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19.10.2026 10:12

Μπιάνκα Σενσόρι: Η topless εμφάνιση σε βραδινή έξοδο με τον Κάνιε Γουέστ (Photos)

19.10.2026 10:12
Bianca-Censori-new

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Ιδιαίτερα αποκαλυπτική για ακόμα μια φορά ήταν η εμφάνιση της Μπιάνκα Σενσόρι η οποία συνεχίζει να κάνει τις ενδυματολογικές της επιλογές, παρά τα ποικίλα σχόλια και τις αντιδράσεις που δέχεται με κάθε έξοδό της.

Αυτή τη φορά η αρχιτέκτονας από την Αυστραλία εθεάθη topless στο πλευρό του συζύγου της Κάνιε Γουέστ σε νυχτερινή έξοδο στο Λος Άντζελες το Σάββατο.

Για τη βραδιά στο The Living Room Club, η 31χρονη επέλεξε ένα διχτυωτό τοπ μέσα από το οποίο δεν φόρεσε στηθόδεσμο, ενώ σι θρου ήταν και η στενή κόκκινη φούστα της μέσα από την οποία διαφαίνονταν το εσώρουχό της.

Η Σενσόρι ολοκλήρωσε το loοk της με ένα ζευγάρι κόκκινα πέδιλα με λεπτά λουράκια.

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