Ξεκαθαρίζει ο Λε Πα την «παρεξήγηση» με το… πρησμένο πρόσωπο: «Εγώ είμαι παιδιά, ο Λευτέρης, δεν άλλαξα τίποτα πάνω μου, κάτι πάτησα κατά λάθος»

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Απάντηση στον… κουρνιαχτό που σηκώθηκε στα social media για βίντεο που τον έδειχνε… αγνώριστο έδωσε ο Λευτέρης Πανταζής, αποδίδοντας τον θόρυβο σε λάθος κουμπάκι που πάτησε, βάζοντας προφανώς κάποιο φίλτρο.
Μέσα από τον προσωπικό του λογαριασμό στο Instagram, ο τραγουδιστής εξήγησε ότι δεν έκανε κάποια παρέμβαση στο πρόσωπό του. Αντιθέτως, ενεργοποίησε κατά λάθος κάποιο φίλτρο με αποτέλεσμα η εικόνα του να παρουσιαστεί τόσο διαφορετική και να εγείρει ερωτήματα.
«Αγαπημένοι μου φίλοι, δεν έκανα τίποτα. Κανένα κουμπάκι κατά λάθος πάτησα. Μήπως τα ξέρω κιόλας αυτά τα κόλπα που κάνουν και αλλάζουν; Εγώ είμαι ο Λευτέρης. Δεν άλλαξα τίποτα πάνω μου. Εδώ, εδώ, εγώ είμαι», είπε στους διαδικτυακούς του ακόλουθους, γελώντας σε Instagram story του.
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