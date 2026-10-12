Viral οι φωτογραφίες του Ντέιβιντ Μπέκαμ με τον μπασκετμπολίστα Γιάο Μινγκ – Τα στιγμιότυπα που έκαναν τον γύρο του διαδικτύου

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Μια απρόσμενη σύγκριση προκάλεσε η συνάντηση του Ντέιβιντ Μπέκαμ με τον παλαίμαχο σταρ του NBA Γιάο Μινγκ, καθώς η διαφορά στο ύψος τους ήταν κάτι παραπάνω από εμφανής. Ο Κινέζος πρώην μπασκετμπολίστας, που φτάνει τα 2,29 μέτρα, έκανε τον 51χρονο πρώην αρχηγό της εθνικής Αγγλίας να φαίνεται… μικροσκοπικός στο πλευρό του.

Οι δύο άνδρες βρέθηκαν την Κυριακή, 11/10, στο The Venetian Arena, στο Μακάο της Κίνας, όπου ο Μπέκαμ παρακολούθησε τον αγώνα των Dallas Mavericks με τους Houston Rockets. Ο 46χρονος Γιάο Μινγκ, με ύψος 2,29 μ., κάθισε δίπλα στον Βρετανό, ο οποίος έχει ύψος 1,80 μ., με τη διαφορά ανάμεσά τους να γίνεται αμέσως αντιληπτή.

Yao Ming & David Beckham taking in Game 2 of the NBA China Games 2026 🤩 https://t.co/MGYdGEzFsy — NBA (@NBA) October 11, 2026

Ο Μπέκαμ ήταν ντυμένος casual, με ένα τζιν μπουφάν, μαύρο παντελόνι και λευκά αθλητικά παπούτσια. Ο Γιάο Μινγκ, αντίθετα, προτίμησε ένα πιο επίσημο σύνολο, με σκούρο μπλε σακάκι, μαύρη μπλούζα τύπου polo, γκρι παντελόνι και λευκά αθλητικά παπούτσια.

Οι δυο τους φωτογραφήθηκαν μαζί, ενώ στιγμιότυπα και βίντεο από την κοινή τους εμφάνιση έγιναν γρήγορα viral στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, συγκεντρώνοντας μεγάλο ενδιαφέρον λόγω της εντυπωσιακής διαφοράς ύψους.

Το νέο τηλεοπτικό εγχείρημα μετά την επιτυχία του «Beckham»

Η δημόσια εμφάνιση του πρώην ποδοσφαιριστή έρχεται σε μια περίοδο κατά την οποία προετοιμάζει νέα εκπομπή για το Netflix, μετά την απήχηση που γνώρισε το ντοκιμαντέρ «Beckham», το οποίο συνέβαλε στην ενίσχυση των επιχειρηματικών του δραστηριοτήτων.

Η μίνι σειρά τεσσάρων επεισοδίων, αφιερωμένη στην προσωπική και επαγγελματική διαδρομή του διάσημου αθλητή, έκανε πρεμιέρα στην πλατφόρμα τον Οκτώβριο του 2023 και κατέγραψε 3,8 εκατομμύρια θεατές κατά την πρώτη εβδομάδα κυκλοφορίας της. Στα επεισόδια παρουσιάστηκαν καθοριστικές στιγμές της ζωής και της καριέρας του Ντέιβιντ Μπέκαμ, μεταξύ των οποίων και η μεταγραφή του στη Ρεάλ Μαδρίτης.

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