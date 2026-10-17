Νατάσσα Μποφίλιου: «Υπάρχουν κάποια πράγματα στα οποία δεν θα μάθω να συμβιβάζομαι, όπως η ιδεολογία μου»

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Για τα πρώτα της βήματα στο τραγούδι, τη στενή σχέση με τους συνεργάτες της, αλλά και τις αξίες που δεν διαπραγματεύεται μίλησε η Νατάσσα Μποφίλιου στο Secret.

Με αφορμή τη συμμετοχή της στο αφιέρωμα στον Θάνο Μικρούτσικο, η δημοφιλής ερμηνεύτρια αναφέρθηκε στην πορεία της στη μουσική, ενώ εξήγησε γιατί επιμένει να υπερασπίζεται όσα πιστεύει, ακόμη κι όταν οι επιλογές της τη δυσκολεύουν.

-Τι θυμάστε από τα πρώτα σας βήματα στο τραγούδι;

Θυμάμαι τη λαχτάρα και το δέος. Τη σχεδόν αφελή άγνοια κινδύνου. Θυμάμαι την αγωνία, την ανασφάλεια, τις ατελείωτες συζητήσεις, τα όνειρα που ήταν πολύ μεγαλύτερα από εμάς. Αλλά θυμάμαι κυρίως μια απίστευτη ελευθερία. Δεν είχαμε τίποτα να υπερασπιστούμε, να χάσουμε, να συντηρήσουμε, καμία εικόνα να προστατεύσουμε.

Είχαμε μόνο την ανάγκη να εκφραστούμε. Και αυτό είναι κάτι που προσπαθώ με κάθε τρόπο να διαφυλάξω μέχρι σήμερα. Εκείνη την πρώτη, ανυποχώρητη πίστη ότι η μουσική δεν είναι ένα μέσο για να φτάσεις κάπου. Είναι ο τόπος όπου κατοικείς. Αν κάτι με συγκινεί κοιτάζοντας πίσω, είναι πως εκείνα τα παιδιά (μιλώ για την τριάδα μας με τον Γεράσιμο και τον Θέμη) που ξεκίνησαν με τόση ορμή κατάφεραν να μεγαλώσουν χωρίς να προδώσουν τον λόγο για τον οποίο συναντήθηκαν και αυτά που αγαπούσαν.

-Τι σας γαληνεύει;

Οι άνθρωποί μου. Το σπίτι μου. Οι καθημερινές στιγμές που δεν διεκδικούν καμία σπουδαιότητα. Ο καφές μου το πρωί, μια συζήτηση με έναν αγαπημένο, η ρουτίνα μου.

-Σε ποια θέματα επιμένετε να κάνετε του κεφαλιού σας;

Σε όσα αισθάνομαι πως αφορούν τον πυρήνα της ύπαρξής μου. Στις επιλογές μου, στις σχέσεις μου, στον τρόπο που αντιλαμβάνομαι τη δουλειά μου, στις αξίες που υπερασπίζομαι. Έχω υπάρξει πολλές φορές πεισματάρα, ίσως και σε βαθμό που να δυσκολεύω τον εαυτό μου. Αλλά δεν έχω μετανιώσει για τις φορές που ακολούθησα αυτό που βαθιά πίστευα και το ένστικτό μου. Πιο πολύ μετανιώνω για τις φορές που δεν το έκανα…

Βέβαια, για να μην παρεξηγηθώ, δεν πιστεύω πως το να κάνεις του κεφαλιού σου είναι πάντα το σωστό, γι’ αυτό κι έχω ανθρώπους που εμπιστεύομαι, συζητάω και τιθασεύουν την ορμή μου όταν χρειάζεται. Γιατί η ελευθερία προϋποθέτει και να μπορείς να ακούς, να αμφισβητείς τον εαυτό σου, να αναγνωρίζεις τα λάθη σου και να αλλάζεις. Αλλά υπάρχουν κάποια πράγματα στα οποία δεν θα μάθω να συμβιβάζομαι, όπως είναι η ιδεολογία μου. Όχι πολιτικά μόνο, αλλά υπαρξιακά. Και ίσως τελικά εκεί να είναι το σημαντικότερο: το να κάνω του κεφαλιού μου, στο να μη συνηθίσω ποτέ αυτό που θεωρώ άδικο και που εμποδίζει την ελεύθερη ζωή που θέλουμε να ζούμε.

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