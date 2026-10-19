«Στο στόχαστρο» ο Τζέικομπ Ελόρντι για την εμφάνιση με γυαλιά ηλίου σε εκδήλωση: «Δίνει την εντύπωση ότι είναι εξαιρετικά αλαζόνας»

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Αντιδράσεις στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης προκάλεσε η εμφάνιση του Τζέικομπ Ελόρντι στο Academy Museum Gala, καθώς ο ηθοποιός επέλεξε να κρατήσει τα γυαλιά ηλίου του ακόμη και μέσα στην αίθουσα. Η στιλιστική του επιλογή έγινε αντικείμενο σχολιασμού, με χρήστες να τον κατηγορούν ότι επιδιώκει υπερβολικά να τραβήξει την προσοχή.

Ο 29χρονος σταρ έδωσε το «παρών» στη διοργάνωση μαζί με την Κένταλ Τζένερ. Ωστόσο, τα βλέμματα στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης δεν επικεντρώθηκαν τόσο στην κοινή τους παρουσία, όσο στα σκούρα γυαλιά που φορούσε ο ίδιος καθ’ όλη τη διάρκεια της εκδήλωσης.

@britishgq A big guy needs a big suit. At the Academy Museum Gala, Jacob Elordi wore a massive Bottega Veneta tux with a long jacket and some roomy trousers. Very good stuff. ♬ original sound – British GQ

Το ζευγάρι εμφανίστηκε ξεχωριστά στο κόκκινο χαλί, προτού συναντηθεί ξανά στο εσωτερικό του χώρου. Η επιλογή του Ελόρντι, πάντως, πυροδότησε σχόλια που επισκίασαν την κοινή έξοδο των δύο διασημοτήτων.

«Γυαλιά ηλίου; Προσπαθεί υπερβολικά πολύ να εντυπωσιάσει», έγραψε ένας χρήστης, ενώ ένας άλλος αναρωτήθηκε: «Γιατί ο Τζέικομπ φοράει συνέχεια αυτά τα γυαλιά;». Ακόμη πιο αιχμηρό ήταν το σχόλιο τρίτου, ο οποίος ανέφερε: «Δίνει την εντύπωση ότι είναι εξαιρετικά αλαζόνας. Φοράει γυαλιά ηλίου σε ένα πάρτι. Δεν είσαι και τόσο ξεχωριστός».

Η ένταση με τους παπαράτσι στο Παρίσι

Νωρίτερα αυτόν τον μήνα, ο Τζέικομπ Ελόρντι είχε βρεθεί ξανά στο επίκεντρο, μετά από έντονο επεισόδιο με φωτογράφους στο Παρίσι, όπου βρισκόταν με την Κένταλ Τζένερ στο πλαίσιο της Εβδομάδας Μόδας.

Βίντεο από το περιστατικό καταγράφει τον Ελόρντι να χάνει σταδιακά την υπομονή του, καθώς οι παπαράτσι ακολουθούσαν τους δυο τους στους δρόμους και τους φωτογράφιζαν επανειλημμένα με φλας. «Περιμένετε, περιμένετε, περιμένετε. Μπορούμε απλώς να περπατήσουμε μέχρι το σπίτι;», τους είπε, πριν επαναλάβει: «Σταματήστε, σταματήστε, σταματήστε».

Ο ηθοποιός υποστήριξε ότι οι φωτογράφοι είχαν ήδη εξασφαλίσει αρκετά στιγμιότυπα και τους ζήτησε να κρατήσουν αποστάσεις, ώστε να μπορέσουν να συνεχίσουν την πορεία τους χωρίς να παρενοχλούνται από τις συνεχείς λήψεις. «Μπορούμε απλώς να επιστρέψουμε περπατώντας στο ξενοδοχείο μας; Χωρίς φλας, αφήστε μας απλώς να περπατήσουμε. Αφήστε μας να φύγουμε».

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