Μπεκατώρου για Μαζωνάκη: «Για μένα είναι σαν να μην έχει φύγει – Σκίστηκε η καρδιά μου»

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Για τη μακρόχρονη σχέση της με τον Γιώργο Μαζωνάκη και την πρώτη τους συνάντηση το 1995, μίλησε η Μαρία Μπεκατώρου, στην εκπομπή «MEGA Non Stop».

«Εγώ είδα ένα παιδάκι που ήρθε έξω από το πλατό μας στις Τζιτζιφιές με ένα παπάκι και το backpack του. Σεμνός, υπέροχος, με χιούμορ και πολλή διάθεση. Είχα καταλάβει, γιατί είχε ωραία δισκογραφική δουλειά και τον πρόσεχαν στη δισκογραφική του τότε και κατάλαβα ότι για να τον προσέχουν έχει κάτι».

Η σχέση τους έγινε ακόμη πιο στενή μέσα από τη συνεργασία τους στο «Your Face Sounds Familiar». Όπως εξήγησε η Μαρία Μπεκατώρου, ο καλλιτέχνης επιθυμούσε πολύ να συμμετάσχει στο συγκεκριμένο πρόγραμμα, επειδή του άρεσαν τέτοιου είδους τηλεοπτικά εγχειρήματα.

«Χαθήκαμε λίγο μετά ξαναβρεθήκαμε πολύ. Ήρθαμε πάρα πολύ κοντά με το Your Face Sounds Familiar και τότε ήθελα πολύ να είναι ο Γιώργος στο Your Face Sounds Familiar. Ήθελα πάρα πολύ. Του αρέσουν του Γιώργου αυτά».

Η παρουσιάστρια αποκάλυψε ότι το τελευταίο διάστημα δεν συναντιούνταν συχνά, χωρίς αυτό να σημαίνει πως είχε χαθεί η επικοινωνία μεταξύ τους. Η τελευταία φορά που τον είδε από κοντά ήταν τον Μάιο, σε νυχτερινό κέντρο όπου είχαν πάει για να του κάνουν έκπληξη. Από τότε δεν είχαν ξανασυναντηθεί ούτε είχαν μιλήσει, κάτι που, όπως εξήγησε, κάνει ακόμη πιο δύσκολη τη συνειδητοποίηση της απουσίας του.

«Ήταν πάντα εκεί»

«Εγώ τον Γιώργο τον τελευταίο καιρό δεν τον έβλεπα πολύ. Ήταν πάντα εκεί. Μπορεί κάποιες φορές να μιλάγαμε με μηνύματα. Χανόμασταν. Τελευταία φορά τον είδα στο μαγαζί που είχαμε πάει. Πάντα πηγαίναμε και του κάναμε εκπλήξεις. Τον Μάιο νομίζω ήταν. Από τότε έχω να τον δω και από τότε είχαμε να μιλήσουμε. Οπότε επειδή είναι καιρός, είναι σαν να μην έχει φύγει».

Ιδιαίτερα δύσκολη ήταν για τη Μαρία Μπεκατώρου η παρουσία της στην αγρυπνία. Η ίδια περιέγραψε τη στιγμή που έφτασε στον χώρο και αντίκρισε την οικογένεια του τραγουδιστή, με την οποία διατηρεί στενούς δεσμούς εδώ και χρόνια. Όπως ανέφερε, η συνάντησή της με τη Βάσω, την αδελφή του Γιώργου Μαζωνάκη, ήταν η πιο φορτισμένη στιγμή της βραδιάς.

«Δεν θα το ξεχάσω ποτέ. Γιατί την ώρα που φτάσαμε το βράδυ, σκίστηκε η καρδιά μου. Με την οικογένειά του έχουμε άριστες σχέσεις όλα αυτά τα χρόνια. Μόλις είδα τη Βάσω εκεί ήταν το πιο δύσκολο. Δεν θέλαμε να φύγουμε. Είναι συγκλονιστικό αυτό που έχει συμβεί. Δηλαδή πέρα του ότι έφυγε ο Γιώργος, που για μας ήταν ένας άνθρωπος κοντά, είναι και ο τρόπος και αυτό κάνει το αίσθημα της αδικίας ακόμα πιο μεγάλο μέσα μας. Η Βάσω έπρεπε να κρατήσει για την οικογένεια και κράτησε όσο μπορούσε εκεί».

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