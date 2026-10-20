Αιμίλιος Χειλάκης για τον θάνατο της μητέρας του: «Δεν πίστευα ότι είχε φύγει – Πέρασα πολύ σκληρά τη φάση της απουσίας» (Video)

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Για τη θεατρική παράσταση «Ο θάνατος και η κόρη» στην οποία πρωταγωνιστεί μαζί με τη σύζυγό του, Αθηνά Μαξίμου, και τον Αντώνη Μυριαγκό μίλησε ο Αιμίλιος Χειλάκης, σε δηλώσεις του στην κάμερα του «Happy Day».

Ο ηθοποιός αναφέρθηκε στα ερωτήματα που θέτει το έργο στο κοινό, ενώ μιλώντας για την απώλεια της μητέρας του, περιέγραψε τις δύσκολες στιγμές που βίωσε, αλλά και τον χρόνο που χρειάστηκε μέχρι να συνειδητοποιήσει τον θάνατό της.

«Να περιμένεις να έρθεις αντιμέτωπος με ερωτήματα τα οποία θα πρέπει, όταν θα πας στο σπίτι σου, να τα απαντήσεις. Το βασικό όμως είναι ότι δημιουργεί αυτή η παράσταση, όσο και να μην το θέλει κάποιος, έναν ενεργό πολίτη» ανέφερε αρχικά ο Αιμίλιος Χειλάκης.

Σε ερώτηση για το αν ο άνθρωπος συμβιβάζεται με την απώλεια, μαθαίνει να ζει με αυτήν ή την ξεπερνά με το πέρασμα του χρόνου, ο ηθοποιός απάντησε:

«Μιλάς σε έναν άνθρωπο ο οποίος είναι Έλληνας. Και οι Έλληνες είμαστε πενθοφοβικοί. Είμαι από τους ανθρώπους που έχουν αντίληψη του πένθους και αφήνομαι στο πένθος μου. Περνάς διάφορες φάσεις της απώλειας. Φτάνεις στη φάση του πραγματικού πένθους. Εγώ πέρασα τη φάση της απουσίας πολύ σκληρά γιατί δεν πίστευα ότι έχει φύγει ακόμα. Μου πήρε καιρό για να φτάσω στη φάση της απώλειας, αλλά όλα αυτά είναι τόσο ανθρώπινα και τώρα σου μένει μια γλυκιά ανάμνηση του ανθρώπου που σε γέννησε».

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