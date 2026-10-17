Κρονάκη για τις επιθέσεις στην Μπακοδήμου: «Δεν μπορώ να αποκωδικοποιήσω τον ψυχισμό αυτών των μίζερων γυναικών»

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Την ανάρτηση της Μαρίας Μπακοδήμου για τα αρνητικά σχόλια που δέχεται για την ηλικία της σχολίασαν η Ζωή Κρονάκη και ο Τάσος Ιορδανίδης το πρωί του Σαββάτου στην εκπομπή τους.

Η παρουσιάστρια εξέφρασε την έντονη ενόχλησή της για τις επιθέσεις που δέχονται οι γυναίκες στα social media, ενώ αναφέρθηκε και στη δική της συνήθεια να επισκέπτεται τα προφίλ όσων γράφουν προσβλητικά σχόλια.

«Δεν θα μπορούσε να πει καλύτερα η Μαρία Μπακοδήμου. Μη γελάτε, παιδιά. Εσείς γελάτε, εμένα με στεναχωρεί. Μπορεί τη Μαρία Μπακοδήμου ή οτιδήποτε να μην τη στεναχωρεί. Εμένα με στεναχωρεί που πρέπει να απολογείται κανείς για τα χρόνια που έχει ζήσει και να ακούς δηλαδή νέα κορίτσια είκοσι, εικοσιπέντε και να λένε άντε μωρέ τη γριά των σαράντα πέντε, πενήντα ετών», ανέφερε η Ζωή Κρονάκη.

«Γιατί νομίζω ότι κάτι μέσα πυροδοτείται εσωτερικά. Δεν θα μπορέσω να αποκωδικοποιήσω τον ψυχισμό τους εγώ, αλλά αντιλαμβάνομαι ότι νιώθουν ότι με το να πετάξουν μια αιχμή, με το να πετάξουν ένα τέτοιο σχόλιο, ότι θα πονέσουν τον άνθρωπο ο οποίος μπορεί να βγαίνει σε μια φωτογραφία όμορφος, λαμπερός, μπορεί να έχει φτιάξει μια ζωή πολύ καλύτερη από τη δική τους, είναι στα φώτα της δημοσιότητας, μπορεί να ζει ένα παραμύθι πολύ διαφορετικό από αυτό που ζουν αυτές οι μίζερες γυναίκες, που μπορεί να είναι στο σπίτι τους και να μην έχουν ζωή. Και σου λέει άμα πετάξω κάτι τέτοιο θα την πονέσει αυτή», πρόσθεσε η παρουσιάστρια της ΕΡΤ.

Η Ζωή Κρονάκη αποκάλυψε, μάλιστα, τι κάνει όταν βλέπει αρνητικά σχόλια στα δικά της social media. «Εγώ ας πούμε πολλές φορές μπαίνω και βλέπω το προφίλ αυτών που γράφουν αυτά τα αρνητικά σχόλια. Και ευτυχώς υπάρχουν και άλλοι που λένε “βρε δες τα, δες τον εαυτό σου πρώτα στον καθρέφτη, δες τη ζωή σου”», είπε χαρακτηριστικά.

«Οι 25άρες δεν έχουν τέτοια θέματα»

Από την πλευρά του, ο Τάσος Ιορδανίδης εξέφρασε τη διαφωνία του ως προς τις ηλικίες των γυναικών που κάνουν τέτοιου είδους σχόλια. «Δεν τα λένε οι εικοσιπεντάρες ιδιαίτερα. Οι εικοσιπεντάρες δεν έχουν τέτοια θέματα, ασχολούνται με άλλα θέματα. Οι σαρανταπεντάρες τα λένε για τις σαρανταπεντάρες αντίστοιχα», σημείωσε.

«Νομίζω ότι δίνουμε και πάρα πολλή βάση στα σχόλια των μέσων κοινωνικής δικτύωσης. Μα πάρα πολλή. […] Δεν είναι αυτή η σφυγμομέτρηση μέσω των μέσων κοινωνικής δικτύωσης», συμπλήρωσε ο Τάσος Ιορδανίδης, με τη Ζωή Κρονάκη να επισημαίνει: «Ναι, όταν έχεις δημιουργήσει ένα κύμα hate για παράδειγμα, μπορεί όντως να είναι εις βάρος σου και να οδηγήσει ακόμα και σε ακραίες καταστάσεις».

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