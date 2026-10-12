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12.10.2026 21:20

Ξεκαθαρίζει ο Λε Πα την «παρεξήγηση» με το… πρησμένο πρόσωπο: «Εγώ είμαι παιδιά, ο Λευτέρης, δεν άλλαξα τίποτα πάνω μου, κάτι πάτησα κατά λάθος»

12.10.2026 21:20
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Απάντηση στον… κουρνιαχτό που σηκώθηκε στα social media για βίντεο που τον έδειχνε… αγνώριστο έδωσε ο Λευτέρης Πανταζής, αποδίδοντας τον θόρυβο σε λάθος κουμπάκι που πάτησε, βάζοντας προφανώς κάποιο φίλτρο.

Μέσα από τον προσωπικό του λογαριασμό στο Instagram, ο τραγουδιστής εξήγησε ότι δεν έκανε κάποια παρέμβαση στο πρόσωπό του. Αντιθέτως, ενεργοποίησε κατά λάθος κάποιο φίλτρο με αποτέλεσμα η εικόνα του να παρουσιαστεί τόσο διαφορετική και να εγείρει ερωτήματα.

Η αρχική «ζημιάρα» ανάρτηση



«Αγαπημένοι μου φίλοι, δεν έκανα τίποτα. Κανένα κουμπάκι κατά λάθος πάτησα. Μήπως τα ξέρω κιόλας αυτά τα κόλπα που κάνουν και αλλάζουν; Εγώ είμαι ο Λευτέρης. Δεν άλλαξα τίποτα πάνω μου. Εδώ, εδώ, εγώ είμαι», είπε στους διαδικτυακούς του ακόλουθους, γελώντας σε Instagram story του.

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