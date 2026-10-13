Αλέξανδρος Ρήγας: «Ο χρόνος είναι αδίστακτος και ανελέητος – Από μία ηλικία και μετά συρρικνώνεσαι» (Video)

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Για τον τρόπο με τον οποίο αντιμετωπίζει τον χρόνο που περνά μίλησε ο Αλέξανδρος Ρήγας, επισημαίνοντας ότι ο καθένας οφείλει να κατανοήσει ότι όσο μεγαλώνει, ο χώρος που καταλαμβάνει περιορίζεται, ενώ θα πρέπει να σέβεται τη νέα γενιά.

Καλεσμένος στην εκπομπή «Studio στις 3», ο ηθοποιός και σεναριογράφος χαρακτήρισε τον χρόνο αδίστακτο και ανελέητο και σοφό όποιον το συνειδητοποιήσει εγκαίρως.

«Δεν πολεμιέται ο χρόνος που περνάει. Είναι αδίστακτος και ανελέητος. Δεν είναι μόνο στο μυαλό είναι και στο σώμα και στη διάθεση. Πρέπει να αντιληφθείς για να μη γίνεσαι γραφικός ότι από μία ηλικία και μετά συρρικνώνεσαι. Μικραίνει ο χώρος που καταλαμβάνεις στο σύμπαν γιατί έρχεται το νέο με μία ορμή και θέλει να πάρει χώρο σε όλα. Οφείλεις να το σεβαστείς τον ερχομό του νέου με όση σοφία έχεις» τόνισε.

Αναφερόμενος, στη συνέχεια, στην καλλιτεχνική του πορεία, υπογράμμισε ότι οι αποτυχίες είναι αυτές που τον σημάδεψαν περισσότερο και όχι οι επιτυχίες. Αν και αντιλαμβάνεται πλήρως ότι σε μια μακρόχρονη καριέρα είναι αναπόφευκτες κάποιες περίοδοι κάμψης, ωστόσο, κάθε στιγμή που αυτό συμβαίνει, νιώθει στεναχώρια και απογοήτευση.

«Η επιτυχία, αν την αντιληφθείς έτσι, μπορεί να είναι μεγάλο βαρίδι. Εκ φύσεως, όλα αυτά τα χρόνια πιο πολύ βάραιναν μέσα μου οι αποτυχίες παρά οι επιτυχίες. Χαιρόμουν με τις επιτυχίες, αλλά πιο πολύ έχουν γράψει μέσα μου οι αποτυχίες μου. Το “Αμάρτημα της μητρός μου” πήγε μέτρια και διακόπηκε βίαια λόγω θεμάτων με την παραγωγή. Οι “Τρίχες” δεν είχαν πάει καλά. Όπως και στο θέατρο δεν τράβηξαν κάποιες παραστάσεις Μία διαδρομή, που είναι τόσα χρόνια, είναι νομοτελειακό ότι θα έχεις και κάποια κάμψη. Τη στιγμή που γίνεται, στεναχωριέσαι και φρικάρεις και πονάς» ανέφερε, μεταξύ άλλων.

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