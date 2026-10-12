search
ΔΕΥΤΕΡΑ 12.10.2026 21:18
search
MENU CLOSE
LIFESTYLE

Tο Ποντίκι Web TΟ ΠΟΝΤΙΚΙ WEB

12.10.2026 20:17

Viral οι φωτογραφίες του Ντέιβιντ Μπέκαμ με τον μπασκετμπολίστα Γιάο Μινγκ – Τα στιγμιότυπα που έκαναν τον γύρο του διαδικτύου

12.10.2026 20:17
beckham-yao

Προσθέστε το topontiki.gr ως προτιμώμενη πηγή στη Google

Add topontiki.gr on Google

Μια απρόσμενη σύγκριση προκάλεσε η συνάντηση του Ντέιβιντ Μπέκαμ με τον παλαίμαχο σταρ του NBA Γιάο Μινγκ, καθώς η διαφορά στο ύψος τους ήταν κάτι παραπάνω από εμφανής. Ο Κινέζος πρώην μπασκετμπολίστας, που φτάνει τα 2,29 μέτρα, έκανε τον 51χρονο πρώην αρχηγό της εθνικής Αγγλίας να φαίνεται… μικροσκοπικός στο πλευρό του.

Οι δύο άνδρες βρέθηκαν την Κυριακή, 11/10, στο The Venetian Arena, στο Μακάο της Κίνας, όπου ο Μπέκαμ παρακολούθησε τον αγώνα των Dallas Mavericks με τους Houston Rockets. Ο 46χρονος Γιάο Μινγκ, με ύψος 2,29 μ., κάθισε δίπλα στον Βρετανό, ο οποίος έχει ύψος 1,80 μ., με τη διαφορά ανάμεσά τους να γίνεται αμέσως αντιληπτή.

Ο Μπέκαμ ήταν ντυμένος casual, με ένα τζιν μπουφάν, μαύρο παντελόνι και λευκά αθλητικά παπούτσια. Ο Γιάο Μινγκ, αντίθετα, προτίμησε ένα πιο επίσημο σύνολο, με σκούρο μπλε σακάκι, μαύρη μπλούζα τύπου polo, γκρι παντελόνι και λευκά αθλητικά παπούτσια.

Οι δυο τους φωτογραφήθηκαν μαζί, ενώ στιγμιότυπα και βίντεο από την κοινή τους εμφάνιση έγιναν γρήγορα viral στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, συγκεντρώνοντας μεγάλο ενδιαφέρον λόγω της εντυπωσιακής διαφοράς ύψους.

Το νέο τηλεοπτικό εγχείρημα μετά την επιτυχία του «Beckham»

Η δημόσια εμφάνιση του πρώην ποδοσφαιριστή έρχεται σε μια περίοδο κατά την οποία προετοιμάζει νέα εκπομπή για το Netflix, μετά την απήχηση που γνώρισε το ντοκιμαντέρ «Beckham», το οποίο συνέβαλε στην ενίσχυση των επιχειρηματικών του δραστηριοτήτων.

Η μίνι σειρά τεσσάρων επεισοδίων, αφιερωμένη στην προσωπική και επαγγελματική διαδρομή του διάσημου αθλητή, έκανε πρεμιέρα στην πλατφόρμα τον Οκτώβριο του 2023 και κατέγραψε 3,8 εκατομμύρια θεατές κατά την πρώτη εβδομάδα κυκλοφορίας της. Στα επεισόδια παρουσιάστηκαν καθοριστικές στιγμές της ζωής και της καριέρας του Ντέιβιντ Μπέκαμ, μεταξύ των οποίων και η μεταγραφή του στη Ρεάλ Μαδρίτης.

Διαβάστε επίσης:

Άννα Βίσση: Το «μήνυμα» μέσω TikTok για τη διαμάχη με τον Νίκο Καρβέλα – «Αυτό θα το ακούμε ό,τι και να κάνεις» (Video)

Πέθανε η ηθοποιός Μαριαλένα Κάρμπουρη

Άφησαν τους σοφέρ και πήραν το μετρό – Η «κανονική» βόλτα της Κέιτ Μίντλετον και της κόρης της Σάρλοτ (Video)





google_news_icon

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
andreas-tetei
ΑΘΛΗΤΙΚΑ

O Ανδρέας Τετέι κινείται νομικά κατά δημοσιογράφου

selma blair
LIFESTYLE

Συνελήφθη η ηθοποιός Σέλμα Μπλερ: «Προσπάθησε να ανοίξει την πόρτα του αεροπλάνου» εν πτήσει και «γρονθοκόπησε και δάγκωσε αεροσυνοδούς»

lamia-taxi
ΕΛΛΑΔΑ

Άγρια επίθεση σε δύο οδηγούς ταξί στη Λαμία – Στο νοσοκομείο ο ένας

france-students-7234
ΕΛΛΑΔΑ

Με το βλέμμα στη Γαλλία, φουντώνει ο εκπαιδευτικός αναβρασμός και στην Ελλάδα

putin_trump_2608_1920-1080_3_new
ΕΝΕΡΓΕΙΑ

«Σταγόνα στον ωκεανό» η συμφωνία Πούτιν-Τραμπ για το ντίζελ – Τι περιλαμβάνει, πότε η Ρωσία θα μπορεί να ανταποκριθεί στην αυξημένη ζήτηση

Δείτε όλες τις ειδήσεις
avgerinos_moutsatsou_new
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Κόμμα ετοιμάζουν ο Αυγερινός και οι «πρώην» της «Ελπίδας» - 37 στελέχη ζητούν αποπομπή της Γκιλφόιλ, όλα τα ονόματα

alexis-tsipras (2)
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

ΕΛΑΣ: Νέες προσχωρήσεις με φόντο την άγρια κόντρα με το ΠΑΣΟΚ – Διήμερη περιοδεία Τσίπρα στην Κρήτη

vasilis-paiteris-new
ΕΛΛΑΔΑ

Στις φυλακές Λάρισας οδηγείται ο Βασίλης Παϊτέρης - «Δεν έχω κάνει κακό σε κανέναν, δεν μπορώ να πληρώσω αυτά που μου λένε» (Video)

petros andreakos
ΕΛΛΑΔΑ

Πέτρος Ανδρεάκος: Σε κρίσιμη κατάσταση ο δήμαρχος Ανατολικής Μάνης – Έπεσε από σκάλα στο σπίτι του

kypseli-rogmes
ΕΛΛΑΔΑ

Μετρό - Κυψέλη: Το 50% των κτιρίων με ζημιές στον φέροντα οργανισμό - Όχι μια, αλλά 4 φορές σταμάτησε ο μετροπόντικας από καθιζήσεις

Δείτε όλες τις ειδήσεις

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

ΔΕΥΤΕΡΑ 12.10.2026 21:10
andreas-tetei
ΑΘΛΗΤΙΚΑ

O Ανδρέας Τετέι κινείται νομικά κατά δημοσιογράφου

selma blair
LIFESTYLE

Συνελήφθη η ηθοποιός Σέλμα Μπλερ: «Προσπάθησε να ανοίξει την πόρτα του αεροπλάνου» εν πτήσει και «γρονθοκόπησε και δάγκωσε αεροσυνοδούς»

lamia-taxi
ΕΛΛΑΔΑ

Άγρια επίθεση σε δύο οδηγούς ταξί στη Λαμία – Στο νοσοκομείο ο ένας

1 / 3