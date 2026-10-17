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17.10.2026 14:30

Γερμανού για Γιώργο Βαρδινογιάννη: «Όταν ήμουν πιτσιρίκα, θυμάμαι τον πατέρα μου να μου λέει “τις Κυριακές με ξεχνάς”- Ήταν γήπεδο με τον πρόεδρο»

17.10.2026 14:30
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Για τη στενή σχέση του πατέρα της, Φρέντυ Γερμανού, με τον Γιώργο Βαρδινογιάννη, αλλά και για τις κοινές τους Κυριακές στο γήπεδο, όπου παρακολουθούσαν μαζί τον αγαπημένο τους Παναθηναϊκό, μίλησε η Ναταλία Γερμανού.

Η παρουσιάστρια αποκάλυψε πως η επαφή τους συνεχίστηκε όλα αυτά τα χρόνια, με τον Γιώργο Βαρδινογιάννη να παρακολουθεί την τηλεοπτική της πορεία και να μη διστάζει να της τηλεφωνεί ακόμη και κατά τη διάρκεια των συσκέψεων για να της δώσει τις συμβουλές του.

«Όταν ήμουν πιτσιρίκα, θυμάμαι τον πατέρα μου να μου λέει “τις Κυριακές με ξεχνάς”. Ήταν γήπεδο με τον πρόεδρο. Ήταν πολύ στενοί φίλοι, ήταν πολύ δεμένοι, ήταν πολύ αγαπημένοι και κάθε Κυριακή ήταν μαζί στις πρώτες θέσεις για να δουν Παναθηναϊκό. Τη διατήρησα αυτή τη σχέση. Του είχα αδυναμία, το παραδέχομαι. Του είχα ιδιαίτερη εκτίμηση», εξήγησε η Ναταλία Γερμανού.

Τα τηλεφωνήματα του «καπετάνιου»

Η παρουσιάστρια στάθηκε και σε μια λιγότερο γνωστή πλευρά του Γιώργου Βαρδινογιάννη, αποκαλύπτοντας πως, παρά τις μεγάλες του αγάπες για τη θάλασσα, την Κρήτη, την οικογένειά του και τον Παναθηναϊκό, διέθετε εξαιρετικό τηλεοπτικό ένστικτο.

«Ακόμα και τώρα, πόσες φορές στις συσκέψεις δεν χτύπαγε το τηλέφωνο και έβλεπα “Καπετάνιος”. Παρακολουθούσε την εκπομπή, ήθελε να ξέρει, ανακατευόταν. Είχε τρομερό τηλεοπτικό ένστικτο αυτός ο άνθρωπος. Παρά το γεγονός ότι οι αγάπες του ήταν η οικογένειά του, η θάλασσα, η Κρήτη και ο Παναθηναϊκός, είχε απίστευτο τηλεοπτικό ένστικτο. Ήξερε να αφουγκράζεται τι αρέσει στον κόσμο. Ενδιαφερόταν να ξέρει τι θέματα θα παίξουμε, να μου δώσει συμβουλές».

Κλείνοντας, η Ναταλία Γερμανού θέλησε να στείλει τα συλλυπητήριά της στην οικογένεια του Γιώργου Βαρδινογιάννη, αποχαιρετώντας τον με λόγια γεμάτα αγάπη.

«Θερμά συλλυπητήρια στην οικογένειά του. Καλές θάλασσες, καπετάνιε, και ήρεμες, με μπουνάτσα πάντα».

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