Σίσσυ Χρηστίδου: «Το μόνο που φοβήθηκα ήταν αν θα καταφέρω να ανταπεξέλθω στον ρόλο της μητέρας»

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Για τους λόγους που την οδήγησαν να επιστρέψει στην καθημερινή τηλεόραση, και όχι μόνο, μίλησε η Σίσσυ Χρηστίδου στα «Πρόσωπα Weekend» της εφημερίδας «Τα Νέα».

Η παρουσιάστρια του «Χαμογέλα και Πάλι!» εξήγησε τους λόγους που την οδήγησαν να αναθεωρήσει την αρχική της στάση και αποκάλυψε πως σημαντικό ρόλο στην απόφασή της έπαιξαν τόσο η εμπιστοσύνη του Mega όσο και οι αλλαγές στην οικογενειακή της ζωή, με κυριότερη τη μετακόμιση του μεγάλου της γιου στο εξωτερικό.

Η Σίσσυ Χρηστίδου μίλησε και για τη σημασία που έχουν για την ίδια τα ποσοστά τηλεθέασης, ξεκαθαρίζοντας πως, παρά τον έντονο ανταγωνισμό, υπάρχουν αξίες και όρια που δεν μπαίνουν σε διαπραγμάτευση.

Είχατε πει στο παρελθόν ότι δεν θέλατε να ξανακάνετε καθημερινό. Τι ήταν αυτό που σας έκανε τελικά να αλλάξετε γνώμη; Και τι φοβηθήκατε περισσότερο όταν είπατε το «ναι»;

Η εμπιστοσύνη της διοίκησης και της διεύθυνσης του Mega σε συνδυασμό με την πρόκληση που έχει ένα καθημερινό πρόγραμμα, μας έκανε να νιώσουμε ως ομάδα ότι θα θέλαμε να το κάνουμε. Επιπλέον, το γεγονός ότι τα παιδάκια μου έχουν μεγαλώσει αλλά και η μετακόμιση του μεγάλου μου γιου στο εξωτερικό που απαιτεί ελεύθερα Σαββατοκύριακα για να τον επισκεπτόμαστε, με έσπρωξαν προς την ίδια κατεύθυνση. Το μόνο που φοβήθηκα ήταν αν θα καταφέρω να αντεπεξέλθω στους υπόλοιπους ρόλους μου και κυρίως σε αυτόν της μητέρας.

Νιώθετε ότι είναι πιο δύσκολο να κερδίσετε έναν τηλεθεατή το Σαββατοκύριακο ή να τον κάνετε να σας βάζει στο σπίτι του πέντε μέρες την εβδομάδα;

Δεν θα τα διαχώριζα να σου πω την αλήθεια. Ό,τι μέρα και αν είναι, το να σε βάζει ο κόσμος σπίτι του ή να επιλέγει εσένα για παρέα είναι τιμητικό και αποτελεί τον βασικό μας στόχο. Απλώς το Σαββατοκύριακο έχει ίσως πιο χαλαρούς ρυθμούς.

Η τηλεθέαση είναι για σας κίνητρο, άγχος ή ένας λογαριασμός που απλώς πρέπει να πληρώνετε κάθε μέρα;

Η τηλεθέαση για εμένα είναι το πιο σημαντικό εργαλείο, γιατί είναι η «φωνή» των τηλεθεατών. Πέρα από τα δικά μας νούμερα σε σχέση με τον ανταγωνισμό, είναι ο βασικός μας οδηγός για το περιεχόμενο που δημιουργούμε. Μας δείχνει τι θέλει να δει ο κόσμος από εμάς, τι δεν του αρέσει και μας καθοδηγεί.

Υπάρχει μια «κόκκινη γραμμή» που όσο κι αν πιέσει ο ανταγωνισμός δεν θα περάσετε;

Πολλές είναι αυτές οι «κόκκινες γραμμές» και πιστεύω πως είναι ευδιάκριτες πια στον κόσμο μετά τόσα χρόνια. Γραμμές που δεν χρειάζεται καν να ορίσω να συζητήσουμε ή να διαπραγματευτούμε γιατί ο αξιακός μας κώδικας είναι κοινός. Και ειδικά στην Ελλάδα, πιστεύω πως και το κοινό έχει αυστηρό αξιακό κώδικα.

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