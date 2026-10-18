Αλεξία Μουστάκα: «Ο πατέρας μου έφυγε από καρκίνο – Μου έκρυβε πόσο σοβαρή ήταν η κατάστασή του»

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Για τους γονείς της, τον Σωτήρη Μουστάκα και τη Μαρία Μπονέλου, οι οποίοι έφυγαν από τη ζωή με διαφορά μόλις τριών μηνών, και για την ασθένεια του πατέρα της μίλησε η Αλεξία Μουστάκα στην εκπομπή «Καλημέρα είπαμε;» της ΕΡΤ.

«Δεν το έχω συνειδητοποιήσει καθόλου. Νομίζω ότι συνέβη πριν από λίγο καιρό. Κάθε φορά που το σκέφτομαι, μου φαίνεται απίστευτο ότι έχουν περάσει 20 ολόκληρα χρόνια. Σίγουρα ο χρόνος είναι γιατρός κατά κάποιον τρόπο, αλλά υπάρχουν στιγμές που νιώθεις σαν να μην έχει περάσει ούτε μία μέρα. Πρόσφατα μου έστειλαν ένα βίντεο από το αρχείο της ΕΡΤ, στο οποίο ήμουν ούτε ενός χρονών μαζί με τους γονείς μου. Συγκλονίστηκα. Έκλαψα πάρα πολύ, έπειτα από πολύ καιρό», εξομολογήθηκε η ηθοποιός.

«Ήταν δύσκολο να το διαχειριστώ, γιατί τον θάνατο του πατέρα μου δεν τον περίμενα. Η μητέρα μου ήταν άρρωστη αρκετά χρόνια. Φυσικά, ήταν δύσκολος και ο αποχωρισμός της, αλλά ο θάνατος του πατέρα μου ήταν πολύ ξαφνικός», συνέχισε.

«Ο πατέρας μου έφυγε από καρκίνο. Δεν ήξερα πόσο σοβαρή ήταν η κατάστασή του. Μου το έκρυβε για να με προστατεύσει. Αργότερα έμαθα ότι έλεγε σε όσους γνώριζαν: “Μη μάθει τίποτα η Αλεξία”. Αυτό δεν ήθελε. Θεωρώ, όμως, ότι είναι μεγάλο λάθος να το κάνεις αυτό, γιατί το απότομο και το ξαφνικό είναι ακόμα χειρότερο», αποκάλυψε.

«Η μητέρα μου δεν μας αναγνώριζε»

Για τη μητέρα της, που έπασχε από Αλτσχάιμερ, η Αλεξία Μουστάκα είπε: «Η μητέρα μου είχε Αλτσχάιμερ και στο τέλος δεν μας αναγνώριζε. Ήταν πολύ δύσκολο, ειδικά στην αρχή, μέχρι να το συνειδητοποιήσω. Θυμάμαι να μπαίνω στο δωμάτιό της, να της μιλάω, να προσπαθώ να την κάνω να γελάσει και μετά να βγαίνω από το δωμάτιο και να βάζω εγώ τα κλάματα».

«Η μητέρα μου ήταν ένας άνθρωπος που άνοιγε το σπίτι και έκανε τραπέζια. Σε αυτό της έχω μοιάσει πάρα πολύ. Πήγαινα μαζί τους στο θέατρο, στα παρασκήνια, στις πρόβες και στις παραστάσεις. Με έπαιρναν μαζί τους στις περιοδείες και κάναμε ταξίδια. Στο σπίτι μας έρχονταν πολλοί άνθρωποι του θεάτρου. Θυμάμαι τον Κώστα Βουτσά, τη Μαρώ Κοντού, τον Γιάννη Βογιατζή, τον Νίκο Γκάτσο, που ήταν ο καλύτερος φίλος των γονιών μου, και πολλούς άλλους», είπε για τα παιδικά της χρόνια.

«Δεν με βαραίνει το όνομα Μουστάκα»

«Ο πατέρας μου ήταν πολύ αυστηρός στην προσωπική του ζωή, αλλά είχε και φοβερό χιούμορ. Δεν θυμάμαι καθόλου τους γονείς μου να τσακώνονται. Ήταν πολύ αγαπημένοι και είχαν τρομερό χιούμορ μεταξύ τους. Ακόμα και όταν άφηναν σημειώματα ο ένας στον άλλον, έγραφαν ποιηματάκια», πρόσθεσε.

Για τις συμβουλές που της είχε δώσει ο Σωτήρης Μουστάκας, η Αλεξία Μουστάκα είπε: «Η συμβουλή του πατέρα μου, ειδικά όταν ξεκίνησα το θέατρο, ήταν να είμαι πάντα αληθινή. Όσο αληθινή είμαι στη ζωή μου, άλλο τόσο να είμαι και πάνω στη σκηνή. Μου έλεγε επίσης να διαβάζω και να μη σταματήσω ποτέ να διαβάζω».

«Δεν με βαραίνει καθόλου το όνομα Μουστάκα. Νιώθω τόσο περήφανη για το όνομά μου. Δεν έχω προσπαθήσει πολύ να ασχοληθώ με την τηλεόραση. Θα ήθελα, όμως, να κάνω μια ωραία σειρά, γιατί κατά καιρούς βλέπω σειρές που τις ζηλεύω πολύ», παραδέχθηκε η ηθοποιός.

Τέλος, η Αλεξία Μουστάκα μίλησε για τη μοναδική σκηνική παρουσία του πατέρα της: «Είχε μια απίστευτη λάμψη. Με το που έβγαινε στη σκηνή, χωρίς να κάνει τίποτα, ο κόσμος τον χειροκροτούσε και γελούσε. Αρκούσε μόνο μία γκριμάτσα του».

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