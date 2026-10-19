Μπιάνκα Σενσόρι: Η topless εμφάνιση σε βραδινή έξοδο με τον Κάνιε Γουέστ (Photos)

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Ιδιαίτερα αποκαλυπτική για ακόμα μια φορά ήταν η εμφάνιση της Μπιάνκα Σενσόρι η οποία συνεχίζει να κάνει τις ενδυματολογικές της επιλογές, παρά τα ποικίλα σχόλια και τις αντιδράσεις που δέχεται με κάθε έξοδό της.
Αυτή τη φορά η αρχιτέκτονας από την Αυστραλία εθεάθη topless στο πλευρό του συζύγου της Κάνιε Γουέστ σε νυχτερινή έξοδο στο Λος Άντζελες το Σάββατο.
Ye and Bianca Censori spotted leaving a night out in LA 📸🔥 #Ye #BiancaCensori #KanyeWest #LA https://t.co/lxfAvz4Mvr— VIRTUE.NEWS (@virtuemediacorp) October 19, 2026
Για τη βραδιά στο The Living Room Club, η 31χρονη επέλεξε ένα διχτυωτό τοπ μέσα από το οποίο δεν φόρεσε στηθόδεσμο, ενώ σι θρου ήταν και η στενή κόκκινη φούστα της μέσα από την οποία διαφαίνονταν το εσώρουχό της.
Η Σενσόρι ολοκλήρωσε το loοk της με ένα ζευγάρι κόκκινα πέδιλα με λεπτά λουράκια.
Bianca Censori wearing Mowalola SS27 attire earlier in Los Angeles https://t.co/wL8zh3hpDC— 🧚♀️ (@catalogging) October 19, 2026
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