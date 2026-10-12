Άννα Βίσση: Το «μήνυμα» μέσω TikTok για τη διαμάχη με τον Νίκο Καρβέλα – «Αυτό θα το ακούμε ό,τι και να κάνεις» (Video)

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Ένα βίντεο θαυμαστών της που τραγουδούν το «Κόντρα» επέλεξε να αναδημοσιεύσει η Άννα Βίσση στο TikTok, σε μια κίνηση που ήρθε εν μέσω της κόντρας της με τον Νίκο Καρβέλα και θεωρείται ως ένα «μήνυμα» με σαφείς αιχμές προς τον συνθέτη.

Στο βίντεο, θαμώνες ενός μπαρ τραγουδούν το συγκεκριμένο κομμάτι, το οποίο ανήκει στο ρεπερτόριο της τραγουδίστριας, αλλά δεν φέρει την υπογραφή του Νίκου Καρβέλα. Τους στίχους του τραγουδιού έχει γράψει η Μυρτώ Κοντοβά.

Οι θαυμαστές που δημοσίευσαν το στιγμιότυπο επέλεξαν να το συνοδεύσουν με τη φράση: «Τουλάχιστον αυτό θα μπορούμε να το ακούμε κάθε Κυριακή ό,τι και να κάνεις Καρβέλα».

Η αναδημοσίευση από την Άννα Βίσση στον προσωπικό της λογαριασμό έδωσε διαφορετική διάσταση στη συγκεκριμένη ανάρτηση, καθώς η τραγουδίστρια είχε προηγουμένως μείνει μακριά από το TikTok για αρκετές ημέρες.

Η επιστροφή της στην πλατφόρμα με το συγκεκριμένο repost ερμηνεύτηκε ως έμμεση τοποθέτηση στην αντιπαράθεσή της με τον Νίκο Καρβέλα.

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