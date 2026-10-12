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12.10.2026 20:57

Συνελήφθη η ηθοποιός Σέλμα Μπλερ: «Προσπάθησε να ανοίξει την πόρτα του αεροπλάνου» εν πτήσει και «γρονθοκόπησε και δάγκωσε αεροσυνοδούς»

12.10.2026 20:57
selma blair

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Η Σέλμα Μπλερ συνελήφθη αφού φέρεται να επιτέθηκε σε μέλη του πληρώματος πτήσης σε αεροσκάφος της Delta την Κυριακή.

Το TMZ αναφέρει ότι η ηθοποιός προσπάθησε να ανοίξει την πόρτα του αεροσκάφους, ενώ αυτό βρισκόταν στον αέρα, καθ’ οδόν προς το Διεθνές Αεροδρόμιο John F. Kennedy, με αποτέλεσμα να προκληθεί «αντιπαράθεση» με μέλη του πληρώματος.

Ισχυρίστηκε ότι η Μπλερ γρονθοκόπησε μια αεροσυνοδό και δάγκωσε μια άλλη, αφού προσπάθησε να ανοίξει την πόρτα του αεροπλάνου στη μέση της πτήσης.

Εκπρόσωπος της Μπλερ δήλωσε στο μέσο: «Η Σέλμα αντιμετώπισε ένα επείγον ιατρικό περιστατικό που οδήγησε στην φερόμενη συμπεριφορά. Κατά την προσγείωση, έλαβε άμεση ιατρική φροντίδα και βρίσκεται αυτή τη στιγμή σε σταθερή κατάσταση».

Δύο αεροσυνοδοί ανέφεραν τραυματισμούς και η μία μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο.

Η Μπλερ συνελήφθη και μεταφέρθηκε σε νοσοκομείο για αξιολόγηση, όπου και παραμένει μέχρι σήμερα. Το FBI διερευνά επί του παρόντος το περιστατικό.

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