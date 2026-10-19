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19.10.2026 13:49

Δώρα Χρυσικού: «Στην ασθένεια ζήλεψα πολύ τους ανθρώπους που πιστεύουν – Δεν είχα να κρατηθώ από τίποτα» (Video)

19.10.2026 13:49
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Για τη σοβαρή περιπέτεια που πέρασε με την υγεία της όταν διαγνώστηκε με καρκίνο μίλησε η Δώρα Χρυσικού, αναφερόμενη -μεταξύ άλλων- στις πιο ευάλωτες στιγμές της κατά τις οποίες «ζήλεψε» -όπως χαρακτηριστικά είπε- εκείνους που πιστεύουν, καθώς η ίδια ένισε ότι δεν είχε να κρατηθεί από πουθενά.

«Πιστή δεν ήμουν ποτέ. Όμως θα σου πω κάτι. Στην ασθένεια ζήλεψα πολύ τους ανθρώπους που πιστεύουν. Γιατί εγώ δεν είχα να κρατηθώ από τίποτα. Σέβομαι πολύ την πίστη των ανθρώπων και δεν το έχω πει ποτέ, αλλά νομίζω οφείλω ένα πολύ μεγάλο ευχαριστώ στους ανθρώπους που πιστεύουν. Γιατί εκείνη την περίοδο πήρα πάρα πολλές προσευχές. Πολλά αναμμένα κεράκια από πιστούς» είπε αρχικά.

Μιλώντας στην κάμερα της εκπομπής «Super Κατερίνα», η ηθοποιός, που φέτος συμμετέχει στις «Κόρες της Αρετής» αναφέρθηκε στη συνέχεια στην υπόθεση με τις φωτογραφίες τεχνητής νοημοσύνης που την παρουσίαζαν να νοσεί ξανά, επιοσημαίνοντας ότι έχει στραφεί στη νομική οδό.

«Το ανέλαβε δικηγόρος. Είναι η πρώτη φορά στη ζωή μου στα εικοσιπέντε χρόνια που δουλεύω, που με θύμωσε κάτι τόσο πολύ. Αφενός διότι έπαιξε με κάτι πάρα πολύ ευαίσθητο όσο είναι η υγεία μου. Αφετέρου διότι θεωρώ ότι ήταν πολύ προκλητικό όλο αυτό το πράγμα. Ενέπλεξε την οικογένειά μου και ίσως το κυριότερο πρέπει να τους κοπεί λίγο η φόρα και δε θα ‘θελα ποτέ κανένας άλλος άνθρωπος να βρεθεί σε αυτή τη θέση» τόνισε.

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