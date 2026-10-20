Ηλιάνα Παπαγεωργίου: «Πολλά έχουν γραφτεί για εμένα που δεν ισχύουν και είναι άδικα – Δεν θα απαντήσω ούτε θα σχολιάσω» (Video)

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Για την εμπειρία της στο GNTM, αλλά και τις δυσκολίες που έχει αντιμετωπίσει στην πορεία της στην τηλεόραση μίλησε η Ηλιάνα Παπαγεωργίου, κάνοντας λόγο -μεταξύ άλλων- για αδικίες που έχει βιώσει.

Καλεσμένη του Γρηγόρη Αρναούτογλου στο «The 2Night Show», η παρουσιάστρια τόνισε ότι ουδέποτε μετάνιωσε για κάποια από τις επαγγελματικές της επιλογές.

«Ήρθα στην Ελλάδα το 2018 από τη Νέα Υόρκη με συγκεκριμένα δεδομένα, έκανα casting κάθε μέρα και μετέφερα την ίδια εμπειρία στο GNTM. Ήμουν 7 χρόνια έξω, πηγαινοερχόμουν. Είχα άγνοια κινδύνου και έλεγα τα πράγματα όπως τα λέμε σε ένα τραπέζι. Τώρα έχω γνώση κινδύνου. Δεν ξέρω αν θα έκανα διαφορετικά τα πράγματα. Όταν μπαίνεις κάπου με άγνοια, δεν ξέρεις πως να ελέγξεις κάποια πράγματα ούτε τι να σκεφτείς. Δεν θα άλλαζα κάτι γιατί ο κόσμος γνώρισε εμένα, με γνώρισε αληθινά, με αγάπησε που είπα την αλήθεια, δεν είπα ψέματα, που δεν προσπάθησα να κάνω κάτι διαφορετικό από αυτό που είμαι. Αυτό είναι πολύ σημαντικό γιατί αγαπάνε εμένα όπως είμαι ή να έχω αυτό το βάρος στην πλάτη μου ότι είμαι κάτι άλλο. Όταν έκανα το Pop Up, ήμουν ακόμη στην άγνοια κινδύνου, αλλά το απόλαυσα. Θα την ξαναέκανα την εκπομπή με την ίδια χαρά και αυτοπεποίθηση. Και εκεί είπα την αλήθεια… Τους είπα ότι δεν έχω καμία σχέση και μου είπαν θα το ρισκάρουμε. Με τα σημερινά δεδομένα δεν πήγε και άσχημα» είπε αρχικά.

Αναφερόμενη στα δημοσιεύματα που έχουν γραφτεί για εκείνη, η Ηλιάνα Παπαγεωργίου εξήγησε ότι πολλά από αυτά είναι αναληθή και κακόβουλα, ωστόσο, η ίδια έχει επιλέξει να μην απαντά δημόσια.

«Πολλά έχουν γραφτεί και είναι λάθος και δεν ισχύουν και είναι άδικα. Όταν οι άνθρωποι δεν ξέρουν και εσύ δεν τους λες, γιατί έχεις επιλέξει να μη λες, πρέπει να το υποστείς. Αδικίες έχουν συμβεί αλλά δεν θα πάρω τηλέφωνο, δεν θα απαντήσω, ούτε θα σχολιάσω. Μένω τελείως εκτός και ας γίνει ό,τι θέλει», τόνισε.

Αναφερόμενη στην εμπιστοσύνη που δείχενι στους ανθρώπους έπειτα από διάφορες συμπεριφορές που έχει αντιμετωπίσει, σημείωσε:

«Θέλει ισορροπία αυτό. Υπάρχουν πράγματα που θα κλονίσουν την εμπιστοσύνη σου και θα έρθουν κοντά σου και δίπλα σου και θα σε απειλήσουν, καταστάσεις και συμπεριφορές όμως πρέπει να σκεφτείς και να έχεις ανθρώπους δίπλα σου, που θα σου πουν αυτό είναι το σωστό. Αν αλλάξεις και γίνεις και εσύ σαν αυτό που έρχεται απέναντι σου, είσαι εσύ μετά; Είσαι κάτι άλλο; Πολλές φορές σκέφτομαι όταν έρχονται νέοι συνεργάτες, τι ήθελα να ζήσω; Θα γίνω ένας κρίκος σε αυτή την άσχημη αλυσίδα ή θα το σπάσω και θα ξεκινήσω μια νέα; Αυτό για μένα είναι το πιο σημαντικό, δεν μπορείς να αλλάξεις. Δεν μπορεί να μην είσαι καλοπροαίρετος και καλοσυνάτος επειδή κάποιος δεν σεβάστηκε τα όρια σου. Το αντίθετο, πρέπει να πιστεύεις. Έχω και τις κακές μου μέρες. Μου αρέσει να είμαι καλοπροαίρετη. Είμαι ισχυρογνώμων, δύσκολα αλλάζω άποψη».

Τέλος, η Ηλιάνα Παπαγεωργίου προχώρησε και σε προσωπικές αποκαλύψεις για τον γάμο και το διαζύγιό της με τον Γιάννη Καραβασάνη, με τον οποίο είναι ξανά μαζί.

«Είμαι καλά με τον άνθρωπό μου. Είναι κερί αναμμένο δίπλα μου. Είναι αποστασιοποιημένος από όλα αυτά και απο τη δουλειά μου και μου αρέσει αυτό. Δεν θέλω να έχει καμία ιδέα για τη δουλειά μου. Μου κάνει πάρα πολύ καλό, τεράστια ισορροπία και ησυχία. Ήμουν παντρεμένη. Ήμουν πολύ σίγουρη για το διαζύγιο που πήρα. Δεν είχαμε ζήσει την εμπειρία του γάμου κανονικά. Εγώ τον έπεισα να παντρευτούμε ξανά. Δεν ήταν σωστό το timing, δεν ήταν η στιγμή να κάνουμε οικογένεια.

Ήταν η στιγμή ο Γιάννης να τελειώσει τις σπουδές του, να ταξιδέψει, να ζήσει άλλα πράγματα. Ή θα έπρεπε να περιμένω ή να ζήσω μια παράλληλη ζωή με τον Γιάννη που θα έβγαινε στον κόσμο και θα ζούσε τη ζωή του. Νομίζω είναι καρμικό, έτσι το έχουμε δει. Ο Δημήτρης Γιαννέτος ήταν ο κουμπάρος και η Γιάννα Τερζή ήταν η μοναδική καλεσμένη. Δεν κάναμε κανονικό γάμο για να δέσουμε τις ζωές μας. Παντρευτήκαμε για να έρχεται ο Γιάννης πιο εύκολα στην Αμερική για να με βλέπει», κατέληξε η Ηλιάνα Παπαγεωργίου.

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