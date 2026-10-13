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13.10.2026 13:02

Μαρία Μπακοδήμου: «Μου γράφουν “είσαι γριά” για να με πληγώσουν – Δεν θα απολογηθώ για τα χρόνια μου» (Video)

13.10.2026 13:02
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Την απάντησή της στα κακόβουλα και σεξιστικά σχόλια που δέχεται κατά καιρούς στα social media μίλησε η Μαρία Μπακοδήμου, επισημαίνοντας ότι η ίδια -όπως και οι περισσότερες γυναίκες- έχει βιώσει, πολλάκις, ηλικιακό ρατσισμό.

Αναφερόμενη σε αυτούς που στέλνουν προσβλητικά μηνύματα τα οποία αφορούν στην ηλικία των γυναικών, τόνισε ότι δεν προτίθεται να απολογηθεί για τα χρόνια της, τα οποία, άλλωστε, αντιμετωπίζει ως δώρο και προνόμιο ζωής.

Μέσα από ένα βίντεο στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, η παρουσιάστρια ξεσπά ενάντια σε αυτούς που χρησιμοποιούν ως «όπλο» την ηλικία σε μια προσπάθεια να πηγώσουν κάποιον, υπογραμμίζοντας τη σεξιστική διάσταση του θέματς, καθώς οι γυναίκες είναι εκείνες που καλούνται να «απολογηθούν» για την ηλικία τους και όχι οι άνδρες.

«”Είσαι γριά”. Το γράφει κάποιος κάτω από μία φωτογραφία σου και περιμένει να σε πληγώσει. Το ‘χω διαβάσει για μένα και για πολύ νεότερες γυναίκες και ξαφνικά η ηλικία γίνεται όπλο. Θέλω να ρωτήσω: από πότε το να μεγαλώνεις είναι ελάττωμα; Τι ακριβώς πρέπει να ντραπώ; Ότι ζω πολλά χρόνια; Και ειδικά για τις γυναίκες η ηλικία πολλές φορές γίνεται κατηγορία. Στους άντρες τα γκρίζα μαλλιά προσθέτουν γοητεία, η κοιλιά θυμίζει λίγο τον μπαμπά σου. Στη γυναίκα όμως τα χρόνια είναι κάτι που πρέπει να κρύψει, σαν η αξία μας να εξαρτάται από το πόσο καλά μπορούμε να προσποιούμαστε ότι δεν περνάει ο χρόνος. Και ναι, τέτοια σχόλια τα έχω λάβει και από γυναίκες. Μη σου πω κυρίως από γυναίκες».

@mariabacodimou Σου έχουν πει ποτέ «…τώρα ,στην ηλικία σου…» για να σου υποδείξουν πώς πρέπει να ζεις; Δεν χρωστάμε σε κανέναν να μένουμε νέες για να αξίζουμε σεβασμό. #ΗλικιακόςΡατσισμός #Ageism #Αυτοεκτίμηση #WomenEmpowerment #LifeCoaching ♬ πρωτότυπος ήχος – Μαρία Μπακοδήμου

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