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13.10.2026 09:30

Μιμή Ντενίση για κόντρα Βίσση – Καρβέλα: «Δεν μου αρέσει το κουτσομπολιό, θα το λύσουν μόνοι τους» (Video)

13.10.2026 09:30
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Τη γνώμη της σχετικά με την κόντρα που έχει ξεσπάσει τα τελευταία 24ωρα ανάμεσα στην Άννα Βίσση και τον Νίκο Καρβέλα κλήθηκε να εκφράσει η Μιμή Ντενίση, με την ηθοποιό να αποφεύγει, ωστόσο, να πάρει θέση.

Η ηθοποιός εξέφρασε την πεποίθηση ότι οι δυο τους θα καταφέρουν να λύσουν μόνοι τις διαφορές τους, ενώ τόνισε ότι ως σσυγγραφέας και μεταφράστρια, το έργο που έχει γράψει έχει το δικαίωμα να το διαθέσει όπως η ίδια επιθυμεί καθώς της ανήκει.

«Δεν μπορώ το κουτσομπολιό. Θα το λύσουν μόνοι τους. Είναι δύο πολύ ταλαντούχοι άνθρωποι που έχουν αγαπηθεί πολύ και έχουν δημιουργήσει και πιστεύω θα το λύσουν. Εμείς δεν έχουμε καμιά δουλειά να μιλάμε εξ ονόματος του ενός. Εγώ που είμαι συγγραφέας και μεταφράστρια, ένα έργο που έχω γράψει εγώ ανήκει σε μένα. Μπορώ να το διαθέσω όπως θέλω» ανέφερε, μεταξύ άλλων.

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