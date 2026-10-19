Αγγελική Νικολούλη: «Όταν υπηρετείς την αλήθεια, κανείς δεν μπορεί να σου κλείσει το στόμα»

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Στις δυσκολίες που έχει αντιμετωπίσει στην επαγγελματική της διαδρομή αναφέρθηκε η Αγγελική Νικολούλη, επισημαίνοντας ότι ακόμα κι όταν τα στοιχεία σε μια υπόθεση εξαφανίζονται ή τα ίχνη χάνονται, η ίδια δεν το βάζει κάτω.

Σε συνέντευξή της στο περιοδικό Hello, η δημοσιογράφος αποκάλυψε ότι έχει δεχθεί ακόμα και απειλές κατά της ζωής της, ωστόσο, δεν επέτρεψε ποτέ στον φόβο να την κάνει να εγκαταλέιψει την προσπάθεια προς την αλήθεια.

Δεν αναγνωρίζει το αδιέξοδο, δεν συμβιβάζεται με αυτό, τονίζει, υπογραμμίζοντας ότι μπορεί να επανέλθει πολλές φορές σε μια υπόθεση μέχρι να βρει την αλήθεια.

«Υπάρχουν υποθέσεις που σου δίνουν την αίσθηση ότι έχεις πέσει σε τοίχο. Κανείς δεν μιλά, τα ίχνη χάνονται, τα στοιχεία εξαφανίζονται. Εκεί δοκιμάζεται πραγματικά ο δημοσιογράφος. Γιατί πρέπει να συνεχίσει να ψάχνει ακόμα κι όταν δεν έχει τίποτα καινούργιο στα χέρια του. Έχω μάθει να μη συμβιβάζομαι με το αδιέξοδο. Πιστεύω πως το κλειδί ενός γρίφου μπορεί να κρύβεται σε μια μικρή λεπτομέρεια που ίσως δεν εκτιμήθηκε σωστά ή πέρασε απαρατήρητη. Γι’ αυτό και επιστρέφω ξανά και ξανά στις υποθέσεις που μένουν ανοιχτές. Για μένα, δεν τελειώνουν όταν κλείνει η κάμερα. Τις κουβαλάω μαζί μου. Γυρίζουν στο μυαλό μου και πολλές φορές, ακόμα και ύστερα από χρόνια, μια σκέψη ή ένα νέο στοιχείο μπορεί να ανοίξει πάλι το δρόμο για την αλήθεια. Πρέπει όμως να το θέλουν και οι συγγενείς ενός θύματος. Όταν περνούν τα χρόνια, κάποιοι, ιδιαίτερα στις κλειστές κοινωνίες, αποδέχονται το έγκλημα και δεν θέλουν νέα έρευνα για να μην ξύσουν παλιές πληγές».

Αναφερόμενη στις περιπτώσεις κατά τις οποίες δέχτηκε απειλές κατά της ζωής της, η Αγγελική Νικολούλη τόνισε ότι κατάφερε να παραμείνει ψύχραιμη, ενώ δεν πέρασε καν σαν σκέψη η πιθανότητα να τα πατήσει.

«Να τα παρατήσω; Όχι φυσικά! Αν κάθε φορά που πλησίαζα στη λύση μιας δύσκολης υπόθεσης, έκανα πίσω, δεν θα υπήρχε το Τούνελ. Δεν θα πω ότι δεν βρέθηκα τετ α τετ με τον κίνδυνο. Θα πω όμως ότι δεν άφησα τον φόβο να με γονατίσει και να αποφασίσει για μένα. Από την πρώτη ημέρα, που μπήκα σε αυτόν το χώρο, γνώριζα ότι η αλήθεια έχει κόστος και η έρευνα πολλές φορές σε φέρνει αντιμέτωπο με επικίνδυνους ανθρώπους. Αυτό που μετρά για μένα είναι να παραμένεις ψύχραιμος, να προστατεύεις τον εαυτό σου και τους ανθρώπους σου αλλά, ταυτόχρονα, να μην προδίδεις τον λόγο για τον οποίο ξεκίνησες και σε εμπιστεύεται ο κόσμος. Όλα αυτά τα χρόνια, έχω κρατήσει μέσα μου μια βαθιά πεποίθηση, ότι όταν υπηρετείς την αλήθεια, κανείς δεν μπορεί να σου κλείσει το στόμα. Άλλωστε, όταν έχεις μαζί σου το φως, καμία σκιά δεν μπορεί να σε νικήσει».

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