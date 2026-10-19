Μιράντα Κερ: Αποκάλυψε γιατί αρνήθηκε να εμφανιστεί στο φετινό σόου της Victoria’s Secret

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Τον λόγο για τον οποίο αρνήθηκε να συμμετέχει στο φαντασμαγορικό σόου της Victoria’s Secret αποκάλυψε η Μιράντα Κερ, εξηγώντας ότι αν και σκέφτηκε να δώσει το «παρών» 20 χρόνια από την πρώτη της εμφάνιση, εν τέλει, αποφάσισε ότι είναι ορθότερο το κεφάλαιο αυτό να παραμείνει κλειστό για την ίδια.

Το Fashion Show επέστρεψε την Κυριακή 18 Οκτωβρίου, με πολλά από τα «παλαίμαχα» μοντέλα του σόου να περπατούν και πάλι στην πασαρέλα, μεταξύ των οποίων Αντριάνα Λίμα, Κάντις Σουάνπολ και Αλεσάντρα Αμπρόσιο.

Λίγες ώρες πριν από την επίδειξη, η 43χρονη Μιράντα Κερ, η οποία είναι μητέρα τεσσάρων παιδιών, αποκάλυψε μέσω μιας ανπάρτησής της στο Instagram πως ενώ σκεφτόταν πως θα ήταν ξεχωριστό να επιστρέψει, δεν έκανε τελικά αυτό το βήμα.

«20 χρόνια από το πρώτο μου σόου της Victoria’s Secret. Κοιτάζοντας πίσω, νιώθω τόση ευγνωμοσύνη για τις φιλίες, τις μαγικές αναμνήσεις και όλους όσοι έκαναν εκείνο το κεφάλαιο της ζωής μου τόσο ξεχωριστό», έγραψε αρχικά, συνοδεύοντας την ανάρτησή της με μια σειρά φωτογραφιών από την εποχή που ήταν «άγγελος» της Victoria’s Secret.

«Σήμαινε πολλά για μένα το γεγονός ότι με προσκάλεσαν να επιστρέψω φέτος, ειδικά από τη στιγμή που συμπληρώνονται 20 χρόνια από το πρώτο μου σόου… αλλά τελικά ένιωσα μέσα μου ότι ήταν σωστό να κρατήσω αυτό το κεφάλαιο όπως ήταν», συνέχισε.

«Στέλνω τόση αγάπη και φως σε όλους όσοι συμμετέχουν στο φετινό σόου», κατέληξε η Μιράντα Κερ, με την ανάρτησή της να γεμίζει με σχόλια και ευχές από φίλους, θαυμαστές και συναδέλφους της.

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