρίσω λίγο πιο νωρίς, αλλά δεν πειράζει, έχουμε αρκετά χρόνια» τόνισε.

Στη συνέχεια, αναφερόμενος στην ταινία «Παραγγελιά» και στις πρώτες του τηλεοπτικές εμφανίσεις, ο ηθοποιός μίλησε για την απήχηση που είχε το έργο, αλλά και για την αρχική επιφυλακτικότητα του Κώστα Κουτσομύτη απέναντί του, λόγω της εικόνας που είχε σχηματίσει για εκείνον από την ταινία.

«Από τα λίγα σπουδαία έργα η «Παραγγελιά», από τα λίγα σπουδαία έργα. Έχει γράψει στη συνείδηση του χώρου και του κόσμου. Στην τηλεόραση πρωτόπαιξα σε μια σειρά του Κουτσομύτη, ο οποίος δεν με ήθελε στην αρχή, φοβόταν εμένα, νόμιζε ότι ήμουν αγριάνθρωπος λόγω της ταινίας. Στον δρόμο μου φώναζαν “γεια σου, Νίκο”. Ήταν πολύ συγκινητικό» ανέφερε, χαρακτηριστικά.

Αναφερόμενος, τέλος, στη συμμετοχή του στη σειρά «Μην αρχίζεις τη Μουρμούρα», μίλησε για την εμπειρία του από την παραγωγή και για τα στοιχεία που, όπως εξήγησε, έκαναν τη σειρά να ξεχωρίζει.

«Στη “Μουρμούρα” ξεπλύναμε όλα τα εγκλήματα του “Κόκκινου Κύκλου”. Η παρουσία μου εκεί μου φάνηκε πολύ ωραία, μου άρεσε όλο, παρά τα σκαμπανεβάσματα και τις αλλαγές. Είχε μια ωραία ιθύνουσα γραμμή, σταθερή, σοβαρή, με ήθος και πολύ χιούμορ» τόνισε.

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